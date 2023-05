Neue Bodenmarkierungen im Bereich der Darmstädter Fußgängerzone in der Innenstadt

Teilen

Am Freitag, 19. Mai 2023, wird in Darmstadt an den Kreuzungen Grafen-/Elisabethenstraße, Grafen-/Adelungstraße und Wilhelminenplatz/Wilhelminen-„Buckel“ am Anfang der jeweiligen Fußgängerzone mittig das von dem Verkehrsschild bekannte blaue Sinnbild „Fußgängerzone“ als Bodenmarkierung aufgebracht.

„Die ergänzende Markierung macht die Fußgängerzone sichtbarer und sensibilisiert unter anderem Radfahrerinnen und Radfahrer sowie den Lieferverkehr dafür, dass sie sich in einer Fußgängerzone befinden und ihre Geschwindigkeit an den Fußverkehr anpassen müssen. Wegen des an vielen Stellen vorhandenen Pflasterbelags ist nicht an allen Eingangsbereichen der Fußgängerzone eine Bodenmarkierung möglich“, so Mobilitätsdezernent Michael Kolmer.

Die Maßnahme ist Teil der Kampagne „Miteinanderzone“, mit der die Stadtverwaltung und das Darmstadt Citymarketing für eine allgemeine Rücksichtnahme in der Fußgängerzone werben. Zuletzt waren Ende April Beschäftigte des Mobilitätsamts mit Informationsmaterial in der Wilhelminenstraße unterwegs und haben Menschen direkt angesprochen, weitere Aktionen sind geplant.

Immer wieder kommt es in der Fußgängerzone zu Beschwerden vor allem wegen mangelnder Rücksicht durch Radfahrerinnen und Radfahrer. Gleichzeitig sind Achsen wie Rheinstraße – Luisenplatz – Marktplatz – Unterführung Stadtkirche bzw. Luisenplatz – Wilhelminenstraße – St. Ludwig-Kirche wichtige Verbindungen für den Radverkehr, für die es keine geeigneten Alternativen gibt.

Mit der Miteinanderzone möchten Stadt und Citymarketing auch auf die geltenden Regelungen hinweisen: So ist das Radfahren rund um die Centralstation generell nicht erlaubt, in den Straßenzügen Schuchardstraße, Ernst-Ludwig-Straße und An der Stadtkirche nur außerhalb der Geschäftszeiten (20 – 9 Uhr und sonntags); zudem ist das Bergabfahren in die Fußgängerzone Wilhelminenstraße durch den Radverkehr generell nicht erlaubt. Auf allen anderen Strecken gilt die Miteinanderzone, also Rücksichtnahme und vorausschauende Fahrweise in Schritttempo.

Des Weiteren haben die Fachämter die Überprüfung der Beschilderung innerhalb der Fußgängerzone fast abgeschlossen. „Hier ist über die Jahre eine gewisse ‚Über‘-Anordnung entstanden, die wir soweit wie möglich vereinfachen und dadurch verständlicher machen möchten. Aufgrund langer Lieferzeiten und knappen Kapazitäten bei Montagefirmen können wir dafür aber noch keinen Umsetzungstermin nennen“, so Kolmer.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt