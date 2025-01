Silvesternacht im Landkreis Darmstadt-Dieburg: Arbeitsintensive Nacht für die Feuerwehren und den Rettungsdienst

Teilen

In den letzten Stunden des Jahres 2024 und den frühen Morgenstunden des Neujahrstags verzeichneten die Feuerwehren und der Rettungsdienst im Landkreis Darmstadt-Dieburg ein höheres Einsatzaufkommen. Zwischen dem 31. Dezember 2024, 18 Uhr, und dem 1. Januar 2025, 8 Uhr, bearbeitete die Zentrale Leitstelle für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr in Dieburg insgesamt 183 Hilfeersuchen aus der Bevölkerung.

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehren im Landkreis wurden zu 34 Einsätzen alarmiert, darunter sieben Einsatzstellen im Stadtgebiet Babenhausen. Hauptsächlich handelte es sich um Brandeinsätze bei Kleinbränden wie Containerbränden sowie um unklare Feuermeldungen in oder an Wohngebäuden. Glücklicherweise blieben Personenschäden aus. Größere Sachschäden entstanden jedoch beim Brand eines Dachstuhls in der Babenhäuser Kernstadt und einer Garage in Erzhausen. Die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe werden durch die Polizei durchgeführt.

Die Feuerwehren aus den Gemeinden Alsbach-Hähnlein, Babenhausen, Bickenbach, Dieburg, Erzhausen, Griesheim, Groß-Umstadt, Groß-Zimmern, Mühltal, Ober-Ramstadt, Pfungstadt, Reinheim, Roßdorf, Seeheim-Jugenheim und Weiterstadt waren im Einsatz.

Der Rettungsdienst des Landkreises Darmstadt-Dieburg, dessen Vorhaltung vorsorglich um zusätzliche Rettungsmittel erhöht wurde, wurde im genannten Zeitraum zu 84 Einsätzen gerufen. Leider kam es erneut zu einem Übergriff auf eine Rettungswagenbesatzung. Die Einsatzkräfte wurden dabei verbal und tätlich angegriffen und mussten sich bis zum Eintreffen der Polizei in ihr Fahrzeug zurückziehen. Dieses Ereignis unterstreicht abermals die zunehmende Respektlosigkeit gegenüber Einsatzkräften und die Notwendigkeit, das Thema in Aus- und Fortbildungen intensiv zu behandeln.

Landrat Klaus Peter Schellhaas betont: „Ich danke allen Einsatzkräften der Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Leitstelle für ihren unermüdlichen Einsatz an Silvester und das ganze Jahr über. Ihr Engagement ist unverzichtbar für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Die zunehmende Respektlosigkeit gegenüber Einsatzkräften ist jedoch alarmierend und inakzeptabel. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, das Bewusstsein für den Wert ihrer Arbeit zu stärken.

Im Jahr 2024 wurden die 2.630 ehrenamtlichen Einsatzkräfte der 72 Einsatzabteilungen in den 23 Gemeinden des Landkreises zu insgesamt 2.648 Einsätzen alarmiert. Die Einsatzkräfte der elf Rettungswachen und vier Notarztstandorte wurden 2024 zu 55.441 Rettungsdiensteinsätzen gerufen. Das Personal der zentralen Leitstelle bearbeitete ca. 150.416 eingehende Anrufe, was einem durchschnittlichen Aufkommen von etwa 410 Anrufen pro Tag entspricht.

Quelle & Bild: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg