Viernheim: Betrunkener PKW-Fahrer verursacht 3 Unfälle mit 2 verletzten Fußgängern und flüchtet von Unfallstelle

Am Mittwoch (01.01.2025), 00.40 Uhr, ereigneten sich in Viernheim drei Verkehrsunfälle in Folge, verursacht durch einen PKW. Dieser startete in der Kreuzstraße und fuhr nach wenigen Metern Fahrtstrecke zwei Personen auf der Fahrbahn an und verletzte diese leicht. 200 Meter weiter rammte der PKW einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen und beschädigte diesen erheblich. Im weiteren Verlauf der Fahrt kollidierte der PKW beim Abbiegen in die Nibelungenstraße mit einem Laternenmast und flüchtete mit dem mittlerweile stark beschädigten Fahrzeug bis in die Einsteinstraße. Dort wurde das Fahrzeug durch eine Polizeistreife gestellt und der alkoholisierte Fahrer festgenommen. Bei diesem wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 17.500 EUR geschätzt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen