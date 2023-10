27. Auflage des Amtlichen Stadtplans und 4. Auflage des Stadtplanatlasses erschienen

Teilen

Die 27. Auflage des Amtlichen Stadtplans Darmstadt erscheint als Wandkarte, die 4. Auflage des Stadtplanatlasses als 71-seitige Broschüre im A4-Format. Der Stadtplan wurde vollständig überarbeitet. Dargestellt wird das gesamte Stadtgebiet bis an die angrenzenden Gemeinden Griesheim und Weiterstadt im Westen, Roßdorf, Ober-Ramstadt und Messel im Osten sowie Nieder-Beerbach im Süden und Erzhausen im Norden.

Unter Mithilfe städtischer Ämter und Dienststellen wurden alle Veränderungen seit der letzten Auflage 2021/22 eingearbeitet, wie zum Beispiel Neubaugebiete, Benennungen von Straßen und Plätzen sowie Verkehrs- und Linienführungen des öffentlichen Nahverkehrs. Durch die Ausgabe als A4-Broschüre ist es möglich, besonders nachgefragte thematische Karten in den Stadtplanatlas zu integrieren.

Neben dem Stadtplan enthält der Stadtplanatlas folgende Karten und Inhalte:

Karte der Innenstadt im Maßstab 1:10.000,

Erläutertes Luftbild der Innenstadt im Maßstab 1:3500,

Übersichtskarte Lage der Wissenschaftsstadt Darmstadt in Südhessen,

Übersichtskarte der Statistischen Bezirke,

Übersichtskarte der Stadtteile und Stadtbezirke,

Karte der Postleitzahlbezirke,

DADINA-Liniennetzplan Darmstadt.

In der Rubrik „Wissenswertes über Darmstadt“ findet man neben der Darmstädter Geschichte in Stichworten von 782 bis heute, wichtige Anschriften und Telefonnummern sowie Informationen zur Stadtverwaltung, Kultur, Mobilität, zu Kinos, Parkhäusern und anderes mehr. Ein ausführliches Straßenverzeichnis mit Angaben zu Stadthäusern, Grünanlagen, Parks und Friedhöfen sowie eine Zeichenerklärung ergänzen den Inhalt.

Erhältlich ist der Stadtplanatlas Darmstadt zum Preis von 8,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei folgenden Stellen: in Buchhandlungen, beim ADAC, im Foyer des Bürgerberatungs- und Informationszentrum (Luisenplatz 5 A) und im Darmstadt Shop am Luisencenter. Den Amtlichen Stadtplan gibt es als Wandkarte im Format 94,5 mal 120,3 Zentimeter zum Preis von sechs Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt möchte den Buchhandel unterstützen. Daher findet der Verkauf des Amtlichen Stadtplans und des Stadtplanatlasses städtischerseits nur in Ausnahmefällen statt. Wenn Bürgerinnen und Bürger keine Möglichkeit sehen, die Karte in der Stadt zu kaufen oder es keinen Buchhandel in ihrem Wohnort gibt, können sie den Amtlichen Stadtplan und den Stadtplanatlas direkt beim städtischen Vermessungsamt erwerben oder per E-Mail bzw. Post bestellen.

Kontakt: Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt Stadthaus West – Vermessungsamt Mina-Rees-Straße 10 64295 Darmstadt

Sprechzeiten: Montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und mittwochs von 14 bis 16 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung.

Ansprechpersonen: Frau Amend (Telefon: 06151 13-2953) / Frau Gonzalez (Telefon: 06151 13-2624). Fax: 06151 / 13-2630 E-Mail: vermessungsamt@darmstadt.de.

Den Internet-Stadtplan finden Sie außerdem unter www.stadtatlas.darmstadt.de.