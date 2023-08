Regionallastenausgleich: 105.000 Euro für Jugendarbeit im Penthaus Wixhausen

Teilen

Die Stadt Darmstadt erhält 105 Tsd. Euro nach dem Regionallastenausgleichsgesetz für besonders stark von Fluglärm belastete Kommunen. Der entsprechende Bescheid wurde der Stadt übersandt, wie Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir am Mittwoch (30.08.23) in Wiesbaden mitteilte.

Das Geld will die Stadt für die Jugendarbeit im Jugendhaus Penthaus WX in Darmstadt Wixhausen einsetzen. Finanziert werden Personalkosten und Sachkosten, wie z. B. Miete, Spielgeräte und Ausstattung, Events, Büromaterial.

Das Penthaus WX existiert bereits seit dem Jahr 2010. Es leistet einen wertvollen Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität der Kinder und Jugendlichen in Wixhausen. Finanziert wird das Penthaus neben Angeboten in anderen Stadtteilen bisher hauptsächlich durch städtische Zuschüsse. Die Ausgleichszahlungen des Landes sollen für die Kinder- und Jugendarbeit des Jugendzenrums Penthaus WX im vom Fluglärm am stärksten betroffenen Stadtteil Wixhausen eingesetzt werden.

Hintergrund

Mit dem Regionallastenausgleichsgesetz stellt das Land Hessen jährlich 4,5 Mio. Euro bereit für Städte und Gemeinden im Umfeld des Frankfurter Flughafens. Die Mittel werden nach einem festen Schlüssel verteilt, der sich daran orientiert, wie stark eine Kommune von Fluglärm belastet ist und wie viele ihrer Einwohnerinnen und Einwohner betroffen sind. Verwendet werden können sie unter anderem zur Aufwertung von öffentlichen Freizeit- und Ruhezonen, zur Belüftung/Klimatisierung von öffentlichen Gebäuden, für Kinder- und Jugendbetreuung oder in den Bereichen „Soziales“ und „Bildung“. Darmstadt stehen für die Jahre 2017 bis 2026 jeweils 68.000 Euro zu.

Quelle: Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen