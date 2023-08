Birkenau: Augenzeugen nach Nötigung und Bedrohung im Straßenverkehr gesucht – Polizei Heppenheim nimmt Zeugenhinweise entgegen

Teilen

Im Zusammenhang mit Ermittlungen, die am Freitagabend (25.08.23) unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und Nötigung eingeleitet wurden, suchen die Beamten der Polizeistation Heppenheim, Augenzeugen des Geschehens oder Hinweisgeber zu dem flüchtenden Täter.

Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten an diesem Freitag gegen 18.15 Uhr zwei Autofahrer auf der Bundesstraße 38 an einer roten Ampel im Einmündungsbereich der Landstraße 3408 mit Fahrtrichtung Mörlenbach aneinander. Dabei soll ein noch unbekannter Fahrer eines schwarzen Pickups vom Hersteller Ford aus seinem Wagen gestiegen und den vor ihm wartenden Fahrer eines Cabrios mit einem Messer bedroht haben. Dieser Tat sollen gegenseitige Beleidigungen durch das Zeigen von Mittelfingern vorausgegangen sein. Nach dem Vorhalt des Messers, verbunden mit drohenden Worten, soll der noch Unbekannte in sein Fahrzeug gestiegen und weitergefahren sein.

Der Tatverdächtige wurde als etwa 50 bis 55 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Sein Auto war schwarz und es konnten die Kennzeichenfragmente ERB abgelesen werden.

Die Polizei in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise oder weitere Angaben zum Tathergang geben können, sich unter der Rufnummer 06252/7060, zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen