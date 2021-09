„Heimat shoppen“ geht in die zweite Runde

„Heimat shoppen“ findet dieses Jahr zum zweiten Mal in der Region statt. 35 Kommunen aus Südhessen nehmen diesmal an den Aktionstagen vom 10. September bis 9. Oktober 2021 teil und setzen unter dem Motto „Wir halten zusammen“ ein deutliches Zeichen für lebendige Innenstädte und Ortskerne.

Nicht erst seit Corona wissen wir, dass wir die Aufenthalts- und Erlebnisqualität der Innenstädte und Ortszentren enorm verbessern müssen. Wir müssen neue Wege gehen, um die Menschen vor Ort wieder für die Innenstädte und Ortszentren zu begeistern“, wünscht sich Tatjana Steinbrenner, Vizepräsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt. Als ein Baustein dafür nennt sie die von der IHK initiierte Kampagne „Heimat shoppen“.

Im vergangenen Herbst fanden die Aktionstage zum ersten Mal in Südhessen statt, über 20 Kommunen nahmen daran teil. Dafür organisierten sie gemeinsam mit den Gewerbetreibenden vor Ort Stadtrallyes, besondere Markttage oder kreative Mitmachaktionen samt Verlosung oder Rabatt. „Ziel ist es, den lokalen Einzelhandel sowie die ansässige Gastronomie und alle weiteren Betriebe zu stärken, um die Attraktivität unserer Stadtzentren und Ortskerne zu sichern“, sagt Steinbrenner. Für sie ist es ein sehr gutes Signal, dass in diesem Jahr sogar 35 Kommunen aus Südhessen teilnehmen. Auch andere Regionen in Hessen organisieren ein Programm anlässlich der bundesweiten Aktionstage „Heimat shoppen“. „Das Bewusstsein, endlich was tun zu müssen, ist in den Kommunen und der lokalen Geschäftswelt stark ausgeprägt. Nun hoffen wir darauf, dass die Menschen vor Ort die Angebote annehmen und damit signalisieren, dass die lokalen Betriebe im Ort ihnen am Herzen liegen“, so die IHK-Vizepräsidentin. Dazu passt auch das Motto von „Heimat shoppen” im Jahr 2021: „Wir halten zusammen“.

Die Innenstädte und Ortszentren sind im Wandel und die Folgen der Pandemie haben das Tempo und den Druck noch einmal verschärft. Die Vollversammlung der IHK hat deshalb im Juni eine „Resolution zur Zukunft der Innenstadt“ verabschiedet, mit Forderungen in Richtung Politik und den Verantwortlichen in den Kommunen, aber auch mit Unterstützungsangeboten für Unternehmen. Ab Mitte August findet ergänzend zu den Aktionstagen eine „Sommertour“ der IHK in neun Kommunen statt. Dabei werden individuell gestaltete Innenstadtbänke von Studierenden der Hochschule Darmstadt eingeweiht.

Diese Kommunen in Südhessen nehmen vom 10. September bis 9. Oktober 2021 an der Kampagne „Heimat shoppen“ teil:

Babenhausen, Bensheim sowie Bensheim-Auerbach, Biblis, Bickenbach, Bischofsheim, Darmstadt Innenstadt sowie die Ortsteile Eberstadt, Kranichstein und Wixhausen, Dieburg, Erbach, Fränkisch-Crumbach, Fürth, Gorxheimertal, Griesheim, Groß-Gerau, Groß-Umstadt, Heppenheim, Lampertheim, Lorsch, Michelstadt, Mörfelden-Walldorf, Mörlenbach, Mühltal, Nauheim, Ober-Ramstadt, Oberzent, Pfungstadt, Reichelsheim, Reinheim, Rimbach, Roßdorf, Rüsselsheim, Trebur Überwaldregion, Viernheim, Wald-Michelbach, Weiterstadt

Mehr unter www.darmstadt.ihk.de/heimatshoppen