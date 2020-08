Wissenschaftsstadt Darmstadt verlängert Darmstädter City-Sommer bis Ende September

Zur Unterstützung der Darmstädter Schausteller gibt es seit dem 3. Juli 2020 den Darmstädter City-Sommer. Die positive Resonanz hat die Organisatoren dazu veranlasst, den Darmstädter City-Sommer jetzt bis 27. September 2020 zu verlängern und um weitere Standorte zu erweitern.

„Es ist uns mit dem Darmstädter City-Sommer gelungen, trotz der für uns alle schwierigen Corona-Zeit eine gewisse Festkultur für die Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen, die uns Darmstädtern so am Herzen liegt“, erklärt Oberbürgermeister Jochen Partsch. „Die gute Resonanz in der Innenstadt und am Oberwaldhaus sowie die Gespräche mit den Schaustellern haben uns dazu bewogen, das Angebot auszubauen und zu erweitern. Dies ist natürlich leider kein Ersatz für die ausgefallenen großen Veranstaltungen und Feste. Es ist aber der ernsthafte Versuch, realistischer und verantwortbarer Unterstützung. Wir befinden uns weiter in einer sehr gefährlichen Pandemie, Ausbruchsereignisse in anderen Städten zeigen die Dramatik. Umso wichtiger ist es, begrenzte Ausweitungen anbieten zu können.“

Aktuell bieten verschiedene Schausteller und Schaustellerinnen unter Hygieneauflagen ihr Sortiment, wie Süßwaren, Lederwaren oder weitere Imbiss-Angebote, auf dem Friedensplatz, Karolinenplatz, an der Stadtmauer am Hinkelsturm und auf dem Parkplatz Oberwaldhaus zum Verkauf an.

„Ab dem 24. August werden die Sondernutzungsflächen erweitert, sodass die Schausteller und Schaustellerinnen auch in den Darmstädter Stadtteilen ein wenig Abwechslung für die Bürgerinnen und Bürger verbreiten können“, erklärt Anja Herdel, Geschäftsführerin der Wissenschaftsstadt Darmstadt Marketing GmbH. So werden dann die Schausteller und Schaustellerinnen ihre Waren auch auf Plätzen in den Stadtteilen und außerhalb der Innenstadt verkaufen können.

Bewerbungen für Interessierte sind zu richten an: Darmstadt Marketing GmbH, Abteilung Events und Märkte, Stichwort „Darmstädter City-Sommer / Verlängerung“, Elisabethenstraße 20-22, 64283 Darmstadt, messen-maerkte [at] darmstadt [dot] de. Auf der Internetseite (www.darmstadt-tourismus.de/city-sommer) gibt es alle notwendigen Informationen. Die Bewerbungen können bis zum 13.8.2020 erfolgen, die Auswahl wird bis zum 17.8.2020 getroffen, damit ab dem 21.8.2020 die nächsten Stände öffnen können.

Hintergrund:

Aufgrund der derzeitigen bis einschließlich 31. Oktober 2020 geltenden Restriktionen wegen der Covid-19-Pandemie können folgende städtische Veranstaltungen nicht stattfinden:

Datterichs Wochenmarkt: alle Termine

Darmstädter Kunsthandwerkermarkt: 15. und 16. August

Darmstädter Weinfest: 3. bis 6. September / Alternative: Flaschenverkauf von 7 Winzern am 5. September von 12 bis 17 Uhr auf dem Karolinenplatz

Kirchweih Heimstättensiedlung: 4. bis 7. September

Kirchweih Martinsviertel: 11. bis 14. September

Kirchweih Bessungen: 18. bis 21. September

Herbstmess: 25. September bis 5. Oktober

Oktoberfest: 23. bis 31. Oktober

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt