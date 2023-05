Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt zum Welterbefest auf die Mathildenhöhe

Teilen

Am Wochenende 3./4. Juni 2023 feiert die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit ihren Bürgerinnen und Bürgern das erste Welterbefest auf der Mathildenhöhe. Oberbürgermeister Jochen Partsch und Angela Dorn, Hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst, werden die Veranstaltung am Samstagabend (3.) gemeinsam eröffnen. OB Partsch stellte das Programm am heutigen Mittwoch, 31. Mai, in einer Pressekonferenz vor – unmittelbar nach der Übergabe der offiziellen Urkunde, in der die UNESCO die Aufnahme der Mathildenhöhe in das Welterbe bestätigt hat. Am Sonntag (4.) wird bundesweit der Welterbetag begangen.

„Der Welterbestatus ist der Darmstädter Mathildenhöhe am 24. Juni 2021 zuerkannt worden. Das alle, die am Anerkennungsprozess beteiligt waren, mit großer Freude und Stolz erfüllt – der verdiente Lohn für jahrelanges Ringen“, erklärte Oberbürgermeister Partsch. „Nun wollen wir diesen universellen Rang auch feiern: in einem gebührenden Rahmen, der die Mathildenhöhe in besonderes Licht rückt und ihren Mittelpunkt, die Ausstellungshallen von Joseph Maria Olbrich, kurz vor dem Abschluss ihrer Sanierung, erstmals wieder für die Öffentlichkeit zugänglich macht.“

Das Highlight am Samstag (3.) ist das Illuminationsfest, das wie schon zu Zeiten der Künstlerkolonie vor über hundert Jahren die Anlage und Gebäude beleuchtet und wunderbar in Szene setzt. Neben dem Museum Künstlerkolonie Darmstadt und dem Hochzeitsturm sind das Haus Olbrich, das Große Haus Glückert und das Haus Deiters geöffnet. Musik, Kunsthandwerk und ein gastronomisches Angebot vervollständigen das Programm.

Am Sonntag (4.) finden Führungen über die Anlage, im Hochzeitsturm und im Großen Glückerthaus statt. So erhalten die Besucherinnen und Besucher Einblicke in die Entstehung der Künstlerkolonie und in die Lebenswelten der Künstler Anfang des 20. Jahrhunderts. „Auch wenn das Ausstellungsgebäude noch nicht vollständig fertiggestellt ist, freue ich mich besonders, dass wir nach der offiziellen Schlüsselübergabe Führungen durch das Gebäude anbieten können“, so OB Partsch. „Für September zum Tag des offenen Denkmals ist ein Tag der offenen Tür geplant, bevor dann die erste Ausstellung in den Hallen gezeigt wird. Hier ist wirklich Außergewöhnliches geleistet worden, nicht nur um das Gebäude energetisch zu sanieren, sondern auch um die historische Raumstrukturen wiederherzustellen.“ Musik, Familienprogramm, Kunsthandwerker und gastronomisches Angebot vervollständigen auch am Sonntag das abwechslungsreiche Programm.

Im Mai wurde in einer Informationsveranstaltung auf der Mathildenhöhe das neu geplante Welterbe-Besucherzentrum vorgestellt. Die Grundsteinlegung ist für Anfang 2025 vorgesehen. „Damit die Besucherinnen und Besucher bis zur Fertigstellung eine Anlaufstelle haben, wurde eine Interimslösung gefunden – ein Infopoint neben dem H_DA-Fachbereich Gestaltung am Olbrichweg“, erläuterte Kulturreferent Ludger Hünnekens.

Das Fest wird erstmals im Olbrichweg, im Alexandraweg, auf dem Sabaisplatz und der Erich-Ollenhauer-Promenade stattfinden. Die Eröffnung ist am Samstag (3.) um 19.30 Uhr unter dem Südportal des Ernst Ludwigs-Hauses. Wie früher werden zum Abschluss des Abends um 24 Uhr die Glocken der Russischen Kapelle läuten. „Wir haben Altbewährtes wie das Illuminationsfest wieder aufgegriffen und eine Vielzahl neuer Elemente aufgenommen. Erstmals werden dank unserer Sponsoren auch private Künstlerhäuser beleuchtet und die Farben der Beleuchtung wechseln“, so Anja Herdel, Geschäftsführerin der Darmstadt Marketing GmbH. Sonntags liegt der Fokus auf den Führungen und Informationen rund um das Welterbe.

Für das Fest werden der Olbrichweg und Alexandraweg gesperrt. Alle Gäste werden gebeten den ÖPNV zu nutzen, Fahrräder außerhalb des Areals abzustellen und die Parkhäuser im Darmstadtium, Alice-Hospital und des Rewe-Marktes in der Dieburger Straße aufzusuchen.

Weitere Infos zum Programm und Tickets für den Besuch der Häuser am Illuminationsfest und die Führungen am Welterbetag gibt es auf www.darmstadt-tourismus.de/welterbefest.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt