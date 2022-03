Eberstadt: Brückengeländer abgerissen – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Ein noch unbekannter Täter hat am Dienstagabend (29.03.22) das Geländer einer Fußgängerbrücke „Im Hirtengrund“ in Darmstadt-Eberstadt beschädigt und ist danach geflüchtet. Der junge Mann wurde auf etwa 14 bis 20 Jahre und eine Körpergröße von circa 1,70 bis 1,80 Meter geschätzt. Zeugen hatten den Unbekannten gegen 19.45 Uhr dabei beobachten können, wie er scheinbar mutwillig, solange an dem Geländer rüttelte, bis es in den Bach fiel. Der Schaden wird auf mindestens 3500 Euro geschätzt. Aufgrund des nun fehlenden Geländers bleibt die Brücke bis zur wieder Instandsetzung vorerst gesperrt. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht weitere Zeugen, die Aufschluss über die Identität des Flüchtenden geben können. Zu seiner Beschreibung ist noch bekannt, dass er dunkel bekleidet war und ein auffallend „rundes“ Gesicht hatte. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittlerinnen und Ermittler zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen