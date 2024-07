HEAG-Konzern entwickelt sich positiv: HEAG-Geschäftsbericht 2023 veröffentlicht

Teilen

Die HEAG und der HEAG-Konzern setzten ihren Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2023 fort: Das Jahresergebnis der HEAG lag zum Bilanzstichtag bei 8,6 Millionen Euro (Vorjahr: 6,4 Millionen Euro), das des HEAG-Konzerns bei 94,5 Millionen Euro (Vorjahr: 20,5 Millionen Euro). Auch die regionale Wertschöpfung für Stadt und Region entwickelte sich erneut nennenswert positiv und stieg von 920 Millionen Euro auf 1.062 Millionen Euro.

„Das umsichtige Beteiligungsmanagement der HEAG und das außergewöhnlich gute Geschäftsjahr der ENTEGA haben dem HEAG-Konzern im vergangenen Geschäftsjahr die nötige Sicherheit geboten, um aktuellen Herausforderungen lösungsorientiert begegnen zu können. So war es weiterhin möglich, sich in einem dynamischen Umfeld sowohl mit Blick auf das Leistungsportfolio als auch die ökonomische Lage positiv zu entwickeln“, sagt Hanno Benz, Oberbürgermeister der Wissenschaftsstadt Darmstadt und Vorsitzender des HEAG-Aufsichtsrats bei der Vorstellung des HEAG-Geschäftsberichts am 11. Juli 2024.

Die Zahlen des Geschäftsjahres 2023 im Überblick

Das positive Jahresergebnis der HEAG wurde im zurückliegenden Geschäftsjahr ertragsseitig durch Beteiligungserträge (phasengleich) in Höhe von insgesamt 29,5 Millionen Euro (Vorjahr: 28,0 Millionen Euro) geprägt. Diese hat die HEAG-Tochter ENTEGA AG eingebracht. Aufwandsseitig sind die Dauerverlustübernahme von 12,8 Millionen Euro für die HEAG mobilo GmbH und damit verbunden, die Sicherstellung des Öffentlichen Personennahverkehrs, zu nennen. Ebenso wie die Zinsaufwendungen aus dem Kauf von Anteilen der ENTEGA AG in Vorjahren. Diese sanken leicht – von 4,8 Millionen Euro im Vorjahr auf 4,4 Millionen Euro in 2023. Im Geschäftsjahr 2023 hat die HEAG 16,0 Millionen Euro (Vorjahr: 3,0 Millionen Euro) in die Gewinnrücklagen eingestellt.

Die Bilanzsumme der HEAG reduzierte sich von 704,9 Millionen Euro in 2022 auf 688,5 Millionen Euro in 2023. Dies ist vorrangig auf die planmäßige Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zurückzuführen. Die Bilanzsumme des HEAG-Konzerns stieg dagegen von 3.487 Millionen Euro in 2022 auf 3.742 Millionen Euro in 2023. Große Zuwächse verzeichnete der HEAG-Konzern ebenso bei seiner Gesamtleistung. Ihm war es möglich, diese im zurückliegenden Geschäftsjahr um 1.049 Millionen Euro auf 4.289 Millionen Euro zu erhöhen. Die Gründe hierfür liegen im Wesentlichen in den Bereichen Vertrieb und Handel im Geschäftsfeld Energie. Neben Mengeneffekten sorgten die im Jahresdurchschnitt höheren Preise für einen Umsatzanstieg in den beiden Bereichen. Der HEAG-Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 Umsatzerlöse von 4.267 Millionen Euro (Vorjahr: 3.212 Millionen Euro). Der Anstieg des Jahresüberschusses im HEAG-Konzern ist vor allem auf die vorausschauende Beschaffungspolitik im Energiebereich zurückzuführen.

Aufgrund seiner sehr guten wirtschaftlichen Position leistet der HEAG-Konzern Zahlungen in Höhe von 30,5 Millionen Euro für das Jahr 2023 an die Wissenschaftsstadt Darmstadt. Das sind 10 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Die Summe setzt sich zusammen aus Konzessionsabgaben, Zinsaufwendungen/Avalprovisionen, Gewerbe-, Grund- und Lohnsteuer sowie Dividendenauszahlungen. Letztere belaufen sich für 2023 auf 5,4 Millionen Euro (Vorjahr: 0,4 Millionen Euro), wovon 0,4 Millionen Euro an die Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt und 5 Millionen Euro an die Wissenschaftsstadt Darmstadt ausgeschüttet werden.

„Die positiven Jahresergebnisse von HEAG und HEAG-Konzern sind ein Gemeinschaftserfolg aller Beschäftigten. Wir wissen das Engagement jeder einzelnen Person sehr zu schätzen und möchten uns hierfür bedanken“, erklären die HEAG-Vorstände Prof. Dr. Klaus-Michael Ahrend und Dr. Markus Hoschek. 2023 waren im HEAG-Konzern insgesamt 3.361 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 3.239) angestellt. Mit 2.217 Beschäftigten entfiel das Gros auf den ENTEGA-Teilkonzern (Vorjahr: 2.135). Verglichen mit dem Vorjahr sind alle Teilkonzerne personell gewachsen – die HEAG mobilo GmbH von 809 auf 838 Angestellte und die bauverein AG von 247 auf 257 Personen. Die HEAG hat ihr Team um einen Kopf auf 49 Beschäftigte vergrößert.

Starke Daseinsvorsorge für Bevölkerung und Wirtschaft vor Ort

Im zurückliegenden Geschäftsjahr hielt die HEAG an ihrer Funktion als interne Unternehmensberatung der Wissenschaftsstadt Darmstadt fest und setzte ihr Leistungsportfolio in diesem Bereich bedarfsgerecht um. „Wir nutzen unsere langjährige Expertise als Beteiligungsmanager der Darmstädter Stadtwirtschaft, um kommunale Unternehmen gemeinsam mit anderen städtischen Akteuren weiterzuentwickeln. Und durch die Übernahme von Querschnittsfunktionen konnten wir auch 2023 wieder langfristige wirtschaftliche Vorteile für die Stadtwirtschaft generieren“, erklären die HEAG-Vorstände Prof. Dr. Klaus-Michael Ahrend und Dr. Markus Hoschek. Einen Querschnitt durch verschiedene Geschäftsfelder bietet auch das Förderprojekt „Darmstädter Energie-Labor für Technologien in der Anwendung (DELTA)“, das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unterstützt wird. Die HEAG hat das Projekt gemeinsam mit Unternehmen der HEAG-Gruppe, Merck, Technischer Universität Darmstadt und Wissenschaftsstadt Darmstadt initiiert und in diesem Rahmen 2023 etwa ein Dutzend Initiativen und Teilprojekte zur Energieeffizienz und zum Ressourcensparen in die Umsetzung in 2024 und den folgenden Jahren geführt.

Neue Funktionen in der „Darmstadt im Herzen“-App

Die in der Stadtwirtschaftsstrategie 2025 festgeschriebenen Projekte und Maßnahmen definierten auch im Geschäftsjahr 2023 die Aktivitäten der HEAG. In diesem Zusammenhang hat die Stadtholding zum Beispiel die „Darmstadt im Herzen“-App, weiterentwickelt. Konkret wurde das Mieterportal für Kundinnen und Kunden der bauverein AG in die Anwendung integriert. Ebenso wie die Option, in der App lokale Wetterdaten einzusehen, die von Wetterstationen aus dem Stadtgebiet stammen. Neu ist auch die Funktion „Wassersparen“, die Anreize setzt, um den Wasserverbrauch zu reduzieren und dabei Klimaherzen zu sammeln. Die beiden zuletzt genannten Beispiele waren Teilvorhaben des Projekts „Schlaues Wasser Darmstadt – Smart City Projekte für eine integrierte Stadtentwicklung und Klimaresilienz“.

Neuer bundesweiter Partner für den Darmstädter Mehrweg

Mit dem Lebensmitteleinzelhändler Kaufland, der FairCup-Mehrwegbecher in allen Filialen mit Bedientheke anbietet, haben die HEAG und das Unternehmen HEAG FairCup 2023 einen neuen, bundesweiten Partner auf dem Weg in eine möglichst einwegfreie Zukunft gefunden. Darüber hinaus war HEAG FairCup im zurückliegenden Geschäftsjahr offizieller „Partner des Mehrwegs“ des Bürgerfests zum Tag der Deutschen Einheit in Hamburg. In dieser Rolle unterstützte das Unternehmen die Standbetreiber der zweitägigen Großveranstaltung mit 7.000 umweltfreundlichen Verpackungsalternativen, einem Spülservice sowie dazugehöriger Logistik.

HEAG engagiert sich für effektives Gründerökosystem

Im Zentrum der HEAG-Gründerförderung stand auch 2023 der „HEAG-Gründerfonds“ – ein Förderinstrument, das technologieorientierten Start-ups, die mit innovativen Geschäftsmodellen die Geschäftsfelder der Darmstädter Stadtwirtschaft und entsprechend die Angebote der Daseinsvorsorge stärken, finanzielle Unterstützung in Form von Eigenkapital bietet. Im zurückliegenden Geschäftsjahr wurde das Unternehmen SuperVision Earth in den „HEAG-Gründerfonds“ aufgenommen. Zudem wandelte die HEAG bereits vergebene Nachrangdarlehen an die Unternehmen Connfair und Revoltech in Geschäftsanteile um. Darüber hinaus hat die HEAG die Veranstaltung „Hessischer Gründerpreis 2023“ nach Darmstadt geholt. Diese wurde durch HEAG-Vorstand Prof. Dr. Klaus-Michael Ahrend in seiner Funktion als Gründungsbotschafter des Landes Hessen begleitet. Über den Gründungsstandort Darmstadt sagen die HEAG-Vorstände Prof. Dr. Klaus-Michael Ahrend und Dr. Markus Hoschek: „Das Start-up-Ökosystem entwickelt sich permanent weiter und wir freuen uns über den Zuwachs an Kooperationspartnern. Um die erzielten Fortschritte sichtbar zu machen, haben wir unser Gründerposter aktualisiert.“

Das wird die HEAG 2024 beschäftigen

Stabilität in anspruchsvollen Zeiten gewährleisten: Diesem Ziel fühlt sich die HEAG, primäre Ansprechpartnerin der Wissenschaftsstadt Darmstadt zu Themen der Stadtwirtschaft und interne Unternehmensberatung, auch im kommenden Geschäftsjahr verpflichtet. Die HEAG wird auf ihre langjährige Expertise zurückgreifen, um die Wissenschaftsstadt Darmstadt in allen Fragen des Beteiligungsmanagements zu unterstützen. Gleichzeitig strebt sie danach, ihr umfassendes Leistungsportfolio einzusetzen, um die kommunalen Unternehmen in Zusammenarbeit mit städtischen Akteuren weiterzuentwickeln und krisenfest aufzustellen. Sich weiterhin aktiv – oder in Führungsverantwortung – an verschiedenen Vorhaben von Stadt und Stadtwirtschaft zu beteiligen ist für die HEAG selbstverständlich. Neben der Umsetzung der aktuell gültigen Stadtwirtschaftsstrategie wird die HEAG die notwendigen Schritte unternehmen, um das strategische Rahmenkonzept für die Jahre bis 2030 neu zu formulieren und fortzuschreiben. Zudem wird sie die Angebote des Stadtwirtschaftsportals www.darmstadtimherzen.de und der dazugehörigen App zu erweitern.

Ausführliche Informationen über das zurückliegende Geschäftsjahr und die wirtschaftliche Entwicklung der Darmstädter Stadtwirtschaft liefert der Geschäftsbericht 2023, der unter www.heag.de/holding/geschaeftsbericht/ als PDF eingesehen und heruntergeladen werden kann.

Quelle: HEAG Holding AG – Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (HEAG)