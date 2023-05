Magistrat verabschiedet „Entwicklungskonzept Innenstadt“

Teilen

Der Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat in seiner Sitzung am Mittwoch (17.05.23) das „Entwicklungskonzept Innenstadt“ verabschiedet und damit den Grundstein für die nächsten Schritte gelegt. Ziel des Entwicklungskonzeptes ist es, die Darmstädter Innenstadt nachhaltig zu verändern und positive Impulse zu setzen, um das Potenzial der Innenstadt in Zukunft wieder mehr ausschöpfen zu können. Gleichzeitig soll mit konkreten Strategien und Projekten die Attraktivität der Darmstädter Innenstadt gesteigert werden. Knapp ein Jahr lang haben Akteure aus der Darmstädter Stadtgesellschaft in Onlinebefragungen, Workshops und weiteren Beteiligungsformaten Ideen und Lösungen für eine zukunftsorientierte Innenstadtentwicklung gesammelt. Das „Entwicklungskonzept Innenstadt“ ist das Ergebnis dieses Prozesses.

Oberbürgermeister Jochen Partsch: „Mit dem Magistratsbeschluss kann das Innenstadtentwicklungskonzept nun der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt und anschließend die Umsetzungsphase eingeleitet werden. Die vielen Beiträge, Ideen und Visionen der Darmstädterinnen und Darmstädter zur Weiterentwicklung unserer Innenstadt haben uns darin bestärkt, die aktuellen und kommenden Herausforderungen anzunehmen und passende Lösungen für eine lebenswerte und innovative City zu finden. Unsere Innenstadt muss für alle Menschen da sein und verschiedene Funktionen wie beispielsweise Wohnen, Arbeit, Mobilität, Teilhabe und Kultur miteinander verbinden. Sie muss unser urbaner und kultureller Mittelpunkt sein. Denn nur so können wir in der Region für unsere Darmstädterinnen und Darmstädter, Besucherinnen und Besucher und Zuziehende weiterhin attraktiv sein und bleiben.“

Die wachsende Bedrohung durch den Online-Handel und die Veränderung des Konsum- und Freizeitverhaltens der Menschen stellen Innenstädte vor neue Herausforderungen. Die Corona-Pandemie und allgemeine Preissteigerungen verschärfen diesen Druck zusätzlich. Obwohl die Innenstadt noch immer ein wichtiges Versorgungszentrum ist, hat der Einzelhandel hier auch mit Problemen zu kämpfen, wie die geplante Schließung der Kaufhof-Filiale am Weißen Turm als jüngstes Beispiel zeigt. Mit dem „Entwicklungskonzept Innenstadt“ soll diesen Trends entgegengewirkt und frühzeitig gehandelt werden, damit Darmstadt seiner Strahlkraft in der Region auch als Shopping-City gerecht werden kann.

Stadtrat Michael Kolmer, Dezernent für Klimaschutz, Umwelt, Planung und Mobilität: „Wir sind uns bewusst, dass Innenstädte in Zukunft nicht mehr allein durch den Handel funktionieren werden. Um dies zu erreichen, müssen Orte geschaffen werden, an denen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Lebensstile aufeinandertreffen und verweilen können. Abgerundet werden diese Orte durch Konzepte für mehr Grün und Wasser. Diese sind heute notwendiger denn je, um Leben in immer heißer werdenden Innenstädten zu ermöglichen. Dazu gehören genauso neue Gastronomie- und Einzelhandelskonzepte, konsumfreie Treffpunkte und Raum für Arbeit sowie soziales Engagement, Produktion und Kultur. Das Ziel ist eine lebendige Innenstadt, die Darmstadt als innovative Wissenschafts- und Kulturstadt repräsentiert.“

Das Entwicklungskonzept für die Innenstadt beinhaltet zwölf Projekte, die Orte und Angebote für die verschiedenen Bedürfnisse der Darmstädterinnen und Darmstädter schaffen sollen. Gleichzeitig sollen die Projekte auf die Säulen des Innenstadtversprechens einzahlen. Die Idee ist, möglichst viele Nutzungen zu bedienen, neue Akteure zusammenzubringen und vorhandene Energien zu bündeln. Dabei sollen neue Orte geschaffen und bestehende Orte weiterentwickelt werden – stets unter Einbezug der Stadtgesellschaft.

Die Konzepterarbeitung wurde durch das Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“ gefördert. Für die nun beginnende Umsetzungsphase kann Darmstadt bis ins Jahr 2025 auf die Förderung durch das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ zurückgreifen. Oberbürgermeister Partsch: „Diese Förderungen geben uns vielfältige Möglichkeiten, das Entwicklungskonzept in seiner vollen Bandbreite umzusetzen. Darmstadt ist bereit, aktuellen und zukünftigen Herausforderungen zu begegnen und die Stadtmitte als zukunftsrobustes Zentrum zu stärken.“

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt