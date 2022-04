Wissenschaftsstadt Darmstadt verleiht Silberne Verdienstplakette an Dr. Cihan Çelik – Besonnener Aufklärer in der Covid-19-Pandemie – Würdigung für hohes soziales Engagement

Der Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat jetzt beschlossen, Dr. Cihan Çelik mit der Silbernen Verdienstplakette auszuzeichnen.

„Unser Dank gilt und unser großer Respekt gilt allen, die seit über zwei Jahren mit nie endender Geduld und hoher Professionalität die Covid-19-Pandemie bekämpfen“, erklärt Oberbürgermeister Jochen Partsch. „Mit der Verleihung der Silbernen Verdienstplakette an Dr. Cihan Çelik würdigen wir den Einsatz und die Persönlichkeit eines Menschen, der als Arzt im positiven Sinne zu einem Gesicht dieser Pandemie geworden ist – und zwar zu einem Gesicht Aufklärung und Zuversicht. Neben seiner ärztlichen Tätigkeit im städtischen Klinikum ist es insbesondere das hohe soziale Engagement, das in Çeliks Wirken sichtbar wird. So hat es Dr. Çelik vom ersten Tag an – und bis heute – verstanden, besonnen, klug und zugewandt in den Medien die Besonderheiten dieses neuartigen Virus für viele Menschen nachvollziehbar zu erläutern, die medizinischen Folgen und die Möglichkeiten, ihnen heilend zu begegnen. Çelik ist es gelungen, gleichermaßen den Ernst der Covid-19-Erkrankung zu verdeutlichen wie andererseits Besorgnisse und Ängste abzubauen. Dafür dankt ihm die Stadtgesellschaft mit dieser Ehrung.“

Dr. Cihan Çelik wurde 1986 in Seeheim-Jugenheim geboren. Er studierte von 2007 bis 2013 Humanmedizin an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg. Von 2011 bis 2015 war er in der Kardiologie der Medizinischen Klinik Heidelberg tätig, von 2015 bis 2018 als Internist in Wiesbaden. 2018 wechselte Çelik als Assistenzarzt für Innere Medizin und Pneumologie ans Klinikum Darmstadt. Seit 2019 arbeitete er dort als Funktionsoberarzt, seit 2021 als Facharzt für Innere Medizin; seit 1. Januar 2022 ist er Sektionsleiter Pneumologie.

Çelik ist schon zu Beginn der Covid-19-Pandemie Ansprechpartner für lokale und überregionale Medien geworden. Nach einem sachlich aufklärenden Facebook-Beitrag im März 2020 folgten schnell Interviews und Berichte in Zeitungen und im Fernsehen, darunter türkischsprachigen Medien. Auch die Bundesregierung hat Çeliks medizinische und mediale Kompetenz für die Kampagne #Impfwissen genutzt. Im Rahmen dieser Videokampagne erklärte er in seiner Muttersprache Türkisch, warum es wichtig sei, sich gegen das Virus impfen zu lassen. Die Aufklärung ist ihm ein zentrales Anliegen – nicht zuletzt im Hinblick darauf, wie unterschiedlich die Pandemie sich in der Bevölkerungshierarchie auswirkt, etwa bei prekär lebenden Menschen oder Migranten und Migrantinnen. So war Çelik in der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Darmstadt und hat dort persönlich Fragen beantwortet und die Menschen beraten – ein Beispiel für Çeliks soziale Empathie, für sein gesellschaftliches Engagement.

„Çeliks ruhige, unaufgeregte Art ist fast so etwas wie sein Markenzeichen geworden“, betont OB Partsch. „Damit schafft er Vertrauen – und Vertrauen ist die eigentliche Basis für unser Handeln in Krisen. Als Arzt hat er Einblicke in den komplexen und zugleich kollegialen Arbeitsablauf im Klinikum gegeben, Transparenz hergestellt. Als Persönlichkeit hat er auf vorbildliche Weise an unsere wesentlichen Werte erinnert: Mitempfinden, Zuwendung, Fürsorge und – ja – auch Tröstung.

Dr. Cihan Çelik hat sich durch seinen unermüdlichen Einsatz um Information und Aufklärung in dieser Pandemie, durch seine fachliche Expertise und seine sachlichen Schilderungen der Realität von Kliniken in Zeiten von Corona um das Wohl und Ansehen der Stadt Darmstadt in der Region, in Deutschland und darüber hinaus, sowie um das Gemeinwohl und die Förderung der Akzeptanz von Wissenschaft innerhalb der Bevölkerung besonders verdient gemacht.

Bild: Dr. Cihan Çelik © Klinikum Darmstadt

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt