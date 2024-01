Breiter gesellschaftlicher Aufruf zur Demonstration für Rechtsstaat und Demokratie am 23. Januar 2024

Teilen

Der Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt, die Parteien und Stadtverordnetenfraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, CDU, SPD, Volt, Uffbasse und FDP, die TU Darmstadt, die Hochschule Darmstadt, die IHK Darmstadt Rhein Main Neckar, die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau und die katholische Kirche rufen zur Teilnahme an der gemeinsamen Kundgebung „Für Rechtsstaat und Demokratie“ am Dienstag, 23. Januar 2024, um 17.30 Uhr auf dem Friedensplatz auf.

„Alle Dezernenten und ich begrüßen ausdrücklich den von großen Teilen der Zivilgesellschaft getragenen Aufruf zu dieser Kundgebung und appellieren eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kirche am kommenden Dienstag im Zentrum unserer Stadt für den Rechtsstaat, für die Demokratie und für ein friedliches, respektvolles Miteinander in Deutschland einzutreten, ein weithin sichtbares Zeichen für Vielfalt und Toleranz zu setzen und deutlich zu machen: Die Darmstädterinnen und Darmstädter bekennen sich zu rechtsstaatlichen und demokratischen Prinzipien. Darmstadt ist und bleibt eine weltoffene Stadt. Rassismus, Diskriminierung und Ausländerfeindlichkeit haben weder hier noch anderenorts einen Platz“, so Oberbürgermeister Hanno Benz.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt