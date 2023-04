Was man im Frühling unternehmen kann: Tipps auf www.darmstadt-dieburg-entdecken.de

Teilen

Weil endlich Frühling ist, kommt bei Groß und Klein Unternehmungslust auf. „Runter vom Sofa!“, rufen Natur, Kultur und Genuss und laden zum Aufbruch ein. Wer auf der Suche nach Ideen für Ausflüge und Unternehmungen ist, kann sich auf www.darmstadt-dieburg-entdecken.de inspirieren lassen. Zahlreiche Ziele sind bequem per Bus und Bahn erreichbar. Besonders flexibel ist das ÖPNV-Angebot in Babenhausen, Erzhausen, Griesheim, Pfungstadt und Weiterstadt, wo auch das On-Demand-Angebot DaDi-Liner Gäste chauffiert.

Frühlingswandertipp: Rundtour Burgensteig und Blütenweg

Nicht abschrecken lassen sollte man sich, weil die Wander-Rundtour von Darmstadt-Eberstadt bis zum Schloss Heiligenberg gut 20 Kilometer lang ist und 5 Stunden und 20 Minuten dauert. Die Tour ist wie für den Frühling gemacht, denn was sich bei dem milden Bergstraßenklima schon früh auf Wiesen und in Gärten an bunter Pracht zeigt, macht einfach Freude. Das Tolle an der Runde ist, dass auch die einfache Strecke bis Jugenheim schön zu wandern ist. Von dort fährt die Tram Nr. 8 zurück nach Eberstadt. Sportlich Ambitionierten ist der hügeligere Burgensteig zu empfehlen, sie folgen dem Zeichen mit der blauen Burg. Wer es gemütlicher mag, ist auf dem Blütenweg richtig und hält nach dem gelben B Ausschau. Aber auch die die komplette Runde macht Spaß, die man genauso gut ab Jugenheim starten kann.

Mit Kindern: Tiere erleben

Die offenen Führungen auf dem Tannenhof, der Straußenfarm in Schaafheim, gingen im März 2023 los. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen sind kleine und große Gäste ab 14.30 Uhr willkommen, um die hübschen Straußenfamilien und die Arbeit auf dem Hof kennenzulernen. Der Hofladen öffnet bereits um 14 Uhr. Das Tiergehege des Tierhilfevereins Keller-Ranch e.V. in Weiterstadt ist ein Ausflugsziel für die ganze Familie, das samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet hat. Das Gelände liegt idyllisch am Waldrand und ist eine Oase – nicht nur für die Tiere.

Kultur- und Schlechtwetter-Tipp

Das Territorialmuseum in Babenhausen ist ein echtes Schmuckstück. Der einstige Herrenhof der adeligen Familie Gayling von Altheim in der Amtsgasse 32 wurde liebevoll saniert und 2014 als Museum eröffnet. Das moderne Museumskonzept gewährt spannende Einblicke in die Vor- und Frühgeschichte sowie in Babenhausens Stadtleben von Mittelalter und Neuzeit. Gezeigt werden Ausstellungsstücke über Räuberbanden im 19. Jahrhundert, über Babenhausen als Garnisonsstadt, vom Schloss Babenhausen und der Grafschaft Hanau-Lichtenberg. Auch über die Puppenfabrik Cellba, der Celluloidwarenfabrik Babenhausen, erfährt man einiges, denn das Museum ist Teil der erlebenswerten www.kunststoffstrasse.info.

Wer Lust auf ein Konzert oder ein Theaterstück, eine Ausstellung oder eine Lesung, eine Party oder ein Krimidinner, eine Exkursion oder einen Kreativworkshop hat, wird ebenso auf www.darmstadt-dieburg-entdecken.de fündig. Neuerdings können Veranstalterinnen und Veranstalter ihre Hinweise selbst auf der Website eintragen. Regelmäßige Ausflugs- und Nachhaltigkeitstipps direkt aufs Handy gibt es übrigens auch per App: www.klimahelden-darmstadt-dieburg.de.

Quelle: Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg