Schuldnerberatungsangebot des Landkreises Darmstadt-Dieburg – Hilfe in der Not

Bereits im Jahr 2019 haben drei Träger die Schuldnerberatung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg übernommen: Caritasverband Darmstadt, Regionale Diakonie Darmstadt-Dieburg und der Verein Horizont.

Die Schuldnerberatung ist ein Angebot für Menschen, die im Zusammenhang mit Ver- und Überschuldung in Not geraten sind und diese Belastung aus eigener Kraft nicht bewältigen können. Erstes Ziel ist die Existenzsicherung der Ratsuchenden und ihrer Angehörigen. Schuldnerberatung unterstützt Menschen, ihre Schulden zu regulieren, sowie sich und Ihre Lebensführung zu stabilisieren. Dies ist in der Regel ein längerfristiger Prozess, der den ganzen Menschen und sein soziales Umfeld umfasst.

Die Ursachen und Auslöser dieses sozialen Problems sind vielfältig. Neben Arbeitslosigkeit, Krankheit einschließlich Sucht, Trennung und Scheidung sowie gescheiterter Selbstständigkeit, sind Niedrigeinkommen und Armut zentrale Faktoren, die eine private Überschuldung verursachen, auslösen oder begünstigen können. Darüber hinaus spielen Faktoren wie das Kreditmarketing und die Praxis der Kreditvergabe ebenso eine Rolle wie das individuelle Kauf- und Konsumverhalten. „Die Hemmschwelle eine Beratungsstelle aufzusuchen, ist bei vielen Menschen sehr hoch. Daher ist es sehr wichtig, dass die Ratsuchenden einen wohnortnahen sowie niederschwelligen Zugang zu den Beratungsstellen haben. Dies ist bei uns im Kreis gegeben“, freut sich Sozialdezernentin Christel Sprößler. „Das Angebote der Schuldnerberatung richtet sich an alle Menschen, die im Landkreis Darmstadt-Dieburg wohnen und es ist kostenlos“, so Sprößler weiter.

Die Schuldnerberatungen auf einen Blick:

Caritasverband Darmstadt e.V.

Caritaszentrum Eberstadt-Süd

Kirnbergerstr. 13

64297 Darmstadt

Telefon 06151 / 394990

Caritaszentrum Pallaswiesen-/Mornewegviertel

Kirschenallee 180

64293 Darmstadt

Telefon 06151 / 627090

Beratungsstelle Pfungstadt

Fabrikstr. 9

64319 Pfungstadt

Telefon 06157 9173019 / 9173020

E-Mail: alb@caritas-darmstadt.de

Zuständig für: Griesheim, Erzhausen, Messel, Pfungstadt und Weiterstadt

Regionale Diakonie Darmstadt-Dieburg

Beratungsstelle Groß-Umstadt

Am Darmstädter Schloss 2

64823 Groß-Umstadt

Telefon: 06078 / 7823424

Mobil: 0160 / 2704440

E-Mail: schuldnerberatung-ladadi@diakonie-darmstadt.de

Zuständig für: Alsbach-Hähnlein, Bickenbach, Fischbachtal, Groß-Bieberau, Groß-Umstadt, Modautal, Mühltal, Ober-Ramstadt, Otzberg, Seeheim-Jugenheim

Horizont e.V.

Schuldnerberatung

Groß-Umstädter Str. 16

64807 Dieburg

Telefon: 06071 / 2009-01

Fax: 06071 / 2009-20

E-Mail: ambu@horizont-dieburg.org

Zuständig für: Babenhausen, Dieburg, Eppertshausen, Groß-Zimmern, Münster, Reinheim, Roßdorf, Schaafheim