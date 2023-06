Weiterstadt: Person stirbt bei Dachstuhlbrand

Teilen

Am frühen Sonntagmorgen (18.06.23) um 04:05 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Weiterstadt. Es handelt sich um ein Mehrfamilienwohnhaus mit acht Parteien in der Hahlgartenstraße in Weiterstadt. Im Zuge der Löscharbeiten konnte die Feuerwehr eine tote Person in einer Wohnung auffinden. Wie die Person ums Leben kam und um wen es sich handelt, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Verletzte gab es keine. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Schätzungen beträgt die Schadenshöhe ca. 500.000 EUR. Um die Unterbringung der Bewohner der aktuell nicht mehr bewohnbaren Wohnungen kümmert sich die Feuerwehr. Vor Ort waren 95 Kräfte der Feuerwehren Weiterstadt, Griesheim, Büttelborn, Erzhausen und Dieburg, sowie Kräfte des Rettungsdienstes und des THW.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen