Ab 4. September wieder Straßenbahnverkehr nach Arheilgen und Kranichstein und weitere Fahrplanänderungen – Busse statt Bahnen auf Linien 9 und 10

Wenn am 4. September 2023 das neue Schuljahr beginnt, ändert sich auch der Fahrplan für Busse und Straßenbahnen. Nach der Grunderneuerung der Gleise in der Frankfurter Straße verkehren die Straßenbahnlinien 4, 5, 6 und 8 wieder in die nördlichen Stadtteile Arheilgen und Kranichstein, die Linie 5 künftig auf einem neuen Linienweg. Auf den Linie 9 und 10 fahren bis 20. Oktober unter der Woche tagsüber Busse statt Bahnen. Auch die Fahrpläne der Buslinien G, H, L, M, R und WX werden angepasst. „Unser Ziel ist es, unsere Linienleistung bis Ende nächsten Jahres schrittweise um bis zu 30 Prozent zu erhöhen. Die Fahrplanänderungen nach den Ferien sind ein weiterer Schritt auf diesem Weg zu einem noch besseren Angebot für die Menschen in Darmstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg“, erklärt HEAG mobilo-Geschäftsführer Johannes Gregor. „Es ist gut, dass jetzt Arheilgen und Kranichstein jetzt wieder eine direkte Straßenbahnanbindung haben“, unterstreicht Paul Wandrey, Mobilitätsdezernent der Wissenschaftsstadt Darmstadt und ergänzt: „Auch auf mehreren Buslinien wird das Angebot verbessert. Das ist wichtig für einen attraktiven ÖPNV in Darmstadt.“ Lutz Köhler, Erster Beigeordneter des Landkreises Darmstadt-Dieburg betont: „Vom Ausbau der Linienleistung bis 2024 profitieren auch die Fahrgäste im Landkreis. Mit dem Fahrplanwechsel besteht jetzt auch wieder eine Direktverbindung zwischen dem südlichen Landkreis und dem Darmstädter Norden, für die Menschen in Griesheim wurde viel getan, um ihnen trotz Schienenersatzverkehr ein gutes ÖPNV-Angebot bereitzustellen.“

Neue Linienwege und Takte für Busse und Bahnen

Ab dem 4. September setzt die HEAG mobilo die nächste Stufe ihres neuen Straßenbahn-Fahrplanangebots um. Ergänzend werden auch die Fahrpläne verschiedener Buslinien angepasst und länger dichtere Takte gefahren.

Die Linie 5 erhält einen neuen Linienweg und verkehrt dann zwischen den Endhaltestellen „Böllenfalltor“ und „Kranichstein Bahnhof“ über die Innenstadt und die Frankfurter Straße.

Die Schnelllinie 6 verkehrt zwischen „Arheilgen Dreieichweg“ und „Eberstadt Frankenstein“ im 10-Minuten-Takt. An Schultage fährt sie von 6 Uhr bis 9 Ihr sowie von 13 Uhr bis 21 Uhr im gleichen Takt bis nach Alsbach, sonst alle 20 Minuten. Die Haltestelle „Eberstadt Kirche“ entfällt. Zusätzlich werden die Haltestellen „Marienhöhe“ und „Pallaswiesenstraße“ angefahren. Der neue Fahrplan für Linie 6 gilt von Montag bis Freitag von 5.30 bis 21.30 Uhr sowie jetzt auch am Samstag von 8.30 bis 21.30 Uhr.

Die Linie 7 verkehrt von Montag bis Freitag von 5.30 Uhr bis 20.30 Uhr im 20-Minuten-Takt zwischen Eberstadt und Bessungen.

Die Linie 8 ergänzt die Linie 6 und fährt von montags bis freitags von 19.30 bis 6 Uhr. Außerdem fährt sie am Wochenende ganztägig. Zudem wird es vereinzelte Verstärkerfahrten von 9 bis 13 Uhr auf der Linie 8 geben. In den Ferien verkehrt Linie 8 von 6 Uhr bis 21 Uhr im 20-Minuten-Takt und wird von 6 Uhr bis 9 Uhr sowie von 14 Uhr bis 19 Uhr bis Alsbach verlängert.

Der GSI-Werksverkehr wird in die Linie G integriert. Die Busse fahren von Montag bis Freitag alle 30 Minuten auf dem neuen Linienweg mit Halt an der Haltestelle „GSI Helmholtzzentrum“.

Der 15-Minuten-Takt auf den Linien H und L in den Abendstunden wird verlängert. Die Busse fahren täglich bis 23.15 Uhr alle 15 Minuten; an Sonn- und Feiertagen bereits ab 9 Uhr.

Die Linie M hält in Fahrtrichtung Mathildenhöhe zusätzlich an der Haltstelle „Alexanderstraße/TU“, in Fahrtrichtung Kongresszentrum an der Haltestelle „Lucasweg/Mathildenhöhe“.

Die Linie R verkehrt unter der Woche bereits ab 5 Uhr im 15-Minuten-Takt, ab 6 Uhr dann alle 10 Minuten, zudem samstags bis 18 Uhr und sonn- und feiertags von 9 Uhr bis 18 Uhr alle 30 Minuten.

Die Linie WX fährt künftig montags bis freitags zwischen 5 und 21 Uhr alle 20 Minuten.

Auf den Linien A, AH, BE1, BE2, EB, O, P und PE kommt es zu kleineren zeitlichen Anpassungen an den Straßenbahntakt.

Weiterführende Informationen zum neuen Fahrplanangebot gibt es unter → heagmobilo.de/neuerfahrplan.

Schienenersatzverkehr nach Griesheim

Die Linien 9 und 10 müssen in der Zeit zwischen den Sommer- und den Herbstferien zeitweise durch Busse ersetzt werden. Die Ersatzbusse der Linie 9E verkehren montags bis freitags von 6 Uhr bis 21 Uhr zwischen den Haltestellen „Griesheim Platz Bar-Le-Duc“ und „Darmstadt Schloss“. Dort besteht Anschluss an die Linie 5 Richtung Böllenfalltor. Die Ersatzbusse verkehren im 10-Minuten-Takt, zu den Stoßzeiten zwischen 6 und 9 Uhr sowie zwischen 12 und 16.30 Uhr im 5-Minuten-Takt. Morgens, abends und am Wochenende verkehren auf der Linie 9 Straßenbahnen, die Linie 10 entfällt bis 31. Oktober 2023.

Kostenlose Fahrten zum Waldfriedhof mit dem HeinerLiner

Während des Schienenersatzverkehrs kommt es zu folgenden Haltestellenänderungen:

Die Haltestelle „TZ Rhein-Main“ entfällt. Die Ersatzbusse halten am Hauptbahnhof jedoch an den benachbarten Haltepunkten im Zweifalltorweg.

Die Haltestelle „Waldfriedhof“ entfällt ebenfalls. Fahrgäste können mit dem Aktionscode GRIESHEIM23 kostenlose HeinerLiner-Fahrten vom und zum Waldfriedhof buchen.

Die Haltestellen in Griesheim sind an den Fahrbahnrand verlegt.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Ersatzverkehr stehen unter → heagmobilo.de/de/busse-statt-bahnen-nach-griesheim-ab-4-september zur Verfügung. Die HEAG mobilo setzt zu Beginn der Schulzeit Infopersonal ein, welches Fahrgäste über das neue Fahrplanangebot und den Schienenersatzverkehr informiert. Die geänderten Fahrpläne stehen in Kürze unter → heagmobilo.de/fahrplaene zum Download bereit. Aktuelle Fahrplaninformationen bietet auch die kostenlose App der HEAG mobilo. Die Mitarbeiter*innen im Kundenzentrum am Luisenplatz sowie in der RMV-Mobilitätszentrale am Hauptbahnhof stehen für Fragen und Auskünfte zur Verfügung.

