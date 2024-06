ÖPNV zum Heinerfest 2024

Teilen

Mit dem Sommer kommt das Heinerfest. Damit die Darmstädter und ihre Gäste vom 4. bis 8. Juli 2024 ausgiebig feiern können, fahren viele Busse und Bahnen länger und in engerem Takt. Bis zu fünf Personen können gemeinsam mit dem HeinerfestTicket sparen.

Das HeinerfestTicket gilt für bis zu fünf Fahrgäste an allen fünf Festtagen für das jeweilige Tarifgebiet und beliebig viele Fahrten. Im Tarifgebiet 40, das Darmstadt und die nähere Umgebung wie Erzhausen, Griesheim, Pfungstadt, Mühltal, Ober-Ramstadt, Roßdorf, Messel oder Weiterstadt umfasst, kostet das HeinerfestTicket 16 Euro. Für das gesamte DADINA-Gebiet (Tarifgebiete 39, 40 und 41) beträgt der Preis 23,50 Euro. Erhältlich sind die Fahrkarten an den üblichen RMV-Vorverkaufsstellen.

Zusätzliche Fahrten auf vielen Linien

Auf vielen Straßenbahnlinien gilt an den Festtagen ein Viertelstundentakt bis weit nach Mitternacht. Auch auf zahlreichen Stadt- und Regionalbuslinien gibt es abends Zusatzfahrten. Die Linien F/FM, H, L, N, NE, O und WX verkehren nachts länger, ebenso die Linien 8N, BE1, P und PE. Auf den Linien 671 Richtung Groß-Umstadt, 672 in Richtung Dieburg und Groß-Zimmern, MO1, RH und NHX Richtung Roßdorf, Reinheim und Fischbachtal sowie WE1 Richtung Weiterstadt gilt ein Sonderfahrplan. Im Raum Groß-Umstadt und Otzberg besteht für die Weiterfahrt ein Nachtfahrplan.

Umleitung für Auf- und Abbau

Um den Festbetrieb möglichst wenig zu beeinträchtigen, fahren viele Linien Umleitungen. Für den Auf- und Abbau gelten diese teils schon vor Festbeginn ab Samstag (29. Juni) und nach dem Fest erneut bis Mittwoch (10. Juli). Die Haltestelle „Alexanderstraße/TU“ entfällt dadurch für die Linien H und K. Ersatzweise wird die Haltestelle „Pützerstraße/Mathildenhöhe“ angefahren.

Der AirLiner verkehrt von 29. Juni bis 10. Juli durchgehend nur zwischen Frankfurter Flughafen und Luisenplatz, die Haltestelle „Kongresszentrum darmstadtium“ entfällt.

Festbetrieb wird umfahren

Während der Festtage von 4. bis 8. Juli fährt die Linie F/FM über die Heinheimer Straße. Die Haltestellen „Schloss“ und „Pützerstraße/Mathildenhöhe“ entfallen, als Ersatz dienen „Kopernikusplatz“, „Heinheimer Straße“, „Friedrich-Ebert-Platz“ (Richtung Haasstraße), „Pallaswiesenstraße“ und „Willy-Brandt-Platz“.

Für die Linie H entfallen die Haltestellen „Schloss“ und „Alexanderstraße/TU“ sowie der Ersatzhalt „Pützerstraße/Mathildenhöhe“. Stattdessen angefahren werden, „Heinheimer Straße“, „Friedrich-Ebert-Platz“ (Richtung Anne-Frank-Straße), „Pallaswiesenstraße“, „Kahlertstraße“, „Klinikum“ und „Willy-Brandt-Platz“.

Die Linien K und L fahren verkürzte Linienwege: die Linie K von „Hauptbahnhof“ bis „Anne-Frank-Straße/Kleyerstraße“, die Linie L von „TU-Lichtwiese/Campus“ bis „Roßdörfer Platz“. Die Linien WE1 und WE2 halten von 4. bis 8. Juli an der Haltestelle „Mathildenplatz“ an Platz 13 vor den Gerichtsgebäuden, die Haltestellen „Luisenplatz“ und „Schloss“ entfallen.Umleitungen für Regionalbuslinien

Für die Regionalbuslinien entfallen an den Festtagen jeweils ab 11 Uhr die Haltestellen „Schloss“, Luisenplatz“ und „Jugendstilbad“. Stattdessen werden „Pützerstraße/Mathildenhöhe“ (Richtung Hauptbahnhof/Mathildenplatz), „Hügelstraße/Volksbank“ (Richtung Ostbahnhof) und „Mercksplatz“ (Richtung Ostbahnhof) angefahren.

Straßenbahnen verkürzen Linienweg

Während der Festzeiten – Donnerstag (4.) und Freitag (5.) jeweils ab 18.30 Uhr, am Samstag (6.) und Sonntag (7.) ganztags sowie am Montag (8.) ab 13.30 Uhr – verkehren die Straßenbahnlinien 2 und 5 nicht, die Linie 9 nur zwischen Böllenfalltor und Hauptbahnhof. Die Linie 6 entfällt am Samstag, die Linie 7 verkehrt am Donnerstag und Freitag ab 18.30 Uhr sowie am Montag ab 13.30 Uhr jeweils nur zwischen Eberstadt und der Haltestelle „Maulbeerallee“.

Auskunft und weitere Informationen

Alle Sonderfahrpläne zum Schlossgrabenfest können im Internet unter www.dadina.de und www.heagmobilo.de heruntergeladen werden. Auskunft geben die Mitarbeiterteams in der RMV-Mobilitätszentrale Darmstadt (06151 3605151, montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 16 Uhr) und im Kundenzentrum der HEAG mobilo am Luisenplatz (06151 709 4115, montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr).

An den Veranstaltungstagen ist außerdem Infopersonal der DADINA vor Ort im Einsatz. Die mit farbigen Westen gekennzeichneten Personen helfen, die richtige Haltestelle zu finden und geben Auskunft über die nächste Abfahrtsmöglichkeit.

Quelle: HEAG mobilo GmbH