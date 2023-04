Ostereiersuche am Woog

Teilen

Am Ostersonntag (9. April 2023) ist es wieder so weit: Darmstadts Kinder durchsuchen die Woogswiese nach über 2.500 bunt leuchtenden Ostereiern und leckeren Süßigkeiten. Der Grund: Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des SPD-Ortsvereins Gervinus scheuen weder Kosten noch Mühe, um den Kindern eine Freude zu machen. Pünktlich um 11 Uhr öffnen am Eingang Woogsinsel die Tore. Dann strömen die Kinder auf die drei Wiesen – nach Alter gestaffelt. Damit wirklich alle etwas kriegen, wird an der Tauschbörse solidarisch getauscht. Alle Kinder und ihre Eltern sind herzlich eingeladen.