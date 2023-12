Darmstadt-Dieburg: Schönes unternehmen zwischen den Jahren und im neuen Jahr

Teilen

Die Zeit zwischen den Jahren und der Beginn des neuen Jahres können sich wie echter Urlaub anfühlen, selbst wenn keine Reise bevorsteht. Wer sich für seine freien Tage oder Stunden bewusst Schönes, Neues, Geselliges oder Entspannendes vornimmt, hält nach den frohen Feiertagen den Alltag noch ein Weilchen auf Abstand.

Ausstellungen

Weihnachtsfans können noch bis Sonntag, 7. Januar 2024, Weihnachtskrippen aus aller Welt in der Museumsscheune in Reinheim-Ueberau bewundern. Geöffnet ist sonntags von 15 bis 18 Uhr.

Das Museum Schloss Fechenbach zeigt eine Ausstellung zu den europäischen Revolutionen des Jahres 1848 und erkennt dabei auch einen Bezug zu Dieburg. Besuchen kann man sie sogar am Zweiten Weihnachtsfeiertag, wie sonntags, von 11 bis 17 Uhr, sonst donnerstags, freitags, samstags 14 bis 17 Uhr.

Wanderungen im alten und neuen Jahr

Eine Wanderung rund um das Pfungstädter Moor mit der SKG Bickenbach startet am Donnerstag, 28. Dezember, um 10.40 Uhr am Rathaus Bickenbach. Anmeldungen an wanderfreunde-bickenbach@web.de.

Zum Jahresabschluss am Sonntag, 31. Dezember, lädt der Arbeitskreis Naturschutzscheune in Reinheim von 14 bis 16 Uhr zu einer naturkundlichen Exkursion um den Reinheimer Teich ein, die Fritz Fornoff leitet.

Der Verein für Heimatgeschichte Ober-Ramstadt unternimmt am 1. Januar von 13.30 bis 15 Uhr einen Neujahrsspaziergang, zu dem Gäste willkommen sind. Gernot Scior berichtet dabei von einem Tauschhandel aus dem Jahr 1621, bei dem es um Wald gegen landgräflichen Hofbesitz ging. Treffpunkt ist die Schutzhütte des Odenwaldklubs am Kuhfalltor. Zum Abschluss wird Gulaschsuppe gereicht.

Musik und Musical

In der evangelischen Kirche Neunkirchen geben Finn Krug und Manfred Bockschweiger ein Trompeten-Orgelkonzert am Mittwoch, 27. Dezember, um 17 Uhr. Zu hören sind Werke von Bach, Händel, Lossius und Reger.

Stein’s Tivoli in Weiterstadt wurde ganz neu eröffnet. Aufgeführt wird das Comedy Musical „Happy Titanic“. Das komplette Theater wird dabei zum Kreuzfahrtschiff. Kleine und große Zuschauer tauchen dank drehbarer Sessel, 360 Grad Klang, interaktiven Lichtern und Bildschirmen direkt ins Geschehen ein.

Kino und Kinder

Das Weiterstädter Kommunale Kino hat über die Feiertage und danach durchgängig geöffnet, außer Silvester. Auch Kinderkinoprogramm wird geboten.

In Pfungstadt kann man nach Weihnachten bis zum 28. Dezember Filme sehen, und im neuen Jahr geht es am 2. Januar weiter. Das Kinderprogramm startet hier am 6. Januar mit dem Klassiker „Das fliegenden Klassenzimmer“.

Kinder unter 3 Jahren sind am Donnerstag, 28. Dezember von 10 bis 12 Uhr in der Naturschutzscheune in Reinheim willkommen, um die Natur zu erleben. Unter der Anleitung von Conny Lindert-Kram und Yvonne Lücke wird auf jedes Kind individuell eingegangen. Anmeldung und Infos unter naturschutzscheune@gmail.com oder telefonisch (0175-1062971)

Mordsmenü und Faschingsbörse

Beim Mordsmenü, einem kulinarisch-kriminellen Abend am 5. Januar ab 19 Uhr in der ME-Schreibwerkstatt in Groß-Zimmern, gilt es, einen spannenden Fall mit Gleichgesinnten aktiv zu lösen. Dazu wird ein Drei-Gänge-Menü mit korrespondierenden Getränken serviert.

Karnevalsfreunde kommen bei der Faschingsbörse am Sonntag, 7. Januar, von 11 bis 14 Uhr in der Bürgerhalle Eppertshausen (Waldstraße 19) auf ihre Kosten. Details unter faschingsboerse@hotmail.de oder bei Steffi Schultheiß unter 06071/606510.

Mehr Veranstaltungstipps gibt es auf Veranstaltungen – Darmstadt-Dieburg entdecken (darmstadt-dieburg-entdecken.de). Jeder und jede kann hier auch eigene Veranstaltungen einstellen Veranstaltungen eintragen – Darmstadt-Dieburg entdecken (darmstadt-dieburg-entdecken.de), sie werden zeitnah veröffentlicht. Oder man schreibt an wirtschaft@ladadi.de

Quelle & Bild: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg