Am Samstag, den 7. September 2024 findet wieder der große Herbst-Kindersachenbasar des Elternbeirates des KiGa Luthergemeinde in der Hegelsberghalle in Griesheim statt.

Es handelt sich dabei um Griesheims einzigen Abgabebasar für Kindersachen, der sich über Griesheims Grenzen hinaus großer Beliebtheit erfreut.