Veranstaltung „Zukunftssichere Wärme für die Heimstättensiedlung“

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt und die ENTEGA laden zu der Informationsveranstaltung „Zukunftssichere Wärme für die Heimstättensiedlung“ am Donnerstag, 27. März 2025, ein. Die Veranstaltung findet von 18 bis 20 Uhr in der Halle der SG Eiche (Kronstädter Weg 12) statt und richtet sich an Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger.

Wie berichtet, erstellt die Wissenschaftsstadt Darmstadt bis Ende 2025 eine kommunale Wärmeplanung. Diese dient dazu, die optimalen künftigen Wärmeversorgungsoptionen für die Stadtteile zu identifizieren. Dazu Klimaschutzdezernent Michael Kolmer: „Die Wärmewende ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die uns alle in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Mit dieser Veranstaltung erklären wir, was die kommunale Wärmeplanung und das Gebäudeenergiegesetz, für Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer bedeuten, und Unterstützung bei den ersten Schritten zur Zukunftsfähigkeit von Eigenheimen bieten.“

Der Informationsabend der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der ENTEGA findet in Kooperation mit der Effizienz:Klasse GmbH statt. „Wir freuen uns, dass wir als Hauptreferenten den renommierten Energieexperten Carsten Herbert für die Veranstaltung gewinnen konnten“, so die Geschäftsführerin der ENTEGA Plus, Antje Winter. Als „Energiesparkommissar“ auf YouTube und als Spiegel-Bestseller-Autor hat sich Herbert einen Namen damit gemacht, technisch komplexe Sachverhalte verständlich und anschaulich darzustellen.

Um eine Anmeldung unter www.entega.de/heimstaettensiedlung wird gebeten. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und ist im Nachgang unter www.darmstadt.de/klimaschutz abrufbar.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt