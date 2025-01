Südhessen: Mehr als 30 Brände in zwei Stunden gemeldet – Vereinzelte Böllerwürfe auf Einsatzkräfte

Teilen

In der Silvesternacht 2024 auf Neujahr 2025 waren zahlreiche Polizeikräfte in ganz Südhessen im Einsatz, um für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Der Jahreswechsel in Südhessen verlief erfreulicherweise überwiegend friedlich. Größere Ausschreitungen und Randale blieben aus. Dennoch forderte die Silvesternacht Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr umfangreich, insbesondere durch zahlreiche Brände und vereinzelten Böllerwürfe. Innerhalb von zwei Stunden wurden mehr als 30 Brände in Südhessen gemeldet. Neben Mülltonnen-, Bierkasten- und Heckenbränden zählten auch mehrere Großbrände zu den Einsätzen.

In Darmstadt-Kranichstein fing gegen 0:15 Uhr ein Balkon in der Bartningstraße Feuer. Der Brand drohte zeitweise auf die dazugehörige Wohnung im dritten Obergeschoss überzugreifen. Die Berufsfeuerwehr Darmstadt konnte durch ihr schnelles Eingreifen Schlimmeres verhindern und den Brand gegen 0:45 Uhr löschen. Der Sachschaden wird auf etwa 30000 Euro geschätzt.

In Michelstadt-Stockheim stand eine Gaststätte im Stockheimer Ring gegen 3:45 Uhr in Flammen. Der Brand, der die gesamte Gaststätte in Vollbrand versetzte, verursachte einen geschätzten Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Michelstadt, Erbach, Breuberg, Steinbach und Bad König löschten das Feuer. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

In Lautertal wurde der Polizei kurz nach Neujahr ein Garagenbrand gemeldet. Dort waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Reichenbach, Elmshausen und Benshem mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Trotz des Einsatzes konnte das Feuer auf das Wohnhaus übergreifen. Nach aktuellen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass ein Feuerwerkskörper den Garagenbrand ausgelöst hat. Der Gesamtschaden wird hier auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Um 2:45 Uhr brannte in Viernheim ein Fahrzeug in der Schwalbenstraße. Die Feuerwehr Lampertheim konnte den Brand löschen, der vermutlich durch einen Feuerwerkskörper ausgelöst wurde. Der entstandene Totalschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

In Rüsselsheim-Haßloch böllerten gegen 1:35 Uhr eine Gruppe von fünf bis zehn Jugendlichen einen Zigarettenautomaten in der Liebigstraße auf. Die Unbekannten entwendeten Bargeld und Zigaretten aus dem Automaten. Die Höhe des Diebesguts ist noch nicht bekannt, der Sachschaden beträgt rund 2.500 Euro.

In Groß-Umstadt fiel gegen 4:20 Uhr ein 34-Jähriger durch seine Fahrweise auf. Die Kontrolle ergab, dass er mit 1,57 Promille am Steuer saß. Daraufhin musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Das abschließende Ergebnis über den Blutalkoholwert muss das Gutachten bringen.

In vereinzelten Fällen richteten sich Angriffe gegen Einsatzkräfte. Unter anderem in Viernheim auf dem Apostelplatz oder in Darmstadt auf dem Luisenplatz sowie in Kranichstein wurden Rettungskräfte mit Feuerwerkskörpern beworfen. Die Angriffe erschwerten die Arbeit der Einsatzkräfte erheblich. Glücklicherweise wurde hierbei keiner verletzt.

Die Silvesternacht brachte auch mehrere kleinere Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Feierlichkeiten mit sich. Darunter waren einfache Körperverletzungen und Streitigkeiten zwischen Nachbarn. Durch das konsequente Eingreifen von Polizei und Feuerwehr blieb die Nacht in Südhessen trotz der hohen Einsatzbelastung immer unter Kontrolle.

Die Ermittlungen zu den größeren Bränden und weiteren Vorfällen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen