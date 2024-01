Von unbekanntem Trio angegriffen – Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Teilen

Nachdem am Donnerstagabend (18.01.23) in Darmstadt ein 23-jähriger Mann auf seinem Heimweg im Herrngarten angegriffen und verletzt wurde, suchen die Ermittler des Kommissariats 10 in Darmstadt nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge soll dem 23-Jährigen gegen 21:30 Uhr von hinten ein Bein gestellt worden sein, wodurch er zu Boden stürzte. Hier soll er von drei Unbekannten mehrfach auf den Kopf geschlagen worden sein. Nachdem die Angreifer die Herausgabe seiner Wertsachen verlangten, händigte der junge Mann seinen Geldbeutel aus. Ohne etwas zu entwenden, gaben die unbekannten Täter den Geldbeutel wieder zurück und ergriffen die Flucht. Der 23-jährige Mann wendete sich anschließend an zwei Radfahrer, die ihn noch ein Stück auf seinem Heimweg begleiteten. Ein Mann, älter als 40 Jahre und eine Frau, die über 50 Jahre alt gewesen sein soll. Der 23-Jährige wurde aktuellen Kenntnissen zufolge durch den Angriff leicht verletzt.Der Geschädigte konnte die Angreifer beschreiben. Sie sollen zwischen 16 und 20 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, von schlanker Statur und dunkel gekleidet gewesen sein.

Die zwei Zeugen auf dem Fahrrad sowie andere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise zu den Kriminellen geben können, werden gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 01615/969-0 aufzunehmen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen