Werkzeug leihen statt kaufen: „Darmstadt im Herzen“ stellt erste mobile Verleihstation auf

Ob Handkreissäge, Schlagbohrhammer oder Stichsäge: Registrierte Nutzerinnen und Nutzer der „Darmstadt im Herzen“-App, können sich ab sofort Werkzeuge für kleine oder größere handwerkliche Projekte in der neuen Verleihstation der Initiative „Darmstadt im Herzen“ ausleihen. Diese befindet sich aktuell in der Franklinstraße 40 in der Lincolnsiedlung. Perspektivisch wird das Sortiment der Verleihstation um Alltagsgegenstände wie Küchen- und Gartengeräte erweitert werden. Zudem wird das Mobilitäts- und Tiefbauamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt Fächer der Verleihstation mit Utensilien für eine verbesserte Fahrradmobilität ausstatten. Gegen Jahresende sollen auch in der App inserierte Tausch- oder Leihangebote über die die Verleihstation abgewickelt werden.

Weniger Ressourcenverbrauch, mehr nachbarschaftliches Miteinander

Aus Sicht der HEAG-Vorstände Prof. Dr. Klaus-Michael Ahrend und Dr. Markus Hoschek ist die Verleihstation ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen und vernetzten Nachbarschaft: „Viele Werkzeuge werden nur selten benötigt, etwa wenn jemand umzieht oder Möbel aufbaut. Jenseits dessen liegen sie meist ungenutzt im Keller. Das neue Angebot ermöglicht es, im Bedarfsfall auf die Geräte zuzugreifen, ohne diese zu besitzen. Die gemeinschaftliche Nutzung spart Ressourcen und stärkt gleichzeitig das Miteinander im Quartier.“

Die Verleihstation ist ein Pilotprojekt. Um dessen Nutzerakzeptanz zu ermitteln, hat sich die Initiative „Darmstadt im Herzen“ bewusst für den Standort Lincolnsiedlung entschieden. Dazu die HEAG-Vorstände: „Neue Gewohnheiten wie die gemeinschaftliche Nutzung von Gegenständen sind in jungen Quartieren wie der Lincoln-Siedlung leichter zu etablieren. Vor Ort kann man das bereits an den gut genutzten Angeboten für Carsharing, Lastenrad- und Bikesharing beobachten, sodass wir auch bei der Verleihstation Zuspruch erhoffen.“ Da es sich bei der Verleihstation um eine mobile Lösung handelt, könne diese bei positiver Resonanz auch in anderen Stadtteilen aufgestellt werden. Bis zu zwölf Monate wird sie aber erst einmal in der Lincolnsiedlung stehen.

Die Verleihstation ist innerhalb des Förderprojekts „Darmstädter Energie-Labor für Technologien in der Anwendung (DELTA)“ entstanden, das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unterstützt wird. Initiatoren des Projekts sind die HEAG, die bauverein AG, die Technische Universität Darmstadt, die Hochschule Darmstadt und die Wissenschaftsstadt Darmstadt. Die Nutzung des Verleihanhängers wird im Rahmen von DELTA wissenschaftlich begleitet.

Quelle & Bild: HEAG Holding AG – Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (HEAG)