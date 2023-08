Das Darmstädter Weinfest in der Wilhelminenstraße: Winzer-Meile für Genießer und Weinliebhaber

Teilen

Von Donnerstag 31. August bis Sonntag 3. September 2023 laden knapp 40 Wein- und Gastronomiestände zum kulinarischen Bummeln, Verkosten, Genießen und Verweilen in die Wilhelminenstraße ein. Bereits zum neunten Mal wird das Darmstädter Weinfest von Darmstadt Marketing organisiert und ausgerichtet. Es ist das 40. Weinfest im 42. Jahr.

Zahlreiche Weinbaubetriebe aus hessischen Anbaugebieten wie der Bergstraße und dem Rheingau präsentieren an den Ständen ihre edlen Tropfen. Darunter sind viele Familienbetriebe sowie Winzerinnen und Winzer, die auf ökologischen Weinbau und besondere Rebsorten spezialisiert sind. Die Stände sind Donnerstag bis Samstag von 12 bis 24 Uhr, Sonntag von 12 bis 21 Uhr geöffnet.

Am Donnerstag, den 31. August 2023 um 18 Uhr, wird das Weinfest offiziell von Oberbürgermeister Hanno Benz und Stefanie Kippenhan, Gebietsweinkönigin der Hess. Bergstraße, auf der KulturKiste in der Wilhelminenstraße/Ecke Elisabethenstraße eröffnet. Ab 19 Uhr sind Tobi Vorwerk und Fabian von Boetticher mit Live Musik auf der KulturKiste zu Gast.

Darmstadts Weinfest bietet Weine aus fünf Anbaugebieten an. Dabei sind die Hessische Bergstraße, Rheingau, Rheinhessen, Pfalz sowie die Nahe. In diesem Jahr neu mit dabei sind die Odenwälder Winzergenossenschaft sowie das Weingut Johannes Wirschinger (Rheingau) und das Sekthaus Solter (Rheingau).

Am Weinfest Freitag und Samstag stehen Weinverkostungs-Touren mit dem Sommelier Matthias Lothhammer auf dem Programm. Bei drei ausgewählten Weinständen aus unterschiedlichen Anbaugebieten werden verschiedene Weine verkostet und Wissenswertes über den Anbau und das Anbaugebiet sowie das jeweilige Weingut vermittelt. Infos und Tickets auf www.darmstadt-weinfest.de.

Kulinarisches gibt es von der Bratwurst über Flamm- und Zwiebelkuchen bis hin zu Flammlachs und Reibekuchen. Neu dabei in diesem Jahr sind Schweizer-Raclette und – als süßes Angebot neben den klassischen Crêpes – spanische Churros.

Auf Familien warten das ganze Wochenende zahlreiche Aktionen in der gesamten Innenstadt wie etwa die Kurzversion des Erlebnispfades „Wein und Stein“ vom Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald in der Wilhelminenstraße. Hierzu gibt es nach der Weinfest-Eröffnung (31.8.) um 18.30 Uhr eine kostenlose Führung inkl. Verkostung mit der Geopark-Rangerin Bärbel Lehmer.

Für einen besseren Überblick über die Festlichkeiten ist auf dem Luisenplatz der „Lange Lui“ für große und kleine Besucherinnen und Besucher geöffnet (Samstag von 17 bis 23 Uhr; Sonntag von 12 bis 18 Uhr).

Am Weinfest Samstag (2.9.) lädt das Schulstraßenfest von 11 bis 17 Uhr in die Schulstraße ein während im City Carree das Rotzfreche Spielmobil Station macht. In der Innenstadtkirche St. Ludwig findet um 18 Uhr traditionell das Orgelkonzert „Im Rausch der Klänge“ anlässlich des Weinfestes statt. Außerdem eröffnet das Staatstheater Darmstadt die Theater-Saison mit einem Open-Air-Konzert auf dem Georg-Büchner-Platz von 18 bis 20 Uhr. Zu beiden Konzerten ist der Eintritt frei.

Am Weinfest Sonntag (3.9.) haben die Geschäfte der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Daneben gibt es den Fahrradaktionstag von 11 Uhr bis 17 auf dem Marktplatz, das City Carree verwandelt sich von 12 bis 18 Uhr in einen Wasserspielplatz für Groß und Klein und die Darmstädter Szeneläden laden zum Super Sale in die Centralstation ein (13 bis 18 Uhr). Im Weißen Turm am Ernst-Ludwigs-Platz ist außerdem von 15 bis 18 Uhr die Fotoausstellung „Casablanca – Fotografien von Heba Mansour“ zu sehen.

Das gesamte Programm sowie alle Informationen zum Weinfest und zu den Aktionen in der Innenstadt finden Sie auf www.darmstadt-weinfest.de und auf www.darmstadt-citymarketing.de/weinfest.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt