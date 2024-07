Odenwälder Genusswochen tragen die Odenwälder Lammwochen positiv in die Zukunft

Teilen

Immer weniger wird die Tourismuswirtschaft von den Verantwortlichen im Odenwaldkreis „wertgeschätzt“. Der Odenwald Tourismus GmbH fehlt für die vielfältigen Vermarktungsaufgaben des gesamten Odenwaldes die personelle Ausstattung. Mindestens drei weitere qualifizierte Vollzeitkräfte bräuchte die GmbH für die Umsetzung der umfangreichen touristischen Arbeit, auch um die betroffenen Akteure und Aktionen wie notwendig unterstützten zu können.

Das ist das Fazit und die eigentliche Ursache für die Umsetzungsschwierigkeiten regionaler Angebote für die touristische Vermarktung des Odenwaldes, wie nun in einer Besprechung zwischen Gastronomen und Schäfern festgestellt wurde.

Die Details wollen die Vorstandsmitglieder des DEHOGA Kreisverbandes Odenwaldkreis in einem direkten Gespräch mit Landrat Frank Matiaske (Odenwaldkreis) klären.

Ähnlich wie auf Bundesebene ist die touristische Gastwelt zwar relevant, aber politisch ein Leichtgewicht, obwohl sie für ansässige Unternehmen und Einwohner die erforderliche Infrastruktur bereithält und ein unverzichtbarer wirtschaftlicher wie gesellschaftlicher Stabilitätsanker ist. Die politische Bedeutung der Gastwelt scheint nicht mehr im Einklang zu ihrer grundsätzlichen Zustimmung zu stehen. Die politischen Rahmenbedingungen werden immer schlechter, immer mehr Betriebe geben auf. Sozialpolitik, Energiepolitik und Asyl- und Migrationspolitik dominieren die politischen Aufgaben. In manchen Landkreisen sind die Landratsämter die größten Arbeitgeber geworden und das zeigt eindeutig: Hier läuft etwas in die falsche Richtung. Hintergrund: Mit einer Stellungnahme und Pressemitteilung hatte der Odenwälder Schäferverein die Schwierigkeiten ins Gespräch gebracht. Aufgrund der personellen Situation bei der Odenwald Tourismus GmbH erfolgte die Vorbereitung und die Vermarktung der „Odenwälder Genusswochen“ mit Presse und Co. nicht wie notwendig.

Dann titelte das Odenwälder Echo auch noch negativ: „Die Lammwochen waren ein Auslaufmodell……“. Dazu kam die kurzfristige Absage der Eröffnungsveranstaltung der „neuen“ Odenwälder Genusswochen, welche die traditionellen bewährten Odenwälder Lammwochen modern in die Zukunft überführen.

Alles in allem: Zu Unrecht ein bisschen zu viel des Negativen für eine ausgezeichnete Aktion, denn die neuen Odenwälder Genusswochen sind trotz der zu geringen Vermarktungs-unterstützung mehrheitlich recht positiv in den teilnehmenden Betrieben gelaufen und haben das Potential den Odenwald noch besser zu vermarkten! Der Odenwälder Schäferverein sieht auch nach 30 Jahren die damit fortgeführten Lammwochen als ein regionales Highlight im Odenwald. Keineswegs sieht der Verein die Lammwochen als Auslaufmodell, sondern an der Spitze der Odenwälder Genusswochen, als das Zugpferd, bei dem die Gäste nicht nur auf Lammfleisch, sondern auf die ganze Bandbreite regionaler Köstlichkeiten zurückgreifen können. Geöffnet für den Anteil von Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren und für vorwiegend Kunden, die keine Produkte aus Massentierhaltung kaufen möchten. Schafe und Lämmer sind die Tiere, die den größten Teil ihres Lebens auf den Weiden des Odenwaldes verbringen. Dort wachsen sie im Einklang mit der Natur, auf den kräuterreichen Weiden, den Streuobstwiesen und auch Naturschutzgebieten auf. Der Gastronom kennt den Schäfer, der Schäfer kennt den Kunden und diese Symbiose garantiert unseren Gästen, Lammfleisch in einwandfreier Qualität.

Dem Schäferverein liegt ein Zeitungsbericht vom 4. Juni 1994 vor. Diesem ist das Motto „Odenwälder Weidelamm direkt vom Erzeuger. Wir Odenwälder Köche machen was draus!“ zu entnehmen. So starteten am 25. Mai 1994 die ersten Odenwälder Lammwochen. Es war eine gemeinsame Aktion von Kreisausschuss, Schäferverein, Hotel- und Gaststättenverband und dem Amt für Landwirtschaft und Regionalentwicklung. Die Überschrift lautete „Odenwälder Weidelämmer, frisch auf den Tisch“. Aktionswochen sind Paradebeispiel für regionale Zusammenarbeit.

An dieser Stelle ist nochmals zu betonen, dass die Unterstützung von Seiten der Politik, und hier nehmen Odenwälder Schäferverein und der DEHOGA Kreisverband Odenwaldkreis Landrat Frank Matiaske in die Pflicht, nicht mehr so ist, wie sie unbedingt erforderlich ist. Um die regionalen Produkte im Odenwaldkreis zu vermarkten braucht es mehr Anstrengungen und hier vor allem ausreichend qualifiziertes Personal und entsprechende Werbung.

Natürlich haben sich auch die Zeiten geändert, wenn wir uns die Bilder und Berichte der vorangegangenen Aktionen anschauen. Generationswechsel, sowohl bei den Schäfern, als auch den Gastronomen, wenn die nächste Generation bei den immer schwieriger werdenden Rahmenbedingungen überhaupt noch weitermacht. Viele neue und junge Gesichter mit vielen neuen Ideen. Sie müssen sich beweisen und das werden sie auch bei der Zubereitung neuer Gerichte den Gästen, die die jährlichen Odenwälder Genusswochen im Juni besuchen, auch zeigen. Aber dafür braucht es eben auch die politische Wertschätzung in jeder Hinsicht.

Quelle & Bild: DEHOGA Kreisverband Odenwaldkreis