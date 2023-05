Europawochenende mit Grenzgang von Kranichstein nach Wixhausen und Internationalem Bürgerinnen- und Bürgerfest auf dem Luisenplatz

Teilen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt für den 3. Juni 2023 wieder zum jährlichen Europawochenende ein. Neben dem Grenzgang, der diesmal von Kranichstein nach Wixhausen führt, bildet das Internationale Bürgerinnen- und Bürgerfest auf dem Luisenplatz den zweiten Hauptteil des Wochenendes, an dem zahlreiche Partnerstädte sowie Migrantinnen- und Migrantenvereine und viele Initiativen teilnehmen.

„Das diesjährige Europawochenende steht erneut im Schatten des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Vor diesem Hintergrund möchten wir einmal mehr den starken Zusammenhalt und die Solidarität innerhalb Europas verdeutlichen. Darmstadt steht nach wie vor an der Seite der Ukraine und allen Schutzsuchenden. Und wir stehen auch an der Seite der Menschen im türkisch-syrischen Grenzgebiet, die durch das schreckliche Erdbeben schwerste Verluste erlitten haben. Viele Darmstädterinnen und Darmstädter haben Angehörige unter den Opfern, die immer noch jede Hilfe brauchen“, betont Oberbürgermeister Jochen Partsch. „Durch das Europawochenende, den Grenzgang und das Internationale Bürgerinnen- und Bürgerfest bringen wir – gemeinsam mit den Darmstädterinnen und Darmstädtern, dem Ausländerbeirat, den Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen und allen anderen beteiligten Organisationen – unsere klare Haltung für eine weltoffene, vielfältige Stadt in einem geeinten und friedlichen Europa zum Ausdruck. Ich freue mich daher sehr, dass auch in diesem Jahr wieder eine bunte Mischung unterschiedlichster Vereine das Bürgerinnen- und Bürgerfest mitgestaltet und wir aus unseren Partnerstädten zahlreiche Delegationen begrüßen dürfen, um den europäischen Gedanken zu unterstreichen. Eine besondere Ehre ist es mir, unsere Freunde aus der lettischen Schwesterstadt LiepÄja zu empfangen, mit denen wir unser 30-jähriges Städtepartnerschaftsjubiläum feiern.“

Neben den Gästen aus LiepÄja (Lettland) werden weitere hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Darmstadts Partnerstädten Alkmaar (Niederlande), Brescia (Italien), Freiberg (Sachsen), Graz (Österreich), Szeged (Ungarn), Płock (Polen), Saanen (Schweiz), Trondheim (Norwegen) sowie Uzhhorod (Ukraine) am Europawochenende teilnehmen. Mit ihnen wird sich Oberbürgermeister Partsch im Rahmen des kommunalpolitischen Workshops bereits am Vortag, den 2. Juni zu dem höchst aktuellen und wichtigen Thema „Nachhaltiger Tourismus“ austauschen. Weiterhin wurden die Mitglieder des Bürgerkomitees für Städtepartnerschaften und der Darmstädter Partnerschaftsvereine eingeladen, sich an dieser Veranstaltung zu beteiligen.

Der traditionelle Grenzgang der Wissenschaftsstadt Darmstadt findet am Samstag, 3. Juni statt. Start ist auf dem Parkplatz vor dem bioversum – Jagdschloss Kranichstein. Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Jochen Partsch um 11 Uhr und dem Startsignal durch die Jagdhornbläser, führt der Weg an der Dianaburg vorbei Richtung GSI Helmholtzzentrum zur Schlussrast am Bürgermeister-Pohl-Haus in Wixhausen.

Der Startpunkt kann mit dem Bus H, Zielhalt Kesselhuthweg, erreicht werden. Über die Kranichsteiner Straße führt ein kurzer Fußweg von etwa 10 Minuten zum bioversum – Jagdschloss Kranichstein.

Auf dem Grenzgangweg werden die Partnerstädte wieder eigene Spezialitäten anbieten. Auch die ENTEGA AG, der Darmstädter Schaustellerverband und die Darmstädter Privatbrauerei bereichern das kulinarische Angebot dieser Wanderung. Der Grenzgang endet um 15 Uhr.

Karten für den Grenzgang sind für 9 Euro für Erwachsene und 4,50 Euro für Kinder (bis 12 Jahre) im Bürgerberatungs- und Informationszentrum am Luisenplatz sowie bei den Bezirksverwaltungen Arheilgen, Eberstadt und Wixhausen erhältlich. Mit der Grenzgangkarte erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos eine Tagesfahrkarte, die für Busse und Bahnen im gesamten Tarifgebiet 4000 (Innenstadt einschließlich aller Stadtteile sowie Erzhausen, Griesheim, Messel, Mühltal, Ober-Ramstadt, Pfungstadt, Roßdorf und Weiterstadt) gültig ist. Die Grenzgangkarte enthält je eine Wertmarke für ein Essen und für ein Getränk bei der Schlussrast sowie für ein Glas, das am Start ausgegeben wird und das eigens für den Grenzgang und für das Internationale Bürgerinnen- und Bürgerfest entworfen wurde. Karten, die am Veranstaltungstag gekauft werden, kosten 10 Euro bzw. ermäßigt für Kinder (bis 12 Jahre) 5 Euro.

Um 12 Uhr beginnt auf dem Luisenplatz das Internationale Bürgerinnen- und Bürgerfest, zu dem Oberbürgermeister Jochen Partsch und der Ausländerbeirat der Wissenschaftsstadt Darmstadt herzlich einladen. Bei einem Rundgang über das Fest können die Besucherinnen und Besucher einen Eindruck von der vielseitigen Arbeit der beteiligten Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen und Initiativen gewinnen. Diese reicht von kulturellen und politischen Angeboten über soziales und karitatives Engagement bis hin zu entwicklungspolitischen Aktivitäten. Gleichzeitig können die Besucherinnen und Besucher die angebotene kulinarische Vielfalt an den verschiedenen Ständen kennenlernen. Zusätzlich erwartet die Gäste ein umfangreiches Bühnenprogramm mit Musik- und Tanzdarbietungen verschiedener Vereine und Organisationen. Für die jüngeren Gäste steht ein großzügiger Kinderbereich mit Hüpfburg und Spielangebot bereit. Um 17.30 Uhr heißen Oberbürgermeister Jochen Partsch und der Vorsitzende des Ausländerbeirates, Ibrahim Akbulut, die Gäste und Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Festes herzlich willkommen. Auf der Bühne wird um 18 Uhr, anlässlich der 30-jährigen Verschwisterung, das LiepÄja Brass Band Quartet aus Darmstadts lettischer Partnerstadt spielen. Im Anschluss wird es Live-Musik der Band Mamá Limón geben.

„Das Internationale Bürgerinnen- und Bürgerfest findet in diesem Jahr bereits zum neunten Mal statt und unterstreicht die nach innen und außen gelebte Internationalität und Weltoffenheit unserer Stadt. Sei es die Anteilnahme für die vom Erdbeben im Nahen Osten betroffenen Menschen und ihre Angehörigen oder unsere Unterstützung für diejenigen Darmstädterinnen und Darmstädter, die sich für Gerechtigkeit und die Rechte von Frauen und Minderheiten in ihren Herkunftsländern einsetzen: Wir zeigen mit dem Bürgerinnen- und Bürgerfest einmal mehr, dass wir zusammenhalten!“, erklärt OB Partsch. „Ich lade Sie herzlich ein, mit uns zu feiern und gemeinsam ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt zu setzen. Lassen Sie uns an diesem Tag die solidarische Stärke unserer Stadtgesellschaft feiern!“

Am Freitag, dem 2. Juni 2023, findet außerdem um 16.30 Uhr in der Kirche St. Ludwig (Wilhelminenplatz 9) im Rahmen des Europawochenendes eine ökumenische Andacht statt, die vom Arbeitskreis Christlicher Kirchen organisiert wird.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt