Nach rücksichtsloser Fahrt und schwerem Zusammenstoß in Darmstadt – 24-Jähriger in Untersuchungshaft

Nachdem ein 24 Jahre alter Mann am Montag (02.09.2024) rücksichtslos mit seinem BMW durch Darmstadt gefahren ist und einen schweren Zusammenstoß mit einem 29-jährigen Skoda-Fahrer verursacht hat, wurde er aufgrund des durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt gestellten Antrags auf Erlass eines Haftbefehls dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, mehrere rote Ampeln missachtet und mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren zu sein. Hierdurch soll er jedenfalls billigend in Kauf genommen haben, unbeteiligte Menschen – insbesondere den 29-jährigen Skoda-Fahrer – zu verletzen oder zu töten.

Der 29-jährige Skoda-Fahrer erlitt bei der Kollision unter anderem schwere Kopfverletzungen. Sein Gesundheitszustand ist derzeit stabil. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest beim Beschuldigten ergab zunächst keinen Hinweis auf den Konsum von Alkohol. Das Ergebnis der Blutentnahme steht bislang noch aus.

Nachdem bekannt wurde, dass der Beschuldigte vor Ort angegeben haben soll, dass der „Allmächtige“ ihm es befohlen hätte, wurden die Ermittlungen im HLKA auch im Hinblick eines möglicherweise politisch oder religiös motivierten Hintergrunds geführt. Im Rahmen der bislang durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen konnten jedoch keine Anhaltspunkte dafür gewonnen werden, dass der Beschuldigte die Tat aufgrund eines derartigen Motivs begangen hat.

Zudem ergaben sich zwischenzeitlich Hinweise, dass der Beschuldigte an einer psychischen Erkrankung leiden soll. Der genaue Hergang des Geschehens sowie die Motivlage sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die Ermittlungen werden weiterhin in alle Richtungen geführt. Die bei der Polizei eingegangenen Hinweise werden derzeit geprüft und bearbeitet.

Bei einer durchgeführten Durchsuchung der Wohnung des 24-Jährigen wurden zahlreiche Beweismittel, darunter Mobiltelefone, Speichermedien und Unterlagen aufgefunden und sichergestellt. Die Auswertung dauert noch an.

Quelle: Hessisches Landeskriminalamt