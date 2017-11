Am Montag, 20. November 2017 um 18.15 Uhr wird der Darmstädter Weihnachtsmarkt traditionell von Oberbürgermeister Jochen Partsch auf dem Marktplatz eröffnet. Unterstützung erhält er dabei wie immer von Stadtkämmerer André Schellenberg und von Darmstadts neuer Glühweinprinzessin. Wieder dabei ist zur Eröffnung das beliebte Format „Darmstadts Stimmen zum Klingen bringen“ geplant. In diesem Jahr jeden Sonntag ab dem 3.12. um 16 Uhr wird der Darmstädter Sänger Tobi Vorwerk mit allen Anwesenden auf dem Marktplatz internationale Weihnachtslieder singen. Bereits zum dritten Mal wird Bürgermeister Rafael Reißer den Weihnachtsmarkt für Kinder am 21. November um 17 Uhr eröffnen. Traditionell mit dabei: Die „Schulspatzen“ von der Elly-Heuss-Knapp-Schule. Erstmals zur Kindereröffnung, ein interaktives Weihnachtskinderquiz mit den Quizmastern von exQuizit. Dann jeden Dienstag Kinderprogramm und Mittwoch Kinderquiz auf der Weihnachtsmarktbühne um 17 Uhr.

Ebenfalls neu im Bühnenprogramm: Das Weihnachtsquiz für Alle! Jeden Freitag ab dem 1.12. gibt es um 18 Uhr viel Spaß beim gemeinsamen quizzen – danach von 19-21 Uhr die Band am Freitag. Am 15.12. in der Zeit von 18-21 Uhr gibt es erstmals den „vielbunten Freitag“, mit buntem Programm der queeren Community. Zum ersten Mal findet ein Klassisches Konzert auf der Weihnachtsmarktbühne statt. Am Samstag den 9.12. von 18-18.45 Uhr spielt das Quartett Narscha. Narscha ist ein koreanisches Wort, welches zum „Himmel fliegen“ bedeutet. Seit April 2016 arbeiten die Musikerinnen in diesem Streichquartett zusammen. Auf dem Programm stehen A. Dvořák und ein Weihnachtslieder Medley. Am Samstag den 23.12. endet der Weih-nachtsmarkt mit einem letzten „ Darmstadts Stimmen zum Klingen bringen“ mit Tobi Vorwerk, Weihnachtsquiz für Alle und ab 19 Uhr Robert Colina & Band stimmen auf ein souliges Weihnachten ein.

Auf dem Marktplatz stehen die bunten Buden und verbreiten Lebkuchen- und Glühweinduft – einschließlich der Stände der Partnerstädte abwechselnd aus Lettland, Ungarn, Polen, oder der Schweiz mit internationalem Flair, Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten.

Ein weiterer Schauplatz ist unter dem Titel „Heiligs Blechle“ der Foodtruck-Weihnachtsmarkt im City Carree, mit Kulturprogramm vom 24. November bis zum 23. Dezember, Öffnungszeiten So–Do: 15–21.30 Uhr und Fr–Sa: 12–22 Uhr. Neu im Programm der „Queere Mittwoch“ von vielbunt e.V. und der Darmstädter Aidshilfe.

Unter dem Motto „Feuer & Eis“ lädt das Citymarketing am Freitag, den 1. Dezember, zum „Late-Night-Shopping“ in die Darmstädter Innenstadt. So gegensätzlich wie die Elemente „Feuer & Eis“ fällt auch das Programm an diesem Abend aus. Einerseits kann man ganz entspannt die ersten Weihnachtseinkäufe erledigen und mit einem gemütlichen Rundgang den Weihnachtsmarkt erkunden. Andererseits kann man sich von eisigen Lichtzipfeln, spektakulären Feuershows und der Modellage von Eisskulpturen faszinieren lassen. Die Geschäfte der Innenstadt und der Weihnachtsmarkt sind an diesem Abend bis 22 Uhr geöffnet.

Adventliche Rundgänge durch das weihnachtliche Darmstadt – am 25. November, 2., 9. und 16. Dezember – führen vom strahlenden Langen Ludwig auf dem Luisenplatz über das Schloss und den Karolinenplatz und enden bei einem Punsch oder Glühwein auf dem historischen Marktplatz. Nette Gespräche und interessante Informationen und Anekdoten inklusive. Sie sind zu buchen bei Darmstadt Marketing.

Das vollständige Programm ist im Darmstadt Shop am Luisenplatz erhältlich oder unter www.weihnachten-in-darmstadt.de.

Öffnungszeiten

Darmstädter Weihnachtsmarkt vom 20. November bis zum 23. Dezember:

Montag bis Donnerstag 10.30 bis 21.30 Uhr

Freitag und Samstag 10.30 bis 22 Uhr

Sonntag 11.30 Uhr bis 21.30 Uhr

Am Sonntag den 26.11., am Totensonntag bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Bild: Wissenschaftsstadt Darmstadt Marketing GmbH