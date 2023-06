Kino unter Sternen im Filmseher Open Air

Teilen

Bis zum 9. September 2023, jeweils mittwochs bis samstags, laufen an lauen Sommerabenden in v noch einmal die schönsten Filme der vergangenen zwölf Monate im idyllischen Rondell der Freilichtbühne. Mit dabei: Herzerwärmende Wohlfühl-Filme wie „Die Insel der Zitronenblüten“ und Karoline Herfurths „Einfach mal was Schönes“, das mitreißende Drama „Der Gesang der Flusskrebse“, der deutsche Oskar®-Abräumer „Im Westen nichts Neues“, Familienfilme wie „Der gestiefelte Kater“ und „Der Räuber Hotzenplotz“, Sönke Wortmanns Komödie „Der Nachname“ und natürlich jede Menge Programmkino – von „Weinprobe für Anfänger“ über „Sonne und Beton“ bis „Ein Mann namens Otto“.

Die Filmvorführungen finden in der denkmalgeschützten Freilichtbühne auf dem Gelände des Schuldorfs Bergstraße in Seeheim-Jugenheim statt. Die Filme starten mit Einbruch der Dunkelheit (Juni/Juli/August: 21.45 Uhr, ab 15. August: 21 Uhr, ab 1. September: 20.45 Uhr), Einlass ist jeweils etwa eine Stunde vorher (Juni/Juli/August: 20.30 Uhr, ab 15. August: 20 Uhr, ab 1. September: 19.45 Uhr). www.filmseher.de

Quelle & Bild: Filmseher Kulturmanagement OHG

Programm:

Mittwoch, 21. Juni 2023

Im Taxi mit Madeleine

Frankreich 2023, 91 Minuten, FSK: ab 12, Regie: Christian Carion, Besetzung: Line Renaud, Dany Boon

Der Pariser Taxifahrer Charles hat einen ziemlich schlechten Tag. Er steckt tief in Schulden, droht seinen Führerschein zu verlieren und seine Ehe steht kurz vor dem Aus. Doch dann steigt Madeleine in sein Taxi. Und bittet ihn, auf dem Weg zum Pflegeheim einige Zwischenstopps einzulegen: Die 92-Jährige möchte noch einmal jene Orte sehen, die wichtig waren in ihrem Leben. Das passt Charles anfangs gar nicht, aber mit jedem weiteren Stopp ist er zunehmend fasziniert von ihren Geschichten – und erzählt ihr schließlich seinerseits von seinen Nöten. Eine gute Entscheidung, denn Madeleine wäre nicht Madeleine, wenn sie nicht den einen oder anderen Tipp für Charles bereit hielte … „Im Taxi mit Madeleine“ ist ein ebenso weises wie beschwingtes Drama, das mit französischer Leichtigkeit von den großen und kleinen Geheimnissen des Lebens erzählt.

Donnerstag, 22. Juni 2023

Das Leben ein Tanz

Frankreich 2022, 118 Minuten, FSK: ab 12, Regie: Cédric Klapisch, Besetzung: Marion Barbeau, Hofesh Shechter

Die 26-jährige Èlise hat eine vielversprechende Karriere als Balletttänzerin vor sich. Doch als sie sich bei einem Sprung auf der Bühne schwer verletzt, zerbricht alles, wofür sie jahrelang gearbeitet hat. Stück für Stück muss Èlise ihr Leben neu zusammensetzen und lernen, dass Vergangene hinter sich zu lassen. Dabei führt sie ihr Weg von Paris in die Bretagne … „In „Das Leben ist ein Tanz“ geht es um die oft verschlungenen Pfade des Lebens und der Liebe, um Höhen und Tiefen, das Zerplatzen von Träumen und darum, dass das Schlimmste, was einem passieren könnte, am Ende vielleicht das Beste ist. Ein inspirierender und warmherziger Film, voller Leichtigkeit und Charme.

Freitag, 23. Juni 2023

Don‘t Worry Darling

USA 2022, 123 Minuten, FSK: ab 12, Regie: Olivia Wilde, Besetzung: Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine, O. Wilde

Alice lebt friedlich mit ihrem Mann Jack in einem Haus in der Gemeinschaft von Victory, einer Firmenstadt, in der die Männer für das streng geheime Victory-Projekt arbeiten. Es sind die 1950er-Jahre und Alice führt ein Leben, das hauptsächlich aus Putzen, Kochen und nächtlichen Partys besteht. Die Idylle scheint perfekt, und die Bedürfnisse aller Bewohner werden von der Firma und ihrem CEO Frank erfüllt. Alles, was er im Gegenzug verlangt, ist bedingungsloses Engagement für die Sache von Victory. Doch als ihr paradiesisches Leben Risse bekommt und sich hinter der attraktiven Fassade etwas viel Unheimlicheres verbirgt, muss Alice sich fragen, was genau sie in Victory tun und warum… „Don’t Worry Darling“ ist ein satirisch angehauchten Mystery-Thriller, ein stylisch glitzernder 1950er-(Alb-)Traum, der die (einstige) Idealvorstellung vom Eigenheim mit weißem Gartenzaun samt Hausfrau, die pünktlich mit dem Essen und einem Drink auf ihren Ehemann wartet, süffisant auf’s Korn nimmt.

Samstag, 24. Juni 2023

Ticket ins Paradies

USA 2022, 104 Minuten, FSK: ab 6, Regie: Ol Parker, Besetzung: George Clooney, Julia Roberts, Billie Lourd

Ihre eigene Ehe ist schon lange Vergangenheit. Doch als ihre Tochter Lily nach Bali reist und sich dort Hals über Kopf verliebt und verlobt, fallen ihre geschiedenen Eltern Georgia und David aus allen Wolken. Obwohl sie nur noch Abneigung füreinander empfinden, brechen die beiden gemeinsam in das exotische Tropenparadies auf, um Lily vor dem Fehler zu bewahren, den sie selbst vor 25 Jahren gemacht haben … Die romantische Komödie „Ticket ins Paradies“ vereint zwei der beliebtesten Hollywood-Superstars überhaupt auf der großen Leinwand: Julia Roberts und George Clooney. Gutgelauntes Starkino vor traumhafter Kulisse!

Mittwoch, 28. Juni 2023

Weinprobe für Anfänger

Frankreich 2022, 92 Minuten, FSK: ab 12, Regie: Ivan Calbérac, Besetzung: Isabelle Carré, Bernard Campan, Eric Viellard

Jacques, ein mürrischer Mitfünfziger, betreibt einen kleinen Weinladen und pflegt zu seinen Weinen eine innigere Beziehung als zu Menschen. Die charmante Hortense hat zwar ein großes Herz, aber niemanden, mit dem sie es teilen kann außer ihrer Katze und ihrer verbitterten Mutter. Durch Zufall landet sie eines Tages in Jacques‘ Weinladen: Zwei Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und doch merken beide, dass da etwas ist, das sie nicht loslässt. Zunächst scheint das Glück auf ihrer Seite, doch dann nehmen Missverständnisse ihren Lauf und als beide dann noch von ihrer Vergangenheit eingeholt werden, ist das Chaos vorprogrammiert … „Weinprobe für Anfänger“, ursprünglich als Boulevardkomödie für‘s Theater geschrieben, ist eine liebenswerter Film über die Annäherung zweier Menschen, gespickt mit gewitzten Dialogen und pointierter Finesse.

Donnerstag, 29. Juni 2023

Mrs. Harris und ein Kleid von Dior

GB 2022, 116 Minuten, FSK: ab 0, Regie: Anthony Fabian, Besetzung: L. Manville, Jason Isaacs, Rose Williams

Als ihr Blick auf eine exklusive Haute-Couture-Robe von Christian Dior fällt, ist es um Ada Harris geschehen. Eigentlich ist Mode nicht ihr Ding. Als Witwe hält sie sich im London der 1950er-Jahre als Haushaltskraft über Wasser. Aber so etwas Schönes hat Ada noch nie gesehen. Sie beschließt, selbst ein solches Kleid besitzen zu müssen. Auch wenn das bedeutet, dass sie noch härter arbeiten und vielleicht auch hungern und dass ein bisschen Spielglück mithelfen muss, damit sie die Reise nach Paris antreten kann. In der Stadt der Liebe ange-kommen geht das Abenteuer erst richtig los: Ganz so einfach, wie Ada dachte, ist es nämlich gar nicht, Zugang zum Hause Dior gewährt zu bekommen … „Mrs. Harris und ein Kleid von Dior“ ist eine visuell berauschende und emotional berührende Komödie, die bezaubernder nicht sein könnte.

Freitag, 30. Juni 2023

Tausend Zeilen

Deutschland 2022, 93 Minuten, FSK: ab 12, Regie: Michael Bully Herbig, Besetzung: Elyas M‘Barek,, Jonas Nay, Marie Burchard, Michael Ostrowski, J. Hartmann

Der eine hat Erfolg, der andere hat Zweifel: Der freie Journalist Juan Romero findet Ungereimtheiten in einer Titelgeschichte des preisgekrönten Reporters Lars Bogenius. Doch die Chefetage des Nachrichtenmagazins „Chronik“ hält vorerst konsequent zu ihrem gefeierten Edelschreiber und versucht, Romeros Suche nach der Wahrheit zu ignorieren. Zu sehr haben die Chefs auf ihren jungen Shootingstar gesetzt, da darf es einfach keine Unregelmäßigkeiten geben. Doch Romero ist nicht zu stoppen … „Tausend Zeilen“ ist eine ebenso bissige wie unterhaltsame Satire und Komödie über den Fall Relotius, einen der größten Medienskandale der jüngsten Geschichte.

Samstag, 1. Juli 2023

Der Nachname

Deutschland 2021, 87 Minuten, FSK: ab 0, Regie: Sönke Wortmann, Besetzung: Florian David Fitz, Christoph Maria Herbst, Caroline Peters, Janina Uhse, Justus von Dohnányi, Iris Berben

Es hätte ein harmonisches Familientreffen werden sollen. Doch kaum sind das Ehepaar Stephan und Elisabeth mit den frisch gebackenen Eltern Thomas und Anna auf Lanzarote eingetroffen, brechen in der Familie Böttcher neue Konflikte auf. Nicht nur erkennen Thomas und Elisabeth ihr geliebtes Familiendomizil kaum wieder, viel schlimmer noch: Ihre Mutter Dorothea und Adoptivsohn René haben ihre Beziehung vertieft und verkünden ihren Kinderwunsch! In diversen Allianzen wird heftig über komplizierte Erbfolgen, unmögliche Schwangerschaften und das Verständnis von Familie gestritten – wobei die Sonne Spaniens, die Reize einer jungen Gärtnerin und die Wirkung von Haschkeksen die Situation immer weiter eskalieren lassen … Nach dem Millionenhit „Der Vorname“ legt Regisseur Sönke Wortmann mit „Der Nachname“ eine kongeniale Fortsetzung vor, eine herrliche, treffsichere Gesellschaftskomödie mit einem ebenso ausgezeichneten wie spielfreudigen Ensemble.

Mittwoch, 2. Juli 2023

Ein Triumph

Frankreich 2020, 107 Minuten, FSK: ab 12, Regie: Emmanuel Courcol, Besetzung: David Ayala, Lamine Cissokho, Marina Hands, Laurent Stocker, Kad Merad

Was macht ein leidenschaftlicher Schauspieler, der mangels guter Rollenangebote kaum über die Runden kommt? Etienne übernimmt die Leitung der Theatertruppe eines Gefängnisses, um ihr neuen Schwung zu verleihen. Schlimmer als die Arbeitslosigkeit kann es ja nicht werden. Und welches Stück liegt da näher, als „Warten auf Godot“ – wenn die Häftlinge eines gelernt haben, dann das. Etienne ist erstaunt, welches schauspielerische Talent in seinen Schützlingen schlummert. Wenn alles funktioniert, winkt sogar eine Tournee außerhalb der Gefängnismauern … ein Film, der mit kleinen Mitteln ziemlich große Gefühle auslöst.

Donnerstag, 6. Juli 2023

She Said

USA 2022, 129 Minuten, FSK: ab 12, Regie: Maria Schrader, Besetzung: Carey Mulligan, Z. Kazan, P. Clarkson

Megan Twohey und Jodi Kantor brechen das große Schweigen in Hollywood: Sie entlarven Business-Meetings in Hotelzimmern als sexuelle Übergriffe und stoßen auf ein Netz aus Repression, Erpressung und Angst. Mit ihrer mutigen Recherche geben die zwei New-York-Times-Reporterinnen nicht nur den betroffenen Frauen ihre Stimme zurück, sondern stoßen mit der #MeToo-Bewegung eine weltweite Welle der Solidarität an … „She Said“ ist ein Beweis für die Macht des investigativen Journalismus und ein Zeugnis für die unnachgiebige Recherche von Reporter*innen und Redakteur*innen nach der Wahrheit. Es ist eine der wichtigsten Geschichten einer Generation, erzählt von mutigen Frauen, die sich trotz großer persönlicher Risiken dazu entschlossen, sich zu wehren. Und so über Jahre vertuschten Machtmissbrauch aufdeckten, dessen Verursacher zur Rechenschaft zogen und dank des couragierten Engagements zahlreicher Frauen das System, das dies überhaupt ermöglichte, in seinen Grundfesten erschütterte.

Freitag, 7. Juli 2023

Triangle of Sadness

Schweden 2022, 147 Minuten, FSK: ab 12, Regie: Ruben Östlund, Besetzung: A. Franck, Bent Holm, Jacob Ilgner

Mit sorgsam inszenierten Instagramfotos nehmen die Models Carl und Yaya ihre Follower auf eine Reise durch ihre perfekte (Mode-)Welt mit – und zwar rund um die Uhr. Als das junge Paar die Einladung zu einer Luxuskreuzfahrt annimmt, treffen sie an Bord der Megayacht auf russische Oligarchen, skandinavische IT-Milliardäre, britische Waffenhändler, gelangweilte Ehefrauen und einen Kapitän, der im Alkoholrausch Marx zitiert. Zunächst verläuft der Törn zwischen Sonnenbaden, Smalltalk und Champagnerfrühstück absolut selfietauglich. Doch während des Captain‘s Dinners zieht ein Sturm auf und das Paar findet sich auf einer einsamen Insel wieder, zusammen mit einer Gruppe von Milliardären und einer Reinigungskraft des Schiffes – die einzige, die Feuer machen und fischen kann … Die scharfe Gesellschaftskritik „Triangle of Sadness“ blickt mit bitterbösem Humor auf eine Welt, die sich in Habende und Habenichtse aufteilt, schildert einen Mikrokosmos aus Models, Influencern, Millionären, Dienstpersonal und Arbeitern. Ein gekonnter Mix aus Drama, Satire und Slapstick, so unterhaltsam provokant hält derzeit kein anderer Regisseur der Gesellschaft einen Spiegel vor.

Mittwoch, 12. Juli 2023

Die Insel der Zitronenblüten

Spanien 2021, 121 Minuten, FSK: ab 12, Regie: Benito Zambrano, Besetzung: Elia Galera, Eva Martín, Tommy Schlesser

Vor langer Zeit hat das Schicksal die Schwestern Marina und Anna voneinander getrennt. Ihre Kindheit verbrachten sie gemeinsam auf Mallorca, wo der Duft von Zitronenblüten die Luft erfüllt. Während Anna das Inselparadies nie verlassen hat, ist Marina als Ärztin um die Welt gereist. Doch als eine unbekannte Wohltäterin den Schwestern ihre Bäckerei vermacht, muss Marina in ihre Heimat zurückkehren. Das Anwesen soll verkauft werden. Anna hofft so, ihre Schulden loszuwerden – und ihren untreuen Ehemann gleich mit. Marina plant indessen einen Neuanfang … Der Zauber der kleinen Bäckerei hält, was er verspricht: Während sie den wahren Gründen für ihre mysteriöse Erbschaft nachspüren, kommen Marina und Anna sich wieder näher und schon bald weht der süße Geruch von frischgebackenem Brot durch die Straßen, der alte Geheimnisse aufwirbelt und den Sommer für die beiden Schwestern zu einer unvergesslichen Reise in die Vergangenheit werden lässt … In berauschenden Bildern und mit unvergleichlicher Farbenpracht erzählt „Die Insel der Zitronenblüten“ eine Geschichte über verlorene und wiedergefundene Liebe, ein bewegendes und mitreißendes Kinoerlebnis, bei dem bestimmt kein Auge trocken bleibt.

Donnerstag, 13. Juli 2023

Babylon – Rausch der Ekstase

USA 2022, 189 Minuten, FSK: ab 16, Regie: Damien Chazelle, Besetzung: Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart, Tobey Maguire

Hollywood Ende der 1920er Jahre: Manny Torres, ein ehrgeiziger Schauspieler und Sohn mexikanischer Einwanderer, erlebt den Übergang vom Stumm- zum Tonfilm hinter den Kulissen der Traumfabrik. Etablierte Stars wie Jack Conrad oder aufstrebende Sternchen wie Nellie LaRoy müssen um ihre Karriere fürchten, während Jazz, opulente Partys, Sex, Drogen und Alkohol Hollywood noch immer fest im Griff haben. Wenn das Geld knapp wird, lassen sich auch Publikumsmagneten wie Nellie LaRoy leicht mit fadenscheinigen Gestalten ein – und plötzlich geht es nicht nur vor der Kamera um Leben und Tod… „Babylon – Rausch der Ektase“ erzählt von der Seele Hollywoods und vom Aufstieg und Fall all derjenigen, die sich dem Leben im Scheinwerferlicht verschrieben haben. Es ist die Geschichte von überbordendem Ehrgeiz, ausgelassener Dekadenz und ausschweifender Verderbtheit – kühn, sexy, glamourös und einzigartig.

Freitag, 14. Juli 2023

The Menu

USA 2022, 108 Minuten, FSK: ab 16, Regie: Mark Mylod, Besetzung: Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Ralph Fiennes

Auf einer abgelegenen Insel lädt ein geheimnisumwobener Star-Koch zu einem opulenten Mahl. Unter den Gästen befindet sich auch eine junge Frau, die zusammen mit ihrem Freund angereist ist und schnell merkt, dass sich hinter der Fassade des extravaganten Restaurants mehr verbirgt als auf den ersten Blick zu erkennen ist… „The Menu“ ist mitreißendes wie garstig-komisches Spannungskino, eine Psycho-Satire, die genüsslich Unbehagen verbreitet und immer neue Haken schlägt. Ein hochspannender Thriller voller Unberechenbarkeit und Kaltschnäuzigkeit.

Samstag, 15. Juli 2023

Einfach mal was Schönes

Deutschland 2022, 116 Minuten, FSK: ab 12, Regie: Karoline Herfurth, Besetzung: Karoline Herfurth, Jasmin Shakeri, Nora Tschirner, Milena Tscharntke

Karla ist 39, Radiomoderatorin und mal wieder Single. Sie sehnt sich danach, ein Kind zu bekommen, doch unter Zeitdruck einen passenden Partner zu finden ist gar nicht so leicht. Also beschließt sie, sich ihren Kinderwunsch selbst zu erfüllen. Und plötzlich haben alle eine Meinung, die Eltern, die Geschwister, die Freunde, und das, obwohl alle in ihren eigenen komplizierten Lebensentwürfen feststecken. Nur ihre beste Freundin Senay steht ihr mit Rat und Tat zur Seite. Dann trifft Karla ausgerechnet jetzt auf den viel zu jungen Ole, der so gar nicht in ihre Zukunftspläne passt … Nach dem Riesenerfolg „Wunderschön“ beschäftigt sich Karoline Herfurth in ihrem vierten Kinofilm „Einfach mal was Schönes“ mit der Frage, was bedeutet Familie, und wie kann man in dem ganzen Chaos von umkämpften Familien- und Rollenbildern einen kühlen Kopf bewahren? Eine herzerwärmende Komödie, offen, witzig und treffend, die mit pointierten Dialogen, dezenter bis deftiger Situationskomik und einem gutgelaunten Ensemble dem Publikum jede Menge „Schönes“ bietet.

Mittwoch, 16. Juli 2023

Maria träumt – Oder: Die Kunst des Neuanfangs

Frankreich 2022, 92 Minuten, FSK: ab 6, Regie: Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller, Besetzung: Karin Viard, Grégory Gadebois, Philippe Uchan

Maria hat in ihrer Arbeit als Reinigungskraft ihre Berufung gefunden. Sie ist gründlich, gewissenhaft und hingebungsvoll, nur manchmal etwas ungeschickt. Nebenbei geht sie noch einer anderen Leidenschaft nach: Sie schreibt Gedichte. Die teilt sie mit niemandem – insbesondere nicht mit ihrem gleichgültigen Ehemann, der ihr Interesse an den schönen Künsten nicht versteht. So kann er Marias Begeisterung auch nicht nachvollziehen, als sie einen neuen Job in der Pariser Académie des Beaux-Arts annimmt. Dort taucht Maria in eine glamouröse, ihr vollkommen fremde Welt ein – und freundet sich mit den Studierenden und dem Hausmeister Hubert an … „Maria träumt“ ist eine berührende und inspirierende französische Feelgood-Komödie über Sehnsüchte, geheime Leidenschaften und neue Anfänge.

Donnerstag, 17. Juli 2023

Die Frau im Nebel

Südkorea 2022, 138 Minuten, FSK: ab16, Regie: Park Chan-wook, Besetzung: Park Hae-il, Tang Wie, Lee Jung-hyun

Als ein passionierter Hobbykletterer von einem hohen Felsen in den Berg stürzt, übernimmt die Polizei die Ermittlungen. Schnell deutet alles auf einen tragischen Unfall hin, doch der gründliche Polizist Hae-joon hat seine Zweifel. Er hat die junge Witwe des Toten im Visier: Ist die aus China nach Korea geflohene Seo-rae, die sich so rührend und gut um ältere Menschen kümmert, eine gewiefte Mörderin? Immer tiefer gräbt sich Hae-joon in den Fall, fasziniert und geradezu besessen verbringt er ganze Nächte vor dem Anwesen der Tatverdächtigen. Und Seo-rae geht auf sein Spiel ein, verwickelt ihn in Gespräche und hilft ihm bei der Lösung alter Fälle. Doch die Frage bleibt: Ist sie eine eiskalte Mörderin? „Die Frau im Nebel“ ist ein meisterhaft inszeniertes, clever konstruiertes, überraschend humorvolles und trotz seiner schmerzhaften Tragik angenehm leichtfüßiges Krimi-Melodram rund um eine zutiefst romantische und absolut faszinierende Katz-und-Maus-Beziehung zwischen einem schlaflosen Ermittler und seiner Hauptverdächtigen.

Freitag, 21. Juli 2023

Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch

USA 2022, 102 Minuten, FSK: ab 6, Regie: Joel Crawford, Januel Mercado

Auch ein Kater kann ein unangenehmes Erwachen haben. Nach unzähligen riskanten Reisen und achtlosen Abenteuern muss der gestiefelte Kater entsetzt feststellen, dass seine Leidenschaft für Gefahren letztlich ihren Preis hatte – in seiner Abenteuerlust hat er bereits acht seiner neun Leben verbraucht. Um für die dringend nötige neue Vitalität zu sorgen, begibt sich der charmante Schnurrhaargauner auf den langen Weg in den Schwarzen Wald, um dort den mythischen Wunschstern zu finden … Mit „Der gestiefelte Kater – der letzte Wunsch“ kehrt der kuscheligste Bandit der Filmgeschichte wieder auf die Leinwand zurück, mit viel Humor zwischen den Mieze- und Machokater, elegant choreografierter Action und einem Hauch Philosophie.

Samstag, 22. Juli 2023

Im Westen nichts Neues

Deutschland 2022, 148 Minuten, FSK: ab 16, Regie: Edward Berger, Besetzung: Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Daniel Brühl, A. Hilmer

Frühjahr 1917. Der 17-jährige Paul und seine Freunde können es nicht erwarten, in den Krieg zu ziehen, auf Paris marschieren, den Sieg davontragen. So stellen die Jungs sich das vor. So wird es ihnen versprochen. Jubelnd und singend marschieren sie los, die „eiserne Jugend“, für Kaiser, Gott und Vaterland. Die Begeisterung hält nicht lange. Als sie nach tagelangem Marsch an der Westfront ankommen, regnet es in Strömen. Der Schützengraben läuft voll, ist ein einziger Morast. Doch die Franzosen warten nicht. Schon bald nehmen sie den Graben unter Beschuss. Der mit vier Oscars® ausgezeichnete Film „Im Westen nichts Neues“ erzählt die ergreifende Geschichte eines jungen deutschen Soldaten an der Westfront im Ersten Weltkrieg. Paul und seine Kameraden erleben am eigenen Leib, wie sich die anfängliche Kriegseuphorie in Schrecken, Leid und Angst umkehrt, während sie in den Schützengräben verzweifelt um ihr Leben kämpfen.

Mittwoch, 9. August 2023

Close

Belgien, Frankreich, NL 2022, 105 Minuten, FSK: ab 12, Regie: Lukas Dhont, Besetzung: Eden Dambrine, Gustav De Waele, Émilie Dequenne, Léa Drucker

Léo und Rémi, beide 13 Jahre alt, sind beste Freunde und stehen sich nah wie Brüder. Sie sind unzertrennlich, vertrauen sich und teilen alles miteinander. Mit dem Ende des Sommers und dem Wechsel auf eine neue Schule gerät ihre innige Verbundenheit plötzlich ins Wanken – mit tragischen Folgen … „Close“ ist ein feinfühliges Drama über Nähe, Distanz und Entfremdung. Mit zärtlicher Präzision und einem unendlichen Verständnis für die Fragilität des Lebens an der Schwelle zum Erwachsenwerden erzählt der Film die aufwühlende Geschichte einer intensiven Freundschaft.

Donnerstag, 10. Aug. 2023

Der Geschmack der kleinen Dinge

Frankreich 2022, 107 Minuten, FSK: ab 6, Regie: Slony Sow; Besetzung: Gérard Depardieu, Pierre Richard, Sandrine Bonnaire

Gabriel Carvin, der berühmteste Chefkoch Frankreichs und Feinschmecker mit Leib und Seele, hat keinen Appetit mehr aufs Leben. Erst als er nach einem Herzinfarkt selbst unter dem Filetiermesser landet, nimmt der korpulente Küchenprofi sein Leben endlich in die Hand. Er reist nach Japan, um einen ehemaligen Koch-Kontrahenten ausfindig zu machen und hinter das Geheimnis des Umami, einer mysteriösen fünften Geschmacksnote zu kommen. Neben köstlichen Nudelsuppen, alten Rivalitäten und neuer Freundschaft wartet im fernen Japan auf Gabriel auch die Erkenntnis, dass es nie zu spät ist, Teil einer Familie zu sein … „Der Geschmack der kleinen Dinge“ erzählt die wunderbare Geschichte von zwei Welten, die aufeinanderprallen und schließlich eins werden. Eine schmackhafte, perfekt ausbalancierte Kino-Delikatesse, die wunderbar leicht unterhält und garantiert das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt – mit dem französischen Weltstar Gérard Depardieu in der Hauptrolle.

Freitag, 11. August 2023

The Banshees of Inisherin

Irland 2022, 115 Minuten, FSK: ab 16, Regie: Martin McDonagh, Besetzung: Colin Farrell, Barry Keoghan, Kerry Condon, Brendan Gleeson

Padraic und Colm leben auf einer abgelegenen Insel an der Westküste von Irland. Sie sind schon ihr Leben lang Freunde. Der Schrecken ist groß als Colm plötzlich beschließt, ihre Freundschaft zu beenden. Mit der Unterstützung seiner Schwester Siobhan, die zusammen mit dem Sohn des örtlichen Polizisten Dominic ihre ganz eigenen Probleme in der kleinen Inselgemeinde hat, versucht der am Boden zerstörte Padraic, ihre Freundschaft wieder aufleben zu lassen. Doch Colm stellt ihm ein schockierendes Ultimatum, um seine Absicht klarzumachen. Die Ereignisse beginnen zu eskalieren und komplett aus dem Ruder zu laufen … „The Banshees of Inisherin“ ist eine mit minimalen Mitteln inszenierte irre Komödie und eine endlos traurige Tragödie, eine Meditation über das Wesen des Menschen, Freundschaft und Krieg, bei der ein kleiner Auslöser zur wendungsreichen, maximalen Eskalation führt.

Samstag, 12. August 2023

Der Räuber Hotzenplotz

Deutschland 2022, 106 Minuten, FSK: ab 0, Regie: Michael Krummenacher, Besetzung: Nicholas Ofczarek, Hans Marquardt, B. Jenke, August Diehl, Christiane Paul

Die Kaffeemühle der Großmutter wurde gestohlen! Kasperl und Seppel machen sich umgehend auf, um den gerissenen Räuber Hotzenplotz zu fangen. Unglücklicherweise geraten sie dabei in die Hände des Räubers sowie des bösen Zauberers Petrosilius Zwackelmann … Schon nach der allerersten Szene von „Der Räuber Hotzenplotz“ können sich Fans von Otfried Preußlers Kinderbuchklassiker beruhigt zurücklehnen, denn man spürt sofort, wie viel Liebe in diesem Film steckt: Von der perfekt-pittoresken Ausstattung über den kindertauglichen, aber nicht anbiedernd-albernden Vibe bis hin zu den herausragenden Schauspielleistungen. Da kriegen Kenner*innen des Stoffes sofort mächtig Lust auf Knallpilze, Kartoffelschälen und den mit einer untrüglichen Spürnase ausgestatteten Krokodil-Dackel Waldi!

Mittwoch, 16. August 2023

The Son

GB, Frankreich 2022, 123 Minuten, FSK: ab 12, Regie: Florian Zeller, Besetzung: Anthony Hopkins, Zen McGrath, Hugh Jackman, Laura Dern

Der 17 Jahre alte Nicholas schwänzt die Schule, hat düstere Gedanken und keine Freunde. Er scheint wie ausgewechselt und nicht mehr so unbeschwert wie sonst. Vielleicht hilft es, wenn er bei seinem Vater Peter lebt? Der hat zwar gerade eine neue Familie gegründet und ist beruflich sehr eingespannt, doch er will seinem Sohn helfen. Doch so leicht ist es nicht: Peter versteht nicht, dass sein Sohn nicht einfach durch eine Phase geht, nicht nur Liebeskummer hat oder ihm der Vater fehlt: Nicholas leidet unter schweren Depressionen … Das bewegende Drama „The Son“ führt einfühlsam vor Augen, wie schwer Depressionen selbst für nahe Angehörige häufig zu greifen sind und wie schwierig der Umgang mit dieser so oft noch unterschätzten Krankheit ist.

Donnerstag, 17. Aug. 2023

What‘s Love Got to Do With It

GB 2022, 109 Minuten, FSK: ab 6, Regie: S. Kapur, Besetzung: Lily James, S. Latif, Emma Thompson, R. Brydon, S. Azmi

Für die Dokumentarfilmerin Zoe ist die Suche nach dem Richtigen gar nicht so leicht, auch Dating Apps sind keine große Hilfe. Das bemerkt auch ihre chaotische Mutter Cath, die Zoe mit ihren schnippischen Bemerkungen und Verkupplungsversuchen zur Verzweiflung bringt. Kaz, Zoes Nachbar und Freund aus Kindheitstagen, kennt diese Probleme nicht. Seine Partnerwahl übernehmen die Eltern, die ihn mit einer schönen Braut aus Pakistan vermählen wollen. Völlig unverständlich für Zoe, der dieses Konzept völlig fremd ist. Erst als sie Kaz auf seiner Reise nach London filmisch begleitet, wo er eine völlig Fremde heiraten soll, kommt sie ins Nachdenken …

Die Culture-Clash-Comedy „Whats‘s Love Got to Do With It“ ist ein kurzweilig-warmherziges Vergnügen, perfekt für einen lauen Sommerabend unter Sternen.

Freitag, 18. August 2023

Was man von hier aus sehen kann

Deutschland 2022, 109 Minuten, FSK: ab 12, Regie: Aron Lehmann, Besetzung: Corinna Harfouch, Karl Markovics, Luna Wedler

Luise ist bei ihrer Großmutter Selma in einem abgelegenen Dorf im Westerwald aufgewachsen. Selma hat eine besondere Gabe, denn sie kann den Tod voraussehen. Immer, wenn ihr im Traum ein Okapi erscheint, stirbt am nächsten Tag jemand im Ort. Unklar ist allerdings, wen es treffen wird. Das ganze Dorf hält sich bereit: letzte Vorbereitungen werden getroffen, Geheimnisse enthüllt, Geständnisse gemacht, Liebe erklärt … „Was man von hier aus sehen kann“ ist ein phantasievoller Film über die Liebe unter schwierigen Vorzeichen und die Suche nach dem Sinn im Leben; ein Drama nach der liebenswerten, leicht skurrilen, tragikomischen Romanvorlage um eine Dorfgemeinschaft.

Samstag, 19. August 2023

Rheingold

Deutschland 2022, 138 Minuten, FSK: ab 16, Regie: Fatih Akin, Besetzung: Emilio Sakraya, Mona Pirzad, Kardo Razzazi, Ugur Yücel, Denis Moschitto

Xatars Weg vom Ghetto an die Spitze der Musik-Charts ist so dramatisch wie abenteuerlich: Aus der Hölle eines irakischen Knasts kommt Giwar Hajabi Mitte der 80er Jahre als kleiner Junge mit seiner Familie nach Deutschland und landet ganz unten. Möglichkeiten gibt es, aber Hindernisse noch viel mehr. Vom Kleinkriminellen zum Großdealer geht es ganz schnell. Bis eine Ladung verloren geht. Um beim Kartell seine Schulden zu begleichen, plant Giwar einen folgenschweren Goldraub … „Rheingold“ ist ein visuell überzeugendes, anrührendes und unterhaltsames Musiker-Biopic über den Bonner Gangster-Rapper Xatar alias Giwar Hajabi.

Mittwoch, 23. August 2023

Akropolis Bonjour – Monsieur Thierry macht Urlaub

Frankreich 2022, 96 Minuten, FSK: ab 12, Regie: François Uzan, Besetzung: Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly

Seit sich Thierry Hamelin aus den Berufsleben zurückgezogen hat und die Kinder aus dem Haus sind, hat er nur noch eine Obsession – tausende alte Familienfotos zu digitalisieren. Thierry ist von der Idee begeistert, seine Familie hingegen genervt. Alle haben mit sich selbst genug zu tun: Tochter Karine ist in ihrem Beruf als Anwältin ständig überlastet, Sohn Antoine dagegen hat es nie geschafft, aus seinen hochfliegenden Plänen als App-Entwickler einen echten Job zu machen, und Thierrys Frau, die Ärztin Claire, hat schon lange das Gefühl, dass aus ihrer Ehe die Luft raus ist. Als sie ihm eröffnet, dass sie die Scheidung will, fasst Thierry einen (seiner Meinung nach) genialen Plan: Er will mit seiner Familie noch einmal den Urlaub in Griechenland 1998 nachstellen und die Romantik von damals wieder aufleben lassen … „Akropolis Bonjour – Monsieur Thierry macht Urlaub“ ist eine herrlich raffinierte Familien-Reise-Liebeskomödie, sonnig und mit einem Hauch von Nostalgie.

Donnerstag, 24. Aug. 2023

Tár

USA 2022, 159 Minuten, FSK: ab 12, Regie: Todd Field, Besetzung: Cate Blanchett, Noémie Merlant, Mark Strong

Lydia Tár hat es geschafft. Die begnadete Dirigentin hat sich in der von Männern dominierten klassischen Musikszene durchgesetzt und befindet sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Mit ihrem Orchester plant sie eine mit Spannung erwartete Einspielung von Gustav Mahlers Fünfter Sinfonie. Doch während der Proben gerät die Welt der Star-Dirigentin immer mehr ins Wanken: Nicht nur die Beziehung mit ihrer Konzertmeisterin gestaltet sich zunehmend kompliziert, auch frühere Lebensentscheidungen und ihre eigenen Obsessionen drohen sie einzuholen. Immer mehr entgleitet ihr die Kontrolle über ihr eigenes Leben … „Tár“ erzählt die faszinierende Geschichte der ersten weiblichen Chefdirigentin, die ein großes deutsches Orchester leitet. Der Film zeichnet das Bild einer hochkomplexen Frauenfigur und gleichzeitig ein provokatives Porträt des klassischen Musikbetriebs.

Freitag, 25. August 2023

Oskars Kleid

Deutschland 2022, 102 Minuten, FSK: ab 6, Regie: H. Tabak, Besetzung: Florian David Fitz, Ava Petsch, Laurì, Senta Berger

Seit Ben von seiner Ex-Frau Mira und den gemeinsamen Kindern Oskar und Erna getrennt lebt, ist sein Leben aus den Fugen geraten. Er sitzt allein in seiner Doppelhaushälfte und trinkt Bier zum Müsli. Doch unerwartet bekommt Ben eine zweite Chance: Als die hochschwangere Mira vorzeitig ins Krankenhaus muss, wohnen seine Kids plötzlich wieder bei ihm. Ben will zeigen, dass er der perfekte Vater sein kann. Doch Oskar hält noch eine Überraschung für ihn bereit: Oskar will kein Junge mehr sein, trägt fortan ein Kleid und nennt sich Lili. Für Ben ist Lilis Entscheidung der Beginn einer abenteuerlichen Reise – und die Chance auf einen Neuanfang … „Oskars Kleid“ ist keine Happy-Hochglanzkomödie, die die sensible Thematik auf die leichte Schulter nimmt. Stattdessen geht Florian David Fitz für eine Mainstream-Komödie erstaunlich ehrlich vor – und spielt eben nicht den strahlenden Helden, der allen zeigt, wie man so eine Situation richtig managt, sondern den Zweifler, der an der Herausforderung fast zugrunde geht. Transgender im Familienfilm, ohne aufgesetztes Drama oder platten Humor, dafür mit viel Gefühl und Ehrlichkeit – unbedingt sehenswert.

Samstag, 26. August 2023

Ein Mann namens Otto

USA/Schweden 2022, 127 Minuten, FSK: ab 12, Regie: Marc Forster, Besetzung: Tom Hanks, Christiana Montoya, Alessandra Perez

Otto ist ein mürrischer Witwer mit festen Prinzipien und einer kurzen Zündschnur, der jedem in seiner Nachbarschaft das Leben schwer macht. Dabei dient seine launische Art vor allem einem Zweck: Zu kaschieren, dass er nach dem Tod seiner Frau keinen Sinn mehr im Leben sieht. Als nebenan eine junge Familie einzieht, trifft Otto in der schlagfertigen und hochschwangeren Marisol auf eine ebenbürtige Sparringspartnerin. Eine unerwartete Freundschaft entwickelt sich … „Ein Mann namens Otto“ ist eine wunderbare, zu Herzen gehende Geschichte, deren ruppiger Humor jeden Kitschverdacht schon im Ansatz pariert.

Mittwoch, 30. August 2023

Die Eiche – Mein Zuhause

Frankreich 2021, 80 Minuten, FSK: ab 0, Regie: Laurent Charbonnier, Michel Seydoux

Es war einmal die Geschichte einer 210 Jahre alten Eiche, die zu einer Säule in ihrem Königreich wurde. Dieser Dokumentarfilm von Michel Seydoux und Laurent Charbonnier versammelt eine außergewöhnliche Besetzung: Eichhörnchen, Eichelhäher, Ameisen, Feldmäuse… diese vibrierende, summende und wunderbare kleine Welt besiegelt ihr Schicksal um diesen majestätischen Baum, der sie aufnimmt, ernährt und von seinen Wurzeln bis zur Spitze schützt. Eine poetische Ode an das Leben, in der die Natur allein zum Ausdruck kommt.

Donnerstag, 31. Aug. 2023

Die Fabelmans

USA 2022, 151 Minuten, FSK: ab 12, Regie: Steven Spielberg, Besetzung: Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano, Judd Hirsch, Seth Rogen, David Lynch

Als der kleine Sammy Fabelman von seinen Eltern Burt und Mitzi das erste Mal ins Kino mitgenommen wird, hinterlässt dies einen bleibenden Eindruck. Die Bilder verängstigen wie faszinieren ihn. Eine eigene Kamera hilft ihm dabei, die Eindrücke zu verarbeiten. Jahre später ist Sammy ein Teenager, der kaum mehr von seiner Kamera zu trennen ist. Er dreht immer mehr Filme, die bald die ganze Pfadfindergruppe involvieren. Doch durch die Kameralinse wird er auch auf die Probleme aufmerksam, die zwischen seinen Eltern schwelen … Wer schon immer wissen wollte, woher Steven Spielberg seine Inspiration nimmt, bekommt nun Antworten vom Meister persönlich: „Die Fabelmans“ ist als nostalgischer Liebesbrief ans Kino und autofiktionale Familienchronik der mit Abstand intimste Film der Regielegende – und zugleich auch einer seiner besten.

Freitag, 1. September 2023

Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war

Deutschland 2023, 116 Minuten, FSK: ab 12, Regie: Sonja Heiss, Besetzung: Arsseni Bultmann, Laura Tonke, Axel Milberg

Auf dem Gelände der größten psychiatrischen Klinik Schleswig-Holsteins aufzuwachsen ist irgendwie – anders. Für Joachim, den jüngsten Sohn von Direktor Meyerhoff, gehören die Patient*innen quasi zur Familie. Sie sind auch viel netter zu ihm als seine beiden älteren Brüder, die ihn in rasende Wutanfälle treiben. Seine Mutter sehnt sich Aquarelle malend nach italienischen Sommernächten statt norddeutschem Dauerregen, während der Vater heimlich, aber doch nicht diskret genug, seine eigenen Wege geht. Doch während Joachim langsam erwachsen wird, bekommt seine Welt immer mehr Risse… Irrsinnig komisch und tief berührend erzählt „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ davon, wie schwierig es ist, eine Familie zu sein.

Samstag, 2. September 2023

Sonne und Beton

Deutschland 2023, 119 Minuten, FSK: ab 12, Regie: David Wendt, Besetzung: Levy Rico Arcos, Vincent Wiemer, Rafael Klein-Heßling

Berlin-Gropiusstadt im Rekordsommer 2003. In den Parks stinkt es nach tierischen Exkrementen, überall Scherben, in den Ecken stehen Dealer. Wer hier lebt, ist Gangster oder Opfer. Lukas, Gino und Julius sind solche Opfer. Kein Geld fürs Schwimmbad, kein Glück in der Liebe und nur Stress zu Hause. Als sie im Park Gras kaufen wollen, geraten sie zwischen rivalisierende Dealer. Die verprügeln Lukas und wollen 500 Euro Schutzgeld. Wie soll Lukas das Geld auftreiben? Sein Klassenkamerad Sanchez hat eine Idee: Einfach in die Schule einbrechen, die neuen Computer aus dem Lager schleppen und verkaufen. Dann sind sie alle Sorgen los. Der Plan gelingt. Fast … „Sonne und Beton“ ist deutsches Genrekino mit Herz und hat als Kreuzung aus beinharter Milieustudie, heiterem Gangsterfilm und fiebrigem Brennpunkt-Thriller das Potenzial zum Kultfilm.

Mittwoch, 6. September 2023

Der Pfau

Deutschland, Belgien 2023, 105 Minuten, FSK: ab 12, Regie: Lutz Heineking jr., Besetzung: L. Wilson, Jürgen Vogel, Tom Schilling

Bereits beim Eintreffen von Investmentbankerin Linda Bachmann und ihrem Team auf dem Landsitz von Lord und Lady McIntosh stehen die Zeichen für ein entspanntes Wochenende in Schottland nicht gut: Die Jahresbilanz ist mies, die Kollegen beobachten sich argwöhnisch und es geht das Gerücht um, dass das Team neu strukturiert werden soll. Zu allem Überfluss ist das Anwesen wenig behaglich und die Methoden der jungen Seminarleiterin Rebecca scheinen auch eher fragwürdig. Als dann erst der Lieblingspfau des Lords und dann die Lieblingsgans der Lady verschwinden, sind Streit und Chaos vorprogrammiert … „Der Pfau“ ist eine herrlich skurrile, absurd-komische Kino-Komödie, stets am Rande zur Eskalation.

Donnerstag, 7. September 2023

The Whale

USA 2022, 121 Minuten, FSK: ab 6 Regie: Darren Aronofsky, Besetzung: Brendan Fraser, Sadie Sink, Samantha Morton

Charlie hat vor vielen Jahren seine einstige Familie verlassen, um mit einem Mann zusammen sein zu können. Nachdem dieser stirbt, fällt Charlie in ein seelisches Tief. Aufgrund der schweren Trauer entwickelte der inzwischen mehr als 270 Kilo schwere Charlie eine Essstörung und hat Probleme, den Alltag zu bewältigen. Wenigstens hat er seine Arbeit als Englischprofessor, welche er von zu Hause aus führen kann – allerdings ohne Webcam, da er sich für sein Aussehen schämt. Als seine Vergangenheit ihn immer mehr einholt, beschließt er, sich nach langer Zeit mit seiner 17-jährigen Tochter Ellie zu versöhnen. Doch sein Gesundheitszustand wird immer kritischer… „The Whale“ ist ein beeindruckender und zutiefst bewegender Film über die menschliche Suche nach Liebe und die Kraft der Vergebung.

Freitag, 8. September 2023

Air – Der große Wurf

USA 2023, 112 Minuten, FSK: ab 6, Regie: Ben Affleck, Besetzung: Matt Damon, Jason Bateman, Ben Affleck

Anfang der 1980er-Jahre ist Nike-Mitarbeiter Sonny Vaccaro davon überzeugt, dass seine Firma das aufstrebende Basketball-Talent Michael Jordan unter Vertrag nehmen sollte. Sein Boss, Nike-Gründer Phil Knight, ist skeptisch. Eine derartige Rekordsumme für einen jungen Spieler auf den Tisch legen, der noch keine einzige Minute in der Spitzenliga NBA gespielt hat? Doch Vaccaro hat große Pläne, will sogar einen eigenen Schuh für den Jungstar konzipieren. Und die Zeit drängt, baggert doch auch die deutsche Konkurrenz von Adidas an Jordan. Aber Vaccaro hat ein Ass im Ärmel: Er hat erkannt, dass Jordans Mutter der Schlüssel zu seinem Erfolg ist … „Air – Der große Wurf“ ist grandios kurzweiliges Kino, bei dem man sich nicht mal groß für Michael Jordan oder Basketball interessieren muss, um im Kino so viel Spaß wie wohl nur mit wenigen anderen Filmen in diesem Jahr zu haben.

Samstag, 9. September 2023

Oppenheimer

USA 2023, FSK: k.A., Regie: Christopher Nolan, Besetzung: Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon

Der Film widmet sich dem Wissenschaftler J. Robert Oppenheimer (1904-1967) und seiner Rolle bei der Erfindung der Atombombe. Als Leiter des streng geheimen Manhattan-Projekts arbeiten mehr als 150.000 Personen unter ihm. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 gelang es den USA, den Bau der Atombombe fertig zustellen. Nach dem Einsatz der beiden Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki und seinen verheerenden Auswirkungen auf die Menschheit setzte sich Oppenheimer vehement dafür ein, dass keine weitere abgeworfen werden würde… „Oppenheimer“ basiert auf dem gleichnamigen Pulitzer-prämierten Buch und ist ein hochspannender epischer Thriller, ein filmisches Porträt eines Mannes, der die Zerstörung der Welt riskieren muss, um sie zu retten.