Viernheim: 40 Personen wegen Kellerbrand vorübergehend evakuiert

Am frühen Samstagmorgen (13.05.23) um kurz nach 07:00 Uhr ist die Feuerwehr wegen Brandgeruchs und Rauch aus dem Keller zu einem Wohnblock in Viernheim gerufen worden. 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Viernheim evakuierten 40 Bewohner wegen der starken Rauchentwicklung aus ihren Wohnungen und konnten den Brand schnell löschen. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte nach einer ersten Schätzung im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Ausgelöst hat den Brand vermutlich ein technischer Defekt an einem Akku eines E-Rollers. Die Bewohner konnten inzwischen wieder in ihre Wohnungen zurück. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen