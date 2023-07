Bilanz 2022: HEAG-Gruppe stabil durch die Krise

Teilen

Der HEAG und dem HEAG-Konzern ist es im vergangenen Jahr erneut gelungen, dynamische Herausforderungen einer sich plötzlich ändernden Weltlage erfolgreich zu bewältigen. Wenngleich sich die Auswirkungen des russischen Überfalls auf die Ukraine im Tagesgeschäft zum Beispiel durch Zinssprünge sowie steigende Kosten für Energie und Baumaterial bemerkbar gemacht haben, konnten sich beide wirtschaftlich positiv entwickeln und das Geschäftsjahr 2022 mit einem Plus zum Vorjahr abschließen: Der Überschuss der HEAG betrug am Bilanzstichtag 6,4 Millionen Euro (Vorjahr: 0,2 Millionen Euro), der des HEAG-Konzerns 20,5 Millionen Euro (Vorjahr: 18,8 Millionen Euro). Darüber hinaus legte die regionale Wertschöpfung für die Stadt und Region mit 920 Millionen Euro (Vorjahr: 836 Millionen Euro) erneut zu. „Die Jahresergebnisse der HEAG und des HEAG-Konzerns zeigen einen stabilen Weg durch die Krisen des letzten Jahres“, sagt Hanno Benz, neuer Vorsitzender des HEAG-Aufsichtsrates und Oberbürgermeister der Wissenschaftsstadt Darmstadt. „Dass sich die Zahlen trotz der angespannten geopolitischen Situation so vielversprechend darstellen, ist auch auf die solide Performance der HEAG-Töchter ENTEGA AG und bauverein AG zurückzuführen.“ Detaillierte Einblicke in das zurückliegende Wirtschaftsjahr gibt der aktuelle Geschäftsbericht, den die Stadtholding in der Aufsichtsratssitzung am 18.07.2023 vorgestellt hat.

Das Geschäftsjahr 2022 in Zahlen

Der Blick in die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt: Auf der Ertragsseite schlagen vor allem die Beteiligungserträge (phasengleich) von insgesamt 28,0 Millionen Euro zu Buche. 22,4 Millionen Euro (Vorjahr: 18,4 Millionen Euro) davon stammen von der ENTEGA AG, 5,6 Millionen Euro (Vorjahr: ebenfalls 5,6 Millionen Euro) von der bauverein AG. Auf der Aufwandsseite dominiert weiterhin die traditionelle Verlustübernahme von 12,8 Millionen Euro für das Tochterunternehmen HEAG mobilo GmbH. Weitere Belastungen kamen durch Zinsaufwendungen aus dem Kauf von Anteilen der ENTEGA AG mit 4,8 Millionen Euro (Vorjahr 4,9 Millionen Euro) zustande. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum wuchs der Bilanzgewinn um 3 Millionen Euro auf 16,1 Millionen Euro an. Auch die Bilanzsummen entwickelten sich im zurückliegenden Geschäftsjahr positiv: Die der Stadtholding stieg leicht an, von 704,5 Millionen Euro in 2021 auf 704,9 Millionen Euro in 2022. Die des HEAG-Konzerns machte einen deutlicheren Sprung nach oben. Zum Bilanzstichtag betrug sie 3.487 Millionen Euro (Vorjahr: 3.221 Millionen Euro). Der starke Anstieg ergibt sich vor allem aus einer hohen Investitionstätigkeit und höheren Forderungen.

Der HEAG-Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse von 3.212 Millionen Euro (Vorjahr: 2.235 Millionen Euro). Darüber hinaus ist es dem Konzern gelungen, seine Gesamtleistung um 43 Prozent von 2.260 Millionen Euro auf 3.240 Millionen Euro zu steigern. „Dieses Plus ist überwiegend auf die Geschäftsfelder Vertrieb und Handel im Energiebereich zurückzuführen, in denen höhere Preise für einen deutlichen Umsatzanstieg sorgten“, sagen die HEAG-Vorstände Prof. Dr. Klaus-Michael Ahrend und Dr. Markus Hoschek. Während der Stromabsatz für die an Endkunden gelieferten Mengen leicht gesteigert werden konnte, sei beim Absatz von Gas und Wärme ein deutlicher Rückgang der Mengen zu beobachten gewesen, erklären die Vorstände. Sie führen diese Entwicklung sowohl auf die milde Witterung im vierten Quartal 2022 als auch auf die Einsparmaßnahmen in Folge der Einfuhrbeschränkungen für Erdgas zurück.

Seine starke ökonomische Situation ermöglichte es dem HEAG-Konzern, seine Zahlungen an die Wissenschaftsstadt Darmstadt auf 20,5 Millionen Euro (Vorjahr: 19,1 Millionen Euro) zu erhöhen. Dies beinhaltet Konzessionsabgaben, Avalprovisionen sowie Grund-, Gewerbe- und Lohnsteuer. Die Ausschüttung der HEAG an die Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt lag mit 0,4 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. Auch personell befand sich der HEAG-Konzern auf Wachstumskurs. Waren im Vorjahr noch 3.168 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihm beschäftigt, erhöhte sich 2022 die Personaldecke auf 3.239 Personen. Die meisten von ihnen – 2.135 Beschäftigte (Vorjahr: 2.104 Beschäftigte) – sind dem ENTEGA-Teilkonzern zuzurechnen.

HEAG fördert Nachhaltigkeit in Stadtwirtschaft und Gesellschaft

Die Stadtholding war im Jahr 2022 bestrebt, die Beteiligungen nachhaltig zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund hat sie die HEAG-Nachhaltigkeitsleitsätze in das Tagesgeschäft der Beteiligungen integriert und die Wissenschaftsstadt Darmstadt bei der Erarbeitung des Klimaschutzplans 2035 begleitet. Gleichzeitig war es ihr ein Anliegen, die Bürgerinnen und Bürger für mehr Umwelt- und Ressourcenschutz im Alltag zu sensibilisieren. Impulse hierzu setzte die HEAG unter anderem durch die Organisation von Repair-Workshops in Zusammenarbeit mit Akteuren der Initiative „Darmstadt im Herzen“ und externen Partnern. Bei der Veranstaltung „Tipps und Kniffe für die Reparatur von Handys und Tablets“ lernten die Teilnehmenden etwa, Schäden an mobilen Endgeräten selbst zu beheben. Als ein weiteres Beispiel ist der Pop-up-Store des Kaufhauses der Gelegenheiten (KA-GEL), einer Tochter des Eigenbetriebs für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD), in der Innenstadt zu nennen, der den Darmstädterinnen und Darmstädtern ein niedrigschwelliges Angebot für bewussten Konsum bot.

HEAG FairCup gewinnt NachhaltigkeitsAWARD 2022 in Gold

Die umweltfreundlichen Mehrweglösungen von HEAG FairCup zahlen auf die Vision einer einwegfreien Stadt ein. Im Zuge der neuen Kooperation mit der Darmstädter Handwerksbäckerei Bormuth ist es der HEAG und HEAG FairCup im zurückliegenden Geschäftsjahr gelungen, ihr Partnernetzwerk in Darmstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg entscheidend zu erweitern. Zudem wurde das HEAG FairCup-Sortiment um die Menüschale „FairMax“ ergänzt. Der Darmstädter Einsatz gegen Einwegverpackungen blieb 2022 nicht unbemerkt: Die Zeitung für kommunale Wirtschaft (ZfK) hat HEAG FairCup mit dem NachhaltigkeitsAWARD 2022 in Gold prämiert.

„Klimaherzen“ sind gefragt

Digitalisierung leistet einen wichtigen Beitrag für Nachhaltigkeit. Die Richtigkeit dieser Aussage belegte die HEAG im Geschäftsjahr 2022, indem sie den Erfolg der „Klimaherzen“-Funktion der „Darmstadt im Herzen“-App erstmals bilanzierte. Ist die Funktion aktiviert, erhalten Nutzerinnen und Nutzer, die umweltfreundlich zu Fuß, mit dem Rad oder per ÖPNV unterwegs sind, pro fünf Kilogramm eingespartem CO2 ein Klimaherz. Darüber hinaus spendet die HEAG einen Baum zur Aufforstung des Darmstädter Stadtwaldes pro hundert Kilometer, die gelaufen oder mit dem Rad zurückgelegt werden. Das Ergebnis der HEAG-Auswertung: Die Nutzerinnen und Nutzer waren so umweltfreundlich unterwegs, dass die HEAG in weniger als einem Jahr bereits 1.000 Baumsetzlinge im Waldstück „Täubcheshöhle“ pflanzen konnte. Auch die Option, Klimaherzen als Team zu sammeln wurde gut angenommen – ebenso wie die Möglichkeit, seine Klimaherzen für einen begrenzten Zeitraum an fünf ausgewählte Darmstädter Vereine zu spenden. In diesem Fall entsprach ein Klimaherz einem Euro. Den Betrag wandelte die HEAG um in eine Spende um und bedachte damit die Kinder-Jugendfarm Darmstadt e.V., der Konzertchor-Darmstadt e.V., die Eber-schafts-Hilfe e.V., Lesen und Kultur für alle e.V. und der VSG Darmstadt 1949 e.V.

Neue Funktionen in der „Darmstadt im Herzen“-App

Im vergangenen Geschäftsjahr hat die HEAG gemeinsam mit ihren Partnern das Kundenportal der bauverein AG in die Darmstadt im Herzen-App integriert. Diese ermöglicht es Anwenderinnen und Anwendern, Mietdokumente hochzuladen, Schäden zu melden und deren Bearbeitungsstand einzusehen. Ebenfalls neu in der App ist die Funktion „Schlüsselfinder“, die in Kombination mit dem Schlüsselanhänger „ID-Key“ funktioniert und es der HEAG ermöglicht, Besitzerinnen und Besitzer verlorengegangener Schlüssel zu ermitteln und zu kontaktieren.

Gründungen fördern, Wissenschaft und Stadtwirtschaft vernetzen

Um den Wirtschafts-, Forschungs- und Bildungsstandort Darmstadt zu stärken, hat die HEAG ihr Engagement in der Gründerförderung vorangetrieben und die Unternehmen Digi Sapiens – Digital Learning, Translate it!, Revoltech, Vaya Medical, SuperVision Earth und Stoffschmiede (nakt®) neu in den „HEAG-Gründerfonds“ aufgenommen. Darüber hinaus hat die Stadtholding im Geschäftsjahr 2022 beschlossen, erste Nachrangdarlehen in Unternehmensanteile umzuwandeln. Dies betrifft die Unternehmen AEP Solutions, etalytics, Connfair, Revoltech und Vaya Medical. Seit 2022 kooperiert die HEAG auch mit der landeseigenen BMH Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH. Ziel der Zusammenarbeit: regionale, technologieorientierte Start-ups noch passgenauer zu stärken. Welche Akteure die Gründungsszene in Darmstadt prägen zeigt auch das Poster zum Start-Up-Ökosystem, dass die HEAG kürzlich neue aufgelegt hat. Das Poster zeigt, dass es für die Akteure außerordentlich wichtig ist, sich ihres Ökosystems bewusst zu sein. Zudem ist die HEAG eine strategische Partnerschaft mit der Hochschule Darmstadt eingegangen. Beide streben danach, den Praxisbezug für Studierende zu erhöhen, dadurch neue Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung zu gewinnen und diese in Projekte zu überführen.

Geplante Aktivitäten in 2023

Die HEAG bleibt auch im kommenden Geschäftsjahr erste Ansprechpartnerin der Wissenschaftsstadt Darmstadt in allen Fragen des Beteiligungsmanagements. Ihr inhaltlicher Fokus wird auf der Umsetzung der Stadtwirtschaftsstrategie 2025 liegen. Exemplarische Beispiele hierfür sind: die Veröffentlichung des dritten Nachhaltigkeitsberichts der Wissenschaftsstadt Darmstadt, die Stärkung der Marktdurchdringung von HEAG FairCup-Produkten und die Aufnahme neuer Start-ups in den „HEAG-Gründerfonds“. Darüber hinaus plant die HEAG, ihr Portfolio im Allgemeinen auszubauen. Dies bezieht sich sowohl auf Dienstleistungen gegenüber den kommunalen Unternehmen als auch auf Angebote für Bürgerinnen und Bürger. So soll etwa das Stadtwirtschaftsportal „Darmstadt im Herzen“ – inklusive der dazugehörigen Nachbarschafts-App – weiterentwickelt und eine Wassersparfunktion integriert werden.

Detaillierte Einblicke in die Konzernzahlen und die Aktivitäten der zurückliegenden Monate hält der Geschäftsbericht 2022 bereit, der online unter www.heag.de/holding/geschaeftsbericht/ als PDF-Download bereitsteht.

Quelle: HEAG Holding AG – Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (HEAG)