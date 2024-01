20-Jähriger angegriffen und verletzt – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Teilen

Aktuellen Ermittlungen zufolge griffen in Darmstadt drei unbekannte Männer am Donnerstagabend (18.01.24), gegen 22:45 Uhr, einen 20-jährigen Mann auf seinem Heimweg in der Arheilger Straße an und verletzten ihn. Als die drei bislang unbekannten Täter auf ihn eintraten und -schlugen und Bargeld von ihm forderten, schrie der 20-Jährige um Hilfe. Sofort schauten mehrere Anwohner aus dem Fenster, woraufhin die Täter von ihm abließen und die Flucht ergriffen. Ein Zeuge gab gegenüber dem Geschädigten an, dass er die drei Unbekannten gesehen habe, als sie sich in seinem Hinterhof versteckten.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 10 in Darmstadt suchen nach dem Zeugen, der die unbekannten Täter in seinem Hinterhof gesehen hat. Er sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise zu den Angreifern geben können, werden gebeten, Kontakt mit den ermittelnden Beamten unter der Rufnummer 01615/969-0 aufzunehmen.

