darmstadtium: Ergebnis 2022 – Niedrigster Betriebskostenzuschuss, höhere Umsätze und deutliche Energieeinsparungen

Nach den Corona-Jahren 2020/2021 fanden im darmstadtium 216 Veranstaltungen mit über 80.000 Besuchern im Jahr 2022 statt. Die Wissenschafts- Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co KG konnte das Jahr 2022 mit Umsatzerlösen in Höhe von knapp 5 Millionen Euro abschließen. Ein deutliches Plus von 37 % über dem geplanten Budget. Dabei waren die Veranstaltungserlöse mit 3,7 Millionen Euro knapp 28 % über Budget. Das operative Ergebnis fiel mit -366.000 Euro ebenfalls über 80 % günstiger aus als geplant.

Die Abweichungen zum Plan sind der vorsichtigen, schwer einzuschätzenden Marktsituation auf Grund der Corona Pandemie geschuldet gewesen. Die Veranstaltungserlöse bewegten sich auf dem Niveau der Jahre 2015/16 und sind jedoch weiterhin 20 % unter den Jahren 2018/19. Durch liquiditätssichernde Maßnahmen und ein stringentes Kostenmanagement ist es erfreulicherweise gelungen, den Betriebskostenzuschuss weiter zu reduzieren. Er lag im Jahr 2022 bei 2,8 Mio. EUR und damit auf dem niedrigsten Wert seit Eröffnung des darmstadtium. Der städtische Haushaltsansatz von 3,6 Mio EUR wurde damit deutlich unterschritten.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Oberbürgermeister Jochen Partsch sagt hierzu: „Nach den schwierigen letzten Jahren ist ein erster Trend zur Erholung in der Branche erkennbar. Dem darmstadtium-Team um Lars Wöhler ist es gelungen, sich den Herausforderungen des schwierigen Marktumfeldes mit einem cleveren Kostenmanagement zu stellen, ohne die exzellente Servicequalität des Hauses zu verringern. Die konsequent verfolgte Nachhaltigkeitsstrategie des Hauses ist dabei entscheidend für die Managementerfolge und wird wichtiger Wettbewerbsfaktor bei der weiteren Positionierung im Markt sein.

Für das darmstadtium freue ich mich besonders über die Auszeichnung zum Innovationschampion 2023, der die Anstrengungen aller Mitarbeitenden des Hauses würdigt und die in den letzten 15 Jahren konsequent verfolgt und die Weiterentwicklung des darmstadtiums in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung zur Grundlage hat.“

„Innovationschampion 2023“ / 15 Jahre darmstadtium

Bereits seit 15 Jahren ist das darmstadtium ein Ort der Begegnung für Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur. Seit der Eröffnung am 6. Dezember 2007 fanden über 4.300 Veranstaltungen mit über 2,13 Millionen Besuchern statt.

Zum Jubiläum erhielt das darmstadtium die Auszeichnung Focus „Innovationschampion 2023“ in der Kategorie Seminar/Messeanbieter. Bei den Innovationschampions 2023 handelt es sich um 252 Unternehmen, die sich im Rahmen der Untersuchung durch ihre Innovationskraft besonders positiv hervorheben konnten. Bewertet wurden: Produkte und Dienstleistungen, Prozesse, Geschäftsmodell, Organisation sowie Strategie und Innovationskultur.

Veranstaltungen im darmstadtium

Die erste große Wissenschaftskonferenz des Jahres im darmstadtium, die Microscopy Conference 2023, fand vom 27. Februar bis zum 2. März statt. Kurz darauf folgte das OMEXOM Technikforum 2023 unter dem Motto “Zeitenwende fordert Energiewende 3.0”. Das klimapolitische Bündnis Initative Wohnen.2050 fand sich am 24. und 25. April zum 3. Fachkongress in Darmstadt zusammen. Hier stand das Thema Klimaneutralität in der Wohnungswirtschaft auf der Agenda. Die konaktiva, eine der größten studentischen Unternehmenskontaktmessen, war diese Woche vom 9. bis 11. Mai wieder im darmstadtium zu Gast. Der Bundesverband Materialwirtschaft (BME) führt mehrere Veranstaltungen, wie das Forum Mittelstandsoffensive 2023 und das Sustainability Summit 2023 durch. Einen aktuellen Einblick in Trends und Technologien der JavaScript-Welt bietet die Konferenz enterJS vom 21. – 22. Juni. Mit dem STAUFEN Best Practice Day 2023 kommt zudem Europas führender Lean Management Kongress am 27. Juni nach Darmstadt. Vom 4. bis 6. Juli findet die erste hessian.AI-Konferenz „The hessian AICon“ mit den neuesten KI-Forschungstrends statt.

Auch der Herbst wird veranstaltungsreich. Neben vielen Stammkunden begrüßen wir im November das Battery Experts Forum, eine jährliche Konferenz, die sich auf die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich der Batterietechnologie konzentriert und mit 70 Ausstellern und 5.000 Gästen jeden Winkel des Hauses bespielen wird.

W-LAN auf dem neuesten Stand

Hier tagt die Zukunft! Im darmstadtium wird derzeit der neueste Wi-Fi Standard, Wi-FI6E installiert. Das flächendeckende Funknetzwerk im darmstadtium erhält neue CISCO-Controller und 100 neue CISCO Access-points. Die Höhe der Investitionssumme beträgt 300 Tsd. Euro.

Vorteile für Kunden und Veranstaltungsteilnehmer sind eine bis zu viermal höherer Kapazität als beim bisherigen Standard bei einer reduzierten Latenz. Noch mehr Vorteile für besseres Streaming, Videokonferenzen und Sprachanrufe und gleichzeitig besserer Energieeffizienz für die im Netz befindlichen Endgeräte.

Im darmstadtium wird die WLAN-Infrastruktur dann in das CISCO DNA System eingebunden, was das Netzwerkmanagement vereinfacht und verbessert.

Well connected – Glasfaseranbindung und WLAN in Partnerlocations

Alle städtischen Versammlungsstätten sind nun mit Glasfaseranschluss verbunden und mit einem leistungsfähigen W-LAN ausgerüstet. Unsere Partnerlocations Bürgermeister-Pohl-Haus, Justus-Liebig-Haus, Goldener Löwe, Ernst-Ludwig-Saal und Orangerie sowie die Centralstation sind nun mit dem darmstadtium verbunden.

Ein schnelles und verlässliches W-LAN steht den Kunden nunmehr in allen Bürgerhäusern zur Verfügung. Der User loggt sich einmal ins Netzwerk ein und wird bei einem Locationwechsel automatisch wieder im Netz angemeldet. Tagung im darmstadtium, Abendveranstaltung in der Orangerie, Break-Out-Sessions an den Folgetagen in der Centralstation – alles in einem Netzwerk. Leicht realisierbar sind durch die neue Technik auch Verbindungen zwischen den einzelnen Locations zu sogenannten Konferenz – Hubs sowie die Verfügbarkeit eines mobilen Streamingstudios.

Energieeinsparungen 2022

Die aktuell mehr denn je notwendigen Energieeinsparungen konnten durch viele Einzelmaßnahmen sehr erfolgreich umgesetzt werden. Der Gesamtwärmeverbrauch wurde um knapp 20 % reduziert, was im Vergleich zum Vorjahr eine Kostenreduzierung von 15 % bedeutet. Die Wärmeenergie im darmstadtium wird vorwiegend durch den hauseigenen Biomasse-Heizkessel erzeugt. Diese interne Wärmequelle wird mit Fernwärme ergänzt bzw. bei Wartungsarbeiten substituiert. Vorrausschauende Planung bei Wartungen und die Temperaturreduzierung im Herbst und Winter 2022/23 haben zu einer Einsparung von über 60% bei der Fernwärme geführt.

Ebenso wurden Einspareffekte beim Stromverbrauch erzielt. Ein Erfolg des integrierten Nachhaltigkeits-Managements EMASplus.

Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit

Im Jahr 2021 war das darmstadtium das erste kommunale Kongresszentrum, dass die EMASplus- Zertifizierung erlangen konnte. Die zweite Revalidierung steht bevor. EMASplus ist ein Nachhaltigkeitsmanagementsystem, das auf dem weltweit anspruchsvollsten System für Umweltmanagement, dem Eco-Management and Audit Scheme – kurz EMAS – basiert. Als umfassendes Nachhaltigkeitskonzept erweitert es die ökologische Perspektive um sozial-ethische und ökonomische Themenfelder. Als EMASplus-zertifiziertes Kongresszentrum richtet sich das unternehmerische Handeln nach Standards, die weit über gesetzliche Vorgaben hinausgehen und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Dabei nimmt das darmstadtium -Team mit seinen Erfahrungen und Ideen eine zentrale Rolle ein.

Barrierefreiheit ist immer schon ein integraler Bestandteil der Nachhaltigkeit. Im März 2017 wurde das darmstadtium erstmals als barrierefreier Betrieb nach dem Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“ geprüft und zertifiziert. Die Rezertifizierung wurde im April 2023 abgeschlossen und wird bis März 2026 Orientierung geben.

Quelle: Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co.KG