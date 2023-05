Bischofsheim: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Streifenwagens – Drei Leichtverletzte

Teilen

Am Samstagmorgen (13.05.23), gegen 07:40 Uhr, kam es auf der Autobahn in Richtung Mainz, nach der Anschlussstelle Bischofsheim, zu einem Verkehrsunfall. Ein Streifenwagen des 3. Polizeireviers Darmstadt, mit drei Beamten besetzt auf dem Weg zu einer Fortbildungsveranstaltung, fuhr dabei einem vorausfahrenden Kleintransporter auf, der unvermittelt vor ihm auf seine Fahrspur gewechselt hatte. Dadurch lösten die Airbags des Einsatzfahrzeugs aus. Der 51-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs blieb unverletzt. Die Insassen des Streifenwagens (33 und zweimal 27 Jahre alt) erlitten leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Der Verkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme über die Ausfädelspur zur A671 an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen