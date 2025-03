Landkreis Darmstadt-Dieburg: „Vhs kompakt“

Teilen

Kurse im Frühjahr 2025 der Volkshochschule Darmstadt-Dieburg:

Kulturlandschafts-Fotografie: Schloss Heiligenberg

Hier lässt sich Freude am Fotografieren mit dem Entdeckergeist neuer Orte kombinieren: Bei einer Fotoexkursion rund um Schloss Heiligenberg am 17. Mai wird die Schönheit dieser Kulturlandschaft mit dem Smartphone festgehalten. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, alle sind willkommen.

Englisch oder Französisch auffrischen in Griesheim

Wer kennt das nicht: man ringt im Urlaub nach Worten, weil einem die Vokabeln aus dem Englisch- oder Französischunterricht von damals partout nicht mehr einfallen wollen. Dann ist ein Auffrischungskurs genau richtig! In Griesheim starten nach den Osterferien gleich zwei: am 23. April für Französisch (in Kooperation mit dem Seniorenbüro der Stadt) und am 28. April für Englisch.

Schminken 50+ in Alsbach

Wie schminke ich mich so, dass mein Gesicht trotz reiferer Haut frischer und jugendlicher wirkt, ohne dabei „angemalt“ auszusehen? Antworten darauf gibt ein Beauty-Workshop mit der Kosmetikerin und Visagistin Beate Möckel am 5. April in Alsbach-Hähnlein.

Gehirnfitness gemeinsam trainieren

Das Gedächtnis lässt sich wie ein Muskel trainieren – auch noch im Alter. Beim Gedächtnistrainung für Seniorinnen und Senioren werden ab 22. April bei der vhs in Alsbach-Hähnlein in entspannter Atmosphäre Wortfindung, Merkfähigkeit, Konzentration und Denkflexibilität gemeinsam geübt. Auch kurze Koordinations- und Bewegungsübungen fehlen nicht.

Neu: Konversationskurs für Deutschlernende

Für Deutschlernende, die mehr Gelegenheit zum Sprechen und zum Üben der Aussprache brauchen, bietet die vhs ab dem 6. Mai in Dieburg einen Konversationskurs an. Der Kurs mit 5 Terminen setzt mindestens A2-Niveau voraus und eignet sich auch zur Vorbereitung auf eine B1-Prüfung.

Intensiv Englisch für den Job üben im Bildungsurlaub

Ohne Stress Englisch am Arbeitsplatz zu sprechen, ist vor allem eine Frage des Trainings! Eine intensive Gelegenheit dazu bietet der fünftägige Kompaktkurs „Englisch für den Beruf A2/B1: Communication at work“ ab 12. Mai. Etwas fortgeschrittenere Sprachkenntnisse setzt der Wochenkurs „Englisch für den Beruf B1“ voraus, der am 23. Juni startet. Beide Kurse laufen bei der vhs im Kreishaus Dieburg und sind als Bildungsurlaub in Hessen anerkannt.

Neue Sprachkurse in Dieburg und Groß-Umstadt

Unter dem Motto „Yes, you can!“ steht ein neuer Auffrischungskurs für Englisch, der am 23. April bei der vhs in Dieburg beginnt. Am 25. April startet ebenfalls in Dieburg am Freitagnachmittag ein Französischkurs A1 ohne Vorkenntnisse. Und in Groß-Umstadt, dem Ort mit dem portugiesischsten Flair in ganz Hessen, ist ab dem 23. April ein neuer Portugiesischkurs zum Einsteigen im Angebot.

Meine Stimme – Ein Training für Körper-Atem-Stimme-Sprechen

In diesem Kurs ab dem 5. April in Dieburg steht die Stimme im Mittelpunkt. Die Arbeit am Stimmsitz, das Aktivieren von Resonanzräumen, sowie das Training der Stimmkraft stehen im Fokus des Kurses. Der Kursleiter ist von Beruf Schauspieler, Sprecher und Dozent für Sprecherziehung.

Vegetarische Frühlingsküche

Ziegenfrischkäse-Tarte mit Bärlauch, Zucchini-Oregano-Quiche mit Feta, Schmand und frischen Tomaten: so kann der kulinarische Frühling beginnen. Der Kochkurs dazu findet am 22. April in Dieburg statt.

Prana und Breathwork

In diesem Kurs ab 28. April in Münster liegt der Fokus auf der Atmung: „Let the breath do the work“. Mit fließenden weichen Bewegungssequenzen wird das energetische System angeregt und die Energien wieder in harmonischen Fluss gebracht.

Kreatives Schreiben bei der vhs Darmstadt-Dieburg

Für alle, die davon träumen, ein eigenes Buch zu schreiben, bietet sich ab 30. März bei der „Schreibwerkstatt: Ich schreibe mein Buch“ die passende Gelegenheit. Von der Romanidee über die Dramaturgie bis zur Szenenplanung wird alles erklärt, um ein Buchprojekt zu verwirklichen. Einen etwas anderen Blick auf das Thema Schreiben gibt es bei „Glimmer: Schreiben – kleine Momente der Freude“ ab 12. April. Hier geht es darum, kleine, freudige Momente des Alltags in Worte zu fassen und damit auch deren Wahrnehmung zu fördern. Beide Kurse laufen online.

Salsa – Feurige Rhythmen für alle

Mit drei neuen Salsa-Workshops kommt der leidenschaftliche Tanz in den Landkreis. Den Anfang macht „Salsa Spezial – nur für Frauen“ am Wochenende des 26./27. April in Dieburg. Hier können Frauen in entspannter Atmosphäre mitreißende Tanzschritte und Kombinationen kennenlernen. Der gleiche Kurs findet im Juni in Weiterstadt statt. Tanzpaare können im „Salsa Vibes – Wochenendworkshop“ am 17./18. Mai in Dieburg gemeinsam in das Salsa-Erlebnis eintauchen. Tänzerische Vorkenntnisse sind für keinen der Kurse nötig.

Führungen: Erinnerungslabor Zeitzeugenschaft in Frankfurt und Grube Messel

Zwei spannende Führungen stehen im April und Mai auf dem Programm: am 25. April bietet die vhs in Kooperation mit dem Historischen Museum Frankfurt eine Führung durch die dort laufende Ausstellung „Zeitzeugenschaft? Ein Erinnerungslabor“ an. Raus ins Grüne geht es am 10. Mai bei einem Rundgang durch die UNESCO-Welterbestätte Grube Messel. Das Besondere dabei: die vhs-Führung schließt auch das Fossilien- und Heimatmuseum Messel mit ein, wo anhand von Modellen und vielen Fossilien vom Käfer bis zum Äffchen die spannende Geschichte des Ortes lebendig wird.

Steuererklärung im Alter – was muss ich wissen?

Um die Besonderheiten der Einkommensteuererklärung im Alter geht es bei einem vhs-Kurs am 26. April in Dieburg. Wer ist überhaupt abgabepflichtig? Welche Formulare müssen ausgefüllt werden? Für welche Einkünfte gibt es einen Altersentlastungsbetrag? Diese und weitere Fragen beantwortet Rentenexperte Volker Riechert an diesem Samstag.

Rhetorik und Gesprächsführung trainieren

Wie man erfolgreich Gespräche führt oder einen Vortrag hält, vermittelt der Kommunikationstrainer, Sprecherzieher und Schauspieler Frank Winterstein bei einem Tagesseminar am 11. Mai bei der vhs im Kreishaus Dieburg.

LGBTQIA+ – wie bitte?

Der Begriff „queer“ ist allgegenwärtig in den Medien, aber was verbirgt sich dahinter? Und was bedeutet LGBTQIA eigentlich genau? Der Erziehungswissenschaftler Chris Berger bringt am 30. April bei der vhs in Dieburg Licht ins Dunkel, gibt einen Überblick über die Geschichte der queeren Bewegung und bietet Raum für Austausch und Reflexion.

Für alle Kurse ist eine Anmeldung in der Regel spätestens bis zehn Tage vor Kursbeginn erforderlich, für Bildungsurlaube bis vier Wochen vor Start. Auch Termin- und Raumänderungen sind kurzfristig möglich. Weitere Informationen unter https://vhs.ladadi.de.

Quelle: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg