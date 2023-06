Endlich wieder Heinerfest!

Teilen

Über 200 Schausteller*innen aus ganz Deutschland sowie regionale und internationale Künstlerinnen und Künstler reisen an, um vom 29.06. – 03.07.23 das 73. Darmstädter Heinerfest zu feiern. Weingärten auf der Schlossbastion und an der alten Stadtmauer sowie ein großer Biergarten auf dem Karolinenplatz laden zum geselligen Verweilen ein. Neben zahlreichen Attraktionen, tollen Fahrgeschäften und kulinarischen Spezialitäten gibt es auch in diesem Jahr wieder ein ungeheuer vielfältiges kostenloses Begleitprogramm aus Mundart, Musik, Tanz, Sport, Führungen, Straßentheater und vielem, vielem mehr.

Ganz besonders freut sich der Heimatverein Darmstädter Heiner e.V., auch für die kleinen Heiner*innen wieder einige spannende Programmpunkte anbieten zu können. Vom Kinderfest am Sonntagmittag im Schlossgraben über bunte Bühnenprogramme von Kinderliedermacher Wolfgang Hering oder Clown Florian bis hin zum OrgelbauWorkshop in der Stadtkirche ist für alle Altersgruppen und Geschmäcker etwas dabei.

Auf dem großen Rummel rund ums Schloss bis hinauf zum Mercksplatz finden Karussellfans für jeden Magen das passende Fahrgeschäft. Natürlich sind Klassiker wie Riesenrad, Wellenflug, Autoscooter und TopSpin mit dabei, aber auch Neuheiten wie die XXL-Schaukel Excalibur oder der Riesenkettenflieger Bayern Tower.

Im Merck-AlleWeltTreff präsentieren Gäste aus Darmstadts Partnerstädten wieder Kulinarisches und echte Bühnenhighlights. „Stojanov and the Syndicate“, die musikalischen Gäste aus der sächsischen Partnerstadt Freiberg, kleiden altbewährte Sounds aus Blues, Funk und Classic-Rock in modernes Gewand. In den selbst geschriebenen Songs verschmelzen massive Gitarren-Sounds mit erfrischenden Bläser-Klängen und coolen Hammond-Vibes. Aus Liepaja in Lettland, kommt die „Matiss Pavitols Band“ zum Heinerfest und feiert den 30. Geburtstag der Städtepartnerschaft Liepaja – Darmstadt. Als Acid Schlager beschreiben die Grazer Musiker der Band „Kaleidoskop“ ihren Stil, die am Samstagabend den AlleWeltTreff mit Gute-Laune-Indie-Pop unterhalten werden. Auf der Bühne gibt es außerdem einen vielfältigen Mix von Bands aus der Region Rhein-Main und zur Spirwes-Mussiggnachd, die „Anonyme Giddarischde“ aus de Palz. Die Kult-Band als generations-übergreifende Hohepriester des Pfälzer Liedgutes vereinen die Hingabe zur Pfälzer Sprache mit der humoristischen und spitzfindigen Überhöhung von Alltagssituationen und einem Händchen für einprägsame Melodien. Legendär ist ihre Ode an die „Lewwerworscht“. Kulinarisches wird in diesem Jahr angeboten von den Partnerstädten Saanen-Gstad aus der Schweiz, dem österreichischen Graz und auch aus dem ukrainischen Uzhhorod.

Auch auf den anderen Bühnen ist einiges los: Im Herrngarten gibt sich am Samstagabend zum Heinerfest Hiphop Jam kein geringerer als „Morlockk Dilemma“ die Ehre. Am Sonntagabend ist der deutschlandweit bekannte Singer/Songwriter „Andreas Kümmert“ zu Gast. Auf der Bühne im Carree kann mit „Pfund“ und „The StreetLive Family mit Joe Whitney“ getanzt werden. Und auf der Piazza an der Stadtkirche feiern „Concrete Jungle“ ihr glorreiches Comeback und „Malade in de tête“ zelebrieren die traditionelle Tanz-Schwoof-und-Pogo-Ekstase. Außerdem lädt das Staatstheater zum großen Heinerfestkonzert auf den Georg-Büchner-Platz, der Mozartchor ins Liebighaus und die Stadtkirche zum Musical. Die legendäre SchlagerTrashshow mit den „Schmetterlingen der Nacht“ im Merck-AlleWeltTreff feiert in diesem Jahr 25. Jubiläum und wird dies entsprechend glamourös zelebrieren.

Außerdem gibt es in diesem Jahr noch einen ganz besonderen Geburtstag zu feiern: Der Förderverein Darmstädter Heiner e.V., Zusammenschluss begeisterter Heinerfestfreund*innen und -unterstützer*innen und unverzichtbares Rückgrat des Heinerfests, wird ebenfalls 25 Jahre alt. Im HeinerTreff im Schlossgraben, der mit einem bunten Programm aus Jazz und Mundart, von „Aurora DeMeehl“ über „The Swinging Tuxedos“ bis zum „Haufe Leit“, lockt, kann dem Förderverein gratuliert und mit dem ein oder anderen Glas Wein auf vergangene und zukünftige Jahrzehnte erfolgreicher Arbeit angestoßen werden.

Und schließlich erstrahlt am Montagabend endlich wieder das große Höhenfeuerwerk vom Dach des darmstadtiums, zu dem die Heinerinnen und Heiner in diesem Jahr vom Darmstädter Schaustellerverband e.V. eingeladen werden und mit dem das 73. Heinerfest seinen krönenden Abschluss findet.

Quelle: Heimatverein Darmstädter Heiner e.V.