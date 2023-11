Nach Schließung im Jahr 2011: Wissenschaftsstadt Darmstadt eröffnet Meldestelle in Arheilgen

Teilen

Nachdem die Meldestelle in Arheilgen im Jahr 2011 geschlossen wurde, wird sie am Freitag, 1. Dezember 2023, um 9.30 Uhr von Oberbürgermeister Hanno Benz offiziell wiedereröffnet. Die Bürgerinnen und Bürger Arheilgens können sich in der Bezirksverwaltung ab diesem Zeitpunkt dann wieder an-, ab- und ummelden, Personalausweise und Reisepässe sowie Führungszeugnisse und Meldebescheinigungen beantragen und weitere Leistungen aus dem Melde- und Passwesen in Anspruch nehmen.

„Vor allem für ältere Menschen in den Darmstädter Stadtteilen ist die direkte und unkomplizierte Inanspruchnahme von Dienstleistungen rund um das Meldewesen vor Ort eine deutliche Erleichterung“, erklärt dazu Oberbürgermeister Benz. „Es war daher unser Anliegen hier nach der Schließung der Meldestelle im Oktober 2011 wieder Abhilfe zu schaffen. Dies ist uns nun gelungen. Für die Bürgerinnen und Bürger in Arheilgen ist diese wichtige und sinnvolle Ausweitung des Serviceangebots der Wissenschaftsstadt Darmstadt eine gute Nachricht.“

Die Meldestelle in Arheilgen ist ab dem 1. Dezember mit einer Person besetzt. Die Bürgerinnen und Bürger finden sie im Parterre der Bezirksverwaltung in Arheilgen. Die neue Kollegin wurde stadtintern umfangreich im Melde- und Passwesen geschult. Die Servicezeiten werden in Absprache mit der Hauptstelle und den Außenstellen in Eberstadt und Wixhausen abgestimmt. Gerade mit Wixhausen wird es eine enge Zusammenarbeit geben. Verbindliche Termine können nach der Eröffnung am 1. Dezember 2023 vereinbart werden.

„Die Meldestelle in Arheilgen war zwölf Jahre geschlossen. Die Arheilgerinnen und Arheilger hatten diesen Umstand in all den Jahren weder verstanden, noch akzeptiert. Der überwiegende Teil der Arheilger ist in dieser Zeit in den Stadtteil Wixhausen ausgewichen, auch weil es in der Hauptstelle in der Innenstadt aufgrund des hohen Aufkommens zu deutlichen Verzögerungen in der Abwicklung gekommen war. Dies führte zu einer starken Auslastung der Hauptstelle und der Meldestelle in Wixhausen, die durch die Wiedereröffnung nun deutlich entlastet wird“, erklärt Oberbürgermeister Benz abschließend.

Der Darmstädter Stadtteil Arheilgen zählt rund 18.000 Bürgerinnen und Bürger.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt