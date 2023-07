Dr. Gabriele König ist neue Kulturreferentin der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Teilen

Dr. Gabriele König ist die neue Kulturreferentin der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Der Magistrat hat ihrer Einstellung zugestimmt; am 1. Oktober 2023 wird sie ihre Stelle in Darmstadt antreten. Zurzeit arbeitet sie als Kulturbeauftragte und Leiterin des Kulturbüros der Stadt Krefeld.

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Frau Dr. König“, erklärt Oberbürgermeister und Kulturdezernent Hanno Benz. „Kultur hat in Darmstadt einen sehr hohen Stellenwert – sie ist das Ferment der Stadtgesellschaft, sie erzeugt Identität und führt Bürgerinnen und Bürger zusammen. Damit ihr das gelingt, braucht Kultur – und brauchen die Kulturschaffenden – Freiräume. Genau dafür wird sich Frau Dr. König einsetzen: der Kreativität Frei- und Spielräume zu eröffnen. Und dies, so ist unser Ziel, auf allen Ebenen kulturellen Schaffens und kultureller Begegnung. Dr. Königs Werdegang spricht dafür, dass sie dieses Ziel konsequent verfolgt.“

„Kultur ist die Seele Darmstadts“, ergänzt der frühere Oberbürgermeister Jochen Partsch. „Dies spiegelt sich zum einen in der Vielzahl der Kulturinstitute, die in Darmstadt ihre Heimat haben, und das spiegelt sich zum anderen in einer äußerst lebendigen kulturellen Szene, die nicht zuletzt von diesen Institutionen inspiriert wird. Darmstadt hat eine große Tradition als Kulturstadt, und ich habe großes Vertrauen, dass mit Dr. König eine Kulturreferentin antritt, die diese Tradition engagiert und gewitzt weitertragen wird.“ „ln vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Kulturdezernenten, den politisch Verantwortlichen und den Beschäftigten der Kulturinstitute möchte ich als Kulturreferentin die kulturellen Belange der Wissenschaftsstadt Darmstadt kulturpolitisch gestalten, dabei unter anderem das UNESCO-Welterbe Mathildenhöhe mit dem Welterbebüro weiterentwickeln und die Wissenschaftsstadt Darmstadt in Gremien und Verbänden vertreten“, umreißt Dr. König ihre Ziele.

Dr. Gabriele König wurde 1965 in Stuttgart geboren. Sie hat in Tübingen und in York (Großbritannien) Empirische Kulturwissenschaft und Englische Linguistik studiert. Ihre Dissertation verfasste sie 1999 über Kinder- und Jugendmuseen. Dr. König verfügt über jahrelange Erfahrung in der Leitung von Kulturbetrieben und in der Zusammenarbeit mit Partnern aus Kunst, Bildung, Politik, Wirtschaft und Verwaltung.

Nach Stationen in Archiven in Tübingen, Rottenburg sowie am Württembergischen Landesmuseum in Stuttgart und am Deutschen Hygiene-Museum in Dresden wurde Dr. König im Jahr 1995 Geschäftsführerin der Kinder-Akademie Fulda, die als innovative Kultur- und Bildungseinrichtung national wie international Anerkennung fand. Von Februar 2018 bis Juli 2019 war sie Geschäftsführerin der Dresden Frankfurt Dance Company, wo sie die Personalführung des künstlerischen, technischen und administrativen Teams verantwortete. An der Hochschule Fulda nahm sie Lehraufträge im Bereich Kulturmanagement und Kulturelle Bildung wahr.

Seit August 2019 arbeitet Dr. Gabriele König als Kulturbeauftragte und Leiterin des Kulturbüros der Stadt Krefeld, ist somit zuständig für die städtischen Kulturinstitutionen (Kunstmuseen, Museum Burg Linn, Deutsches Textilmuseum, Mediothek, Musikschule, Stadtarchiv, Literaturhaus). Ein wesentlicher Akzent ihrer Arbeit lag in der Vernetzung von Bildungsträgern und Kultureinrichtungen, unter anderem mit der Veranstaltungsreihe „Kulturelle Bildung schafft Zukunft“.

Seit 2013 ist Dr. König Vorstandsmitglied im Landesverband kulturelle Bildung in Hessen und Wissensbotschafterin des Landes Hessen, seit 2018 Mitglied im Kuratorium des Verbands deutscher Musikschulen. Darüber hinaus war sie 1997 Gründungsmitglied und langjährige Vorsitzende des Bundesverbandes Deutscher Kinder- und Jugendmuseen. Seit 2022 gehört sie dem Deutschen Bühnenverein (Verwaltungsrat, künstlerischer Ausschuss) an.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt