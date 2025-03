Thomas Schmidt wird ab 01.01.2026 neuer ENTEGA Vorstandsvorsitzender

Teilen

Der ENTEGA Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 19. März 2025 Thomas Schmidt zum neuen Vorstandsvorsitzenden der ENTEGA AG gewählt. Das Mandat beginnt am 1. Januar 2026 und läuft bis 2030. Schmidt amtiert seit 2022 als Vorstand Handel und Vertrieb der ENTEGA AG und übt diese Funktion bis zur Übernahme der Aufgabe als Vorstandsvorsitzender weiter aus.

Die amtierende Vorstandsvorsitzende Dr. Marie-Luise Wolff wird ihren Vertrag vereinbarungsgemäß bis zum 31.12.2025 erfüllen. Weiterhin im Amt bleiben Finanzvorstand Albrecht Förster und Andreas Niedermaier als Vorstand Personal und Infrastruktur.

„Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, mit Thomas Schmidt einen internen Kandidaten zu gewinnen, der ein ausgewiesener Energiefachmann ist, dieses seit 2014 überzeugend bei ENTEGA unter Beweis gestellt hat und somit das Haus bestens kennt. Reibungsverluste wird es keine geben, denn er kann nahtlos an seine bisherige Tätigkeit anknüpfen. Der Aufsichtsrat insgesamt gratuliert und freut sich auf die Fortsetzung der bisherigen erfolgreichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit“, erklärt der ENTEGA Aufsichtsratsvorsitzende und Oberbürgermeister der Wissenschaftsstadt Darmstadt Hanno Benz.

Die amtierende Vorstandsvorsitzende Dr. Marie-Luise Wolff ergänzt: „Ich begrüße es sehr, dass Thomas Schmidt ab Januar 2026 den Staffelstab übernimmt. Er ist ein profunder Kenner der Energiewirtschaft und wird die ENTEGA sicher durch alle Fahrwasser steuern“.

„Es ist für mich eine große Ehre und Verpflichtung zugleich, ab Januar 2026 ENTEGA als Vorstandsvorsitzender zu führen. Ich danke dem Aufsichtsrat und seinem Vorsitzenden Hanno Benz für das in mich gesetzte Vertrauen. Seit mehr als zehn Jahren arbeite ich jetzt für den Ökoenergie- und Telekommunikationsdienstleister, davon drei Jahre als Vorstand Handel und Vertrieb. Dadurch bin ich bestens gerüstet unmittelbar das Steuer übernehmen zu können. Gemeinsam mit meinen Kollegen Albrecht Förster und Andreas Niedermaier werde ich die erfolgreiche Arbeit kontinuierlich weiterentwickeln“.

Zur Person Thomas Schmidt:

Thomas Schmidt ist seit 01.02.2022 Vorstand Vertrieb und Handel der ENTEGA AG. Von November 2015 bis Ende Oktober 2023 war er zudem Vorsitzender der Geschäftsführung der ENTEGA Medianet GmbH und Geschäftsführer der PEP Breitband GmbH. Bei ENTEGA startete er im April 2014 bis Ende Juni 2023 als Vorsitzender der Geschäftsführung der ENTEGA Plus GmbH.

Sein beruflicher Werdegang begann im Jahr 1996 als Gründer und Inhaber des Unternehmens IQ Prozessoptimierung und Personalentwicklung in Frankfurt am Main.

1998 gründete er das Unternehmen c-business Unternehmensberatung GmbH in Frankfurt am Main und war bis zu seinem Ausscheiden Geschäftsführender Gesellschafter.

2004 wechselte er zur Mainova AG. Dort arbeitete er zunächst als Bereichsleiter und von 2005 bis 2013 als Geschäftsführer (ab 2009 Sprecher) der Mainova Servicedienste GmbH in Frankfurt am Main. Daneben war er von Februar 2011 bis September 2013 auch Geschäftsführer der Service4EVU GmbH in Coburg, einer gemeinsamen Tochtergesellschaft der Mainova AG und N-ERGIE AG.

Der gebürtige Bielefelder Schmidt ist verheiratet und dreifacher Familienvater.

Quelle: ENTEGA AG