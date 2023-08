Nacht der Sinne 2023: Die Groß-Gerauer Innenstadt wird zur Fest- und Einkaufsmeile mit zahlreichen Attraktionen

Teilen

Am Freitag, 1. September 2023, erwartet die Besucher*innen in der Groß-Gerauer Innenstadt ein Fest für alle Sinne – die 14. Auflage der „Nacht der Sinne“. Musik und Artistik, Kleinkunst und Kreatives sowie kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt und der Region lassen diesen Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Die lange Einkaufs- und Erlebnisnacht wird um 17.00 Uhr auf der Kulturcafé-Bühne auf dem Marktplatz durch Bürgermeister Erhard Walther feierlich eröffnet. Höhepunkt des Abends ist die Abschluss-Show am Sandböhl ab 22.30 Uhr, auf die sich das Publikum besonders freuen darf.

„Erstmals starten wir mit der Nacht der Sinne bereits um 17.00 Uhr, um der Vielzahl der Gäste ein noch erlebnisreicheres Verweilen in unserer Innenstadt zu ermöglichen, die am 1. September zur Showbühne wird“, erklärt Bürgermeister Erhard Walther.

Die Flaniermeile in der Darmstädter Straße, Frankfurter Straße, Am Sandböhl und auf dem Marktplatz bietet eine Vielzahl an Attraktionen und Einkehrmöglichkeiten. Hier stehen Schlendern, Einkaufen, Genießen und Staunen im Mittelpunkt des vielseitigen und bunten Eventprogramms. Die Gewerbetreibenden locken ebenfalls mit vielversprechenden Angeboten und Aktionen. Die Geschäfte öffnen bis 22.30 Uhr ihre Pforten. Kulinarische Genüsse aus aller Welt und regionale Köstlichkeiten runden das Erlebnis der „Nacht der Sinne“ perfekt ab.

Vielseitiges Programm auf dem gesamten Festgelände bereits ab 17.00 Uhr

Auf dem gesamten Festgelände laden insgesamt fünf Bühnen zum Verweilen ein. Neben Straßenkunst und Artistik gibt es zahlreiche Show- und Musikacts.

Die GGV-Bühne an der Ecke Friedrichstraße/Klein-Gerauer Straße bietet wieder ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit der Stage Factory, den Breakdancern vom TV Groß-Gerau und DJ Til. Im Hof der GGV wird es eine zusätzliche Station für Kinder sowie Live-Musik geben.

Classic Rock ’n’ Roll erwartet die Besucher*innen auf der Kulturcafé-Bühne auf dem Marktplatz. Die sechs Musiker der Band „Time Bandits“ nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise mit Stationen in Memphis, Las Vegas und Graceland, wo „King Kai“ zu Elvis in die 1970er Jahre entführt. Auch die Kleinen kommen auf dem Marktplatz groß raus – spätestens dann, wenn sie beim Bewegungsparcours Hindernisse überwinden oder sich auf der Hüpfburg austoben. Das Angebot für den Nachwuchs wird ergänzt durch Kinderschminken bei Eismanufaktur Gelatissimo, dem Auszeit-Sportmobil sowie einer Ballonkünstlerin. Zudem befindet sich auf dem Marktplatz die zentrale Verzehrmeile mit zahlreichen kulinarischen Köstlichkeiten.

Bei der Bäckerei Darmstädter legen ab 20.00 Uhr die „Goozebumps“ los und bringen den Hof zum Beben.

Der Sandböhlplatz bietet die Manege für Straßenkunst und Artistik. Mit dabei das Duo Marly mit ihrer Luftring-Akrobatik, Stefan mit seiner einzigartigen Feuershow, Sebastian Stamm, der sein Publikum am Chinesischen Mast und mit Break Dance-Einlagen begeistert, Flying Arts Maree, der mit außergewöhnlichen luftakrobatischen Figuren in schwindelerregender Höhe zu überzeugen weiß, sowie der ukrainische Balancekünstler Misha als Rola Bola.

An der Kreuzung Darmstädter und Frankfurter Straße an der Ecke zum Burggraben steht die Bühne von Teespeicher und Feinkost Salamon. Für ausgelassene Stimmung sorgen hier Kristian Straub und DJ Michel.

Im Bereich des Historischen Rathauses erwartet die Besucher*innen neben einem kleinem Kreativmarkt eine zusätzliche kulinarische Erlebniswelt, die der Verein „Essen für Alle“ (EfA) gestaltet. Hier können Sie Spezialitäten aus geretteten Lebensmitteln genießen und dabei einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.

Im Obergeschoss des Historischen Rathauses präsentiert der Kulturstammtisch Groß-Gerau und das Netzwerk der aktiven Unternehmerinnen und Freiberuflerinnen RheinMain (AUF) eine Auswahl ihrer kreativen Werke – Bilder, Skulpturen und Fotos. Vor den Türen der Kreissparkasse werden die Gäste von den Landfrauen mit leckeren hessischen Köstlichkeiten verwöhnt.

Auf der Festmeile sind weitere Straßenkünstler wie der auf dem Hoverboard schwebende Dr. Musikus sowie Walking-Acts auf Stelzen oder in Röhren verkleidet unterwegs und verwandeln die gesamte Fläche in eine große Showbühne. Auch Vio Leen, E-Geiger und DJ, wird wieder die Gäste an verschiedenen Standorten zum Tanzen bringen.

Zapfenstreich im Wasserturm

Parallel zur „Nacht der Sinne“ findet im Wasserturm der Zapfenstreich zu Gunsten der Hospiz-Stiftung Groß-Gerau von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr statt. Dabei können Besucher*innen über sieben Etagen die einmalige Aussichtsplattform erklimmen und einen Rundumblick über die Kreisstadt und die Festmeile in der Innenstadt werfen. Zudem gibt es im Eingangsbereich des Wasserturms Kinderschminken, vielfältige Informationen rund um das Bauwerk sowie zur Hospiz-Stiftung, Musik und kleine Leckereien.

Wichtig: Der Zugang zur Plattform ist ausschließlich über 202 Treppenstufen erreichbar und nicht barrierefrei.

Verkehrseinschränkungen im Stadtgebiet

Um allen Besucher*innen das Einkaufs- und Genusserlebnis in der Innenstadt zu ermöglichen, wird es zu Verkehrsbeschränkungen für den ruhenden und fließenden Fahrzeugverkehr kommen. Für einen reibungslosen Auf- und Abbau und für die Sicherheit während der Veranstaltung wird die Groß-Gerauer Innenstadt am 1. September 2023 ab 10.00 Uhr bis etwa 6.00 Uhr am Samstagmorgen für den motorisierten Verkehr gesperrt. Fahrzeuge werden so aus dem Innenstadtbereich und der direkten Nähe zur Festmeile ferngehalten. Für Besucher*innen, die mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, werden ausgeschilderte Parkplätze am Rande der Innenstadt bereitstehen. Der öffentliche Nahverkehr wird umgeleitet. Rettungsfahrzeuge können das Festgelände im Notfall erreichen und werden nicht von „Wildparkern“ behindert. Anlieger und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis gebeten.

Hier die Sperrungen im Überblick:

Mainzer Straße Richtung Innenstadt

Frankfurter Straße/Ecke Helwigstraße Richtung Innenstadt. Die Helwigstraße bleibt befahrbar, jedoch werden die Zufahrten Richtung Innenstadt gesperrt

Darmstädter Straße ab Ecke Sudentenstraße.

Jahnstraße ab Ecke Am Römerhof, Zufahrt über Walther-Rathenau-Straße nach Süden möglich

Gernsheimer Straße ab Emil-von-Behring-Straße

Die umliegenden Sperrungen beginnen weitestgehend um 15.00 Uhr, teilweise zuvor schon halbseitig.

Für den öffentlichen Verkehr stehen folgende Parkplätze zur Verfügung:

Parkplatz der Kreissparkasse in der Helwigstraße

Parkplatz Jakob-Urban-Straße

Parkplatz Schützenstraße

Parkplatz Gernsheimer Straße

Parkplatz Kreissporthalle

Parkplätze im Bereich Sudetenstraße (Kreisberufsschule/Bahnhof GG)

Parkplatz/Parkhaus Kreisklinik Groß-Gerau (Parkleitsystem)

Parkplatz Finanzamt/Amtsgericht (Parkleitsystem)

→ Nacht der Sinne 2023 – Programmheft PDF-Datei (766 kB)

Quelle: Kreisstadt Groß-Gerau