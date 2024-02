Städtisches Programm für Seniorinnen und Senioren 2024 ab sofort erhältlich

Teilen

Ab sofort ist das Programm 2024 für Seniorinnen und Senioren der Wissenschaftsstadt Darmstadt im Bürger- und Informationszentrum am Luisenplatz, bei den Bezirksverwaltungen und bei der Servicestelle Soziales und Beratung im Amt für Soziales und Prävention, Stadthaus Frankfurter Straße, erhältlich.

„Wieder ist es gelungen, ein vielfältiges Programm für Seniorinnen und Senioren zusammen zu stellen. Zu einer Vielzahl von abwechslungsreichen Veranstaltungen lade ich alle Interessierten herzlich zur Teilnahme ein. Das Wichtigste ist – und das hat uns die Pandemie verstärkt vor Augen geführt – in Gemeinschaft Zeit zu verbringen und Kontakte zu anderen Menschen aufrecht erhalten zu können. Dafür bietet das Programm sehr gute Gelegenheiten“, so Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Barbara Akdeniz.

Neben Ausflügen mit dem Bus sowie Tanzveranstaltungen, werden auch Konzerte in der Orangerie und im Staatstheater, Radtouren und Führungen in und um Darmstadt angeboten. Ausflugsziele sind unter anderem die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden, sowie Steinau an der Straße oder der Hochzeitsturm auf der Mathildenhöhe. Des Weiteren können das Staatsarchiv oder das Merck-Stadion am Böllenfalltor besucht werden.

Auskunft zum „Programm für Seniorinnen und Senioren der Wissenschaftsstadt Darmstadt 2024“ erhalten Interessierte bei der Servicestelle Soziales und Beratung unter der 06151 13 2827. Ab sofort ist das Programm 2024 für Seniorinnen und Senioren der Wissenschaftsstadt Darmstadt im Bürger- und Informationszentrum am Luisenplatz, bei den Bezirksverwaltungen und bei der Servicestelle Soziales und Beratung im Amt für Soziales und Prävention, Stadthaus Frankfurter Straße, erhältlich.

„Wieder ist es gelungen, ein vielfältiges Programm für Seniorinnen und Senioren zusammen zu stellen. Zu einer Vielzahl von abwechslungsreichen Veranstaltungen lade ich alle Interessierten herzlich zur Teilnahme ein. Das Wichtigste ist – und das hat uns die Pandemie verstärkt vor Augen geführt – in Gemeinschaft Zeit zu verbringen und Kontakte zu anderen Menschen aufrecht erhalten zu können. Dafür bietet das Programm sehr gute Gelegenheiten“, so Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Barbara Akdeniz.

Neben Ausflügen mit dem Bus sowie Tanzveranstaltungen, werden auch Konzerte in der Orangerie und im Staatstheater, Radtouren und Führungen in und um Darmstadt angeboten. Ausflugsziele sind unter anderem die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden, sowie Steinau an der Straße oder der Hochzeitsturm auf der Mathildenhöhe. Des Weiteren können das Staatsarchiv oder das Merck-Stadion am Böllenfalltor besucht werden.

Auskunft zum „Programm für Seniorinnen und Senioren der Wissenschaftsstadt Darmstadt 2024“ erhalten Interessierte bei der Servicestelle Soziales und Beratung unter der 06151 13 2827.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt