Feuerwehr Darmstadt feiert ihr 175-jähriges Bestehen mit zahlreichen Veranstaltungen

Anlässlich ihres 175-jährigen Bestehens richtet die Feuerwehr Darmstadt im Jahr 2024 zahlreiche Veranstaltungen aus. Am 11. Juli 1849 wurde in Darmstadt eine Turnerfeuerwehr gegründet, aus der später die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr Darmstadt hervorgingen. Sie ist damit eine der ältesten Feuerwehren in Deutschland. Die Feuerwehr Darmstadt besteht heute aus der Berufsfeuerwehr sowie den Freiwilligen Feuerwehren in Arheilgen, Eberstadt, Innenstadt und Wixhausen.

Veranstaltungsprogramm

Am Sonntag, 14. Januar, laden die Freiwilligen Feuerwehren in Arheilgen und Eberstadt zu Winterfeuern ein. Dabei werden ausgediente Christbäume verbrannt, die die Jugendfeuerwehren zuvor eingesammelt haben. Beginn ist um 16.30 Uhr am Glockengartenweg in Arheilgen und um 17 Uhr am Rebenweg (beim Mühltalbad) in Eberstadt.

Am Sonntag, 4. Februar, findet in der Stadtkirche um 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst statt, zu dem alle Angehörigen der Blaulichtorganisationen Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst mit ihren Familien und alle anderen Darmstädterinnen und Darmstädter eingeladen sind. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht der Dank für das Engagement der Helferinnen und Helfer zum Schutz der Bevölkerung. Im Anschluss lädt die Feuerwehr mit der Stadtkirchengemeinde zum Austausch beim „Kirchenkaffee“ in der Kirche ein.

Die Freiwilligen Feuerwehren in Darmstadt unterhalten Kindergruppen für Jungen und Mädchen zwischen sechs und zehn Jahren sowie Jugendabteilungen für Jugendliche zwischen zehn und 17 Jahren, die eine wichtige Grundlage für die Einsatzabteilungen und die Berufsfeuerwehr bilden. Gemeinsam mit Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg werden die Darmstädter Nachwuchsfeuerwehrleute am Samstag, 4. Mai, bei einer Übung den Besucherinnen und Besuchern ihr Können zeigen.

Am Donnerstag, 9. Mai (Christi Himmelfahrt), lädt die Freiwillige Feuerwehr Arheilgen ab 10 Uhr zum Gerätehausfest ein. Am Sonntag, 19. Mai (Pfingstsonntag), richtet die Freiwillige Feuerwehr Wixhausen ihr Spritzenhausfest aus. Die Wixhäuser Wehr feiert 2024 zudem ein eigenes Jubiläum: Sie wurde als jüngste der Darmstädter Feuerwehren im Jahr 1884 gegründet und wird sich bei der Wixhäuser Kerb im Herbst 2024 präsentieren.

Am Samstag, 22. Juni, ist ein Festakt in der Orangerie geplant, zu dem neben Oberbürgermeister Hanno Benz und weiteren Vertretern der Darmstädter Politik auch der langjährige Leiter der Berliner Feuerwehr und Präsident des Technischen Hilfswerks, Albrecht Broemme, erwartet werden. Broemme war während seines Studiums Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Darmstadt-Innenstadt.

Den Höhepunkt des Jubiläumsjahres bildet der große Blaulichttag am Samstag, 7. September 2024, an dem sich neben der Feuerwehr weitere Organisationen der sogenannten Blaulicht-Gemeinschaft beteiligen werden. Auf dem Karolinen- und Friedensplatz präsentieren sie von 10 bis 16 Uhr ihre Arbeit und informieren über Themen des Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes.

Auf ihrer Website www.feuerwehr-darmstadt.de wird die Feuerwehr fortlaufend über ihr Jubiläumsjahr informieren.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt