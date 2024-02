Groß-Umstadt: Verkehrsunfall zwischen Transporter und Radfahrer – Zeugen gesucht

Teilen

Am Donnerstag (15.02.2024), gegen 11.40 Uhr, kam es an der Ausfahrt vom Rewe Parkplatz in Groß-Umstadt, Georg-August-Zinn Straße 94 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 67-jährigen Fahrer eines Ford Transit aus Münster und einer 76-jährigen Radfahrerin aus Groß-Umstadt, bei der die Radfahrerin schwer verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte der Transit auf die Georg-August-Zinn Straße einzubiegen, als es zur Berührung mit der kreuzenden Radfahrerin kam und diese stürzte. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass die Radfahrerin nach Gehirnerschütterung und einer Knöchelfraktur in eine umliegendes Krankenhaus eingeliefert wurde.

Zeugen, die Hinweise, zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg unter : 06071 / 96560 zu melden. Berichterstatter: Piotter, PHK` in

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen