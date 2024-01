Teilen

BICKENBACH – Wegen eines Wasserrohrbruchs in der Hügelstraße fahren die Linien 8N und BE2 bis einschließlich 26. Januar 2024 in Bickenbach eine Umleitung. Die Haltestelle „Berliner Allee“ entfällt, die Haltestelle „Hügelstraße“ wird in die Alsbacher Straße auf Höhe der Hausnummern 37 und 50 verlegt. Für die Linie BE2 gelten diese Änderungen in beide Fahrtrichtungen, für die Linie 8N nur in Fahrtrichtung Hähnlein Neue Schule.