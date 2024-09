Herbstsemester der Volkshochschule Darmstadt beginnt

Teilen

Am Montag, 9. September 2024, beginnt das neue Herbstsemester an der Volkshochschule Darmstadt (vhs). Das Programm umfasst mehr als 600 Angebote aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Gesundheit, Sprachen, Beruf und Grundbildung.

Im Bereich Fremdsprachen stehen Kurse zu einundzwanzig Fremdsprachen zur Auswahl. Interessierte können vorab die Sprachberatung am Dienstag, 27. August, und Donnerstag, 29. August, nutzen, um den für sie passenden Kurs zu finden. Eine Einstiegsberatung für die Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch wird am 27. und 29. August jeweils von 16 bis 18 Uhr angeboten. Eine Deutschberatung findet am Donnerstag, 29. August, von 15 bis 17 Uhr statt.

Im Bereich der Kochkurse wurden Kurse zur vegetarischen Küche und zur entzündungshemmenden Ernährung ins Programm aufgenommen. Weiterhin gibt es Wochenendangebote zur Persönlichkeitsentwicklung. Das Kursprogramm beinhaltet auch eher unerwartete Angebote wie die Einführung in das CAD-Programm „Fusion 360“, die Online-Ausbildung zum Mediator und das Projektorchester „Wiederklang“ mit dem Musikzug Darmstadt, das den Wiedereinstieg in das Instrumente spielen auch im Erwachsenenalter leichter machen will.

„Die große Themen- und Formatvielfalt spiegelt sich auch im aktuellen Herbstprogramm wider. Es lohnt sich, durch das Kursangebot zu stöbern. Ich freue mich, wenn das vhs-Angebot bei den Bürgerinnen und Bürgern Anklang findet“, so Holger Klötzner, Stadtrat für Bildung und Digitalisierung.

Das Programmheft liegt an 30 Standorten der Stadt aus und ist auf der Webseite einsehbar. Anmeldungen sind online und im Justus-Liebig-Haus möglich (Große Bachgasse 2, 64283 Darmstadt, 06151 13-2786, info@darmstadt-vhs.de; www.darmstadt-vhs.de; Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr. Dienstag und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr (in den Ferien nur vormittags).

Die offene Lernwerkstatt im M² am Bürgerpark ist ab Montag, 26. August, täglich von 10 bis 19 Uhr (freitags von 10 bis 13 Uhr) wieder geöffnet. Angebote zu Verbraucherfragen, Sprachen und Beruf sind unter www.darmstadt-vhs.de/dole abrufbar.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt