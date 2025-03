Wissenschaftsstadt Darmstadt ruft zur Teilnahme an der „Earth Hour 2025“ auf

Teilen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Institutionen und Vereine als Zeichen für den Klimaschutz am Samstag, 22. März 2025, im Rahmen der „Earth Hour“ von 20.30 bis 21.30 Uhr das Licht auszuschalten.

Dazu Klimaschutzdezernent Michael Kolmer: „Die Earth Hour ist nicht nur ein wichtiger Moment der Solidarität und Hoffnung, sondern auch eine Möglichkeit zu zeigen, dass überall auf der Welt Kommunen und Menschen für mehr Klimaschutz einstehen. Unsere Aufgabe ist es, unseren Planeten zu schützen, das Artensterben aufzuhalten, unabhängiger von Energieimporten zu sein, gute und faire Jobs zu schaffen und eine intakte Natur als Grundlage unserer Sicherheit, unserer Gesundheit und unseres Wohlstands zu sichern.“

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt schaltet wieder für sechzig Minuten das Licht des Hochzeitsturms auf der Mathildenhöhe und – in Kooperation mit der TU Darmstadt – das des Residenzschlosses aus. Sie reiht sich damit ein in die Liste von Großstädten, die ihre Wahrzeichen für eine Stunde in Dunkelheit tauchen und betont so die globale Bedeutung des Klimawandels. Auch das Brandenburger Tor in Berlin, der Big Ben in London und die Christusstatue in Rio de Janeiro werden für eine Stunde unbeleuchtet sein.

Das Motto der 19. Earth Hour lautet „Licht aus. Stimme an. Für einen lebendigen Planeten“. Die Earth Hour wird auf allen Kontinenten begangen. In den vergangenen Jahren haben sich tausende Städte in 192 Ländern beteiligt. Im letzten Jahr haben allein in Deutschland 560 Städte und Gemeinden teilgenommen. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Earth Hour-Webseite unter www.wwf.de/earthhour abrufbar. Wer sich an dieser Veranstaltung beteiligen möchte, kann sich dort anmelden.

Weitere Informationen zum Klimaschutz und alltagstaugliche Klimatipps speziell für Darmstadt sind auf der städtischen Webseite https://klima.darmstadt.de/ abrufbar.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt