Mörfelden-Walldorf: Nach gescheitertem Raub – Auf Grab schlafender Verdächtiger festgenommen

Nach dem am frühen Sonntagabend (16.07.23) gescheiterten Raubüberfall auf eine Gaststätte in der Platanenallee in Mörfelden-Walldorf, können die Ordnungshüter nun ein schnelles Fahndungsergebnis vermelden.

Einer Zivilstreife fiel gegen 20.45 Uhr im Rahmen der Fahndung in der Flughafenstraße ein Fahrrad auf, über dessen Lenker eine rote Jacke hing. Von dem flüchtigen Unbekannten war zuvor bekannt, dass er bei der Tat eine Jacke in dieser Farbe getragen haben soll. Auf dem in der Nähe befindlichen Friedhof konnten die Beamten kurz darauf einen auf einem Grab schlafenden 22 Jahre alten Mann antreffen, auf den die Personenbeschreibung des Tatverdächtigen weitestgehend passte. Der 22-Jährige wurde anschließend von der Polizei vorläufig festgenommen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Raubes. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern derweil an.

Quelle; Polizeipräsidium Südhessen